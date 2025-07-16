【国産発電機】インバータ方式のポータブル発電機３種販売開始！
株式会社Willbeの『Earth POWER』ブランドから、ポータブル発電機「EFシリーズ」のうち、「EF900iS INVERTER」「EF2500i INVERTER」「EF2800iSE INVERTER」を相次いで販売開始しました。
【EF900iS INVERTER】
・片手で持ち運べる軽量モデル。
・使用する機器の消費電力に応じてエンジン
回転数を自動的に制御することで、11.9時間
（1/4負荷時）の長時間運転を実現
▼商品ページ
EF900iS INVERTER Earth POWER | Willbe（ウィルビー）
【EF2500i INVERTER】
・細部にわたる小型・軽量設計により軽量
コンパクトボディを実現。
・軽量なのに、屋外の作業でも安心の安定感。
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EF2500i INVERTER Earth POWER | Willbe（ウィルビー）
【EF2800iSE INVERTER】
・専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、
高出力なのに静かな運転を実現。
・エコノミーコントロールの採用により最長約
14.4時間（1/4負荷時）の連続運転を実現。
・セルスターター仕様で、始動も簡単なうえ、
キャスター標準装備で移動も楽々。
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EF2800iSE INVERTER Earth POWER | Willbe（ウィルビー）
＜主な仕様＞
[表: https://prtimes.jp/data/corp/140100/table/5_1_900f7a5cda0a418e0de1cb5175473ce9.jpg?v=202507170326 ]
株式会社Willbe（本社：愛知県津島市、代表取締役社長：廣邊徹也）は、2024年3月に三菱重工メイキエンジンから社名を変更しました。
ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社からパワープロダクツ事業の譲渡を受けて、2024年12月に新工場2棟を竣工し、自社で製造する汎用エンジンを搭載する「Made in Japan」にこだわったポータブル発電機の本格量産を開始しました。
今後、順次ラインナップを揃え、秋頃にはEFシリーズ全機種の販売を整える予定です。
■会社概要
会社名：株式会社Willbe
所在地：〒496-0023 愛知県津島市鹿伏兎町下子守23番地
代表者：廣邊 徹也
設立：2017年10月1日
資本金：3千万円
事業内容：ガソリンエンジン及び発電機の設計、製造、販売など
URL：https://willbe-corp.com/