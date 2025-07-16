【ワーホリ社長(R)︎が教える】【主婦・子育て世代】に大好評！在宅で英語を学びながらキャリアアップ！話題の英会話＆留学イーミックス「パワーコンサル(R)︎英会話2級講座」2025年夏開講！

有限会社イーミックス

この講座で学べること

この講座では、英語力はもちろんのこと、

・ 仕事力 ・ 人間力 ・ コミュニケーション力

が120％アップ。

さらに、自己肯定感や自己概念、

そして「どんな環境でも前向きに行動できる折れない自信」が身につきます。

📘講座の魅力

アマゾン英会話部門 初登場第1位の著者が直接指導！

医師監修の元、心理学と脳科学を活用し５つのタイプに分けた英会話修得法

創立２０周年の信頼と実績 （２００５年設立）

1回完結型・全4回（再受講無料）で安心！

オンライン対応、全国どこからでも参加可能！

講師プロフィール

【自己紹介】

英会話初心者指導プロ２０年目 イーミックスグループ代表 ワーホリ社長(R)濱野将樹

・有限会社イｰミックス代表取締役

・株式会社イーミックスコンサルティング代表取締役

著書 【メンタルブロックを外すと英語は話せる】（セルバ出版）

https://amzn.to/2IIUrCJ

【ワーホリ社長(R)濱野将樹の英会話初心者専門チャンネル】

チャンネル登録者数 9640人 （２０２５年７月１６日現在）

https://www.youtube.com/@eigobeginner

🗓【2025年度 開催スケジュール】

7月26日（土）14:00～17:00

8月9日（土）14:00～17:00

8月23日（土）14:00～17:00

9月13日（土）14:00～17:00

費用 99,000円（税込） 入会金やクラブ会員費（年会費）テキスト代も込み さらに

受講者限定！豪華7大特典

1️⃣ 24時間使えるレンタル自習室無料（通常39,600円相当）

2️⃣ 書籍・DVD・非売品CDプレゼント

3️⃣ イーミックス全サービス永年10%OFF（海外留学・自習室等）

4️⃣ ワーホリ社長(R)の限定動画を先行視聴

5️⃣ 学習コンサルが無制限で受け放題

6️⃣ 英語を使うお仕事を無料紹介 （有料職業紹介業 １３ーユー３１６８３５ ）

7️⃣ 再受講がなんと無料！

ワーホリ社長(R)︎・パワーコンサル(R)︎はイーミックスグループの登録商標です。

📍運営

有限会社イーミックス（since 2005）

千葉県市川市南八幡5-2-22 3F

TEL：047-379-1550

【詳細・お申込みはこちら】

https://emix-jp.com/det/

英語で人生を変えたい主婦や働く女性に、新しいキャリアと自信を。

英検３級程度の英語力があれば可能です。子育て中でも、在宅ワークでも、副業を目指す方でも、

今すぐ始められる新しい英語講座です。

【企業名】有限会社イーミックス

おかげさまでイーミックスグループは今年で創立２０周年

教育で人生を豊かにから喜働で人生を豊かに



日本一の英会話初心者英会話・合格自習室・海外留学

経営・人材コンサルティング・有料職業紹介業

有限会社イーミックス

千葉県市川市南八幡５－２－２２

０４７－３７９－１５５０

https://emix-jp.com



株式会社イーミックコンサルティング

東京都台東区秋葉原３－３

０３－３２５２－１３９２

https://www.emix-consulting.net

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