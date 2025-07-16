【ワーホリ社長(R)︎が教える】【主婦・子育て世代】に大好評！在宅で英語を学びながらキャリアアップ！話題の英会話＆留学イーミックス「パワーコンサル(R)︎英会話2級講座」2025年夏開講！
この講座で学べること
この講座では、英語力はもちろんのこと、
・ 仕事力 ・ 人間力 ・ コミュニケーション力
が120％アップ。
さらに、自己肯定感や自己概念、
そして「どんな環境でも前向きに行動できる折れない自信」が身につきます。
📘講座の魅力
アマゾン英会話部門 初登場第1位の著者が直接指導！
医師監修の元、心理学と脳科学を活用し５つのタイプに分けた英会話修得法
創立２０周年の信頼と実績 （２００５年設立）
1回完結型・全4回（再受講無料）で安心！
オンライン対応、全国どこからでも参加可能！
講師プロフィール
【自己紹介】
英会話初心者指導プロ２０年目 イーミックスグループ代表 ワーホリ社長(R)濱野将樹
・有限会社イｰミックス代表取締役
・株式会社イーミックスコンサルティング代表取締役
著書 【メンタルブロックを外すと英語は話せる】（セルバ出版）
https://amzn.to/2IIUrCJ
【ワーホリ社長(R)濱野将樹の英会話初心者専門チャンネル】
チャンネル登録者数 9640人 （２０２５年７月１６日現在）
https://www.youtube.com/@eigobeginner
🗓【2025年度 開催スケジュール】
7月26日（土）14:00～17:00
8月9日（土）14:00～17:00
8月23日（土）14:00～17:00
9月13日（土）14:00～17:00
費用 99,000円（税込） 入会金やクラブ会員費（年会費）テキスト代も込み さらに
受講者限定！豪華7大特典
1️⃣ 24時間使えるレンタル自習室無料（通常39,600円相当）
2️⃣ 書籍・DVD・非売品CDプレゼント
3️⃣ イーミックス全サービス永年10%OFF（海外留学・自習室等）
4️⃣ ワーホリ社長(R)の限定動画を先行視聴
5️⃣ 学習コンサルが無制限で受け放題
6️⃣ 英語を使うお仕事を無料紹介 （有料職業紹介業 １３ーユー３１６８３５ ）
7️⃣ 再受講がなんと無料！
ワーホリ社長(R)︎・パワーコンサル(R)︎はイーミックスグループの登録商標です。
📍運営
有限会社イーミックス（since 2005）
千葉県市川市南八幡5-2-22 3F
TEL：047-379-1550
【詳細・お申込みはこちら】
https://emix-jp.com/det/
英語で人生を変えたい主婦や働く女性に、新しいキャリアと自信を。
英検３級程度の英語力があれば可能です。子育て中でも、在宅ワークでも、副業を目指す方でも、
今すぐ始められる新しい英語講座です。
【企業名】有限会社イーミックス
おかげさまでイーミックスグループは今年で創立２０周年
教育で人生を豊かにから喜働で人生を豊かに
日本一の英会話初心者英会話・合格自習室・海外留学
経営・人材コンサルティング・有料職業紹介業
有限会社イーミックス
千葉県市川市南八幡５－２－２２
０４７－３７９－１５５０
https://emix-jp.com
株式会社イーミックコンサルティング
東京都台東区秋葉原３－３
０３－３２５２－１３９２
https://www.emix-consulting.net
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