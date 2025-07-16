【KAISO BANK】2025年大阪・関西万博「BLUE OCEAN DOME(ZERI JAPAN)」に催事参加

KAISO BANK

KAISO BANKは、2025年大阪・関西万博「BLUE OCEAN DOME(ZERI JAPAN)」に催事参加いたします。

2025年7月22日（火）～ 2025年7月27日（日）に開催される「北海道昆布WEEK ～昆布の可能性と未来～（共催：北海道新聞社）」にて、2025年7月23日（水）に壁面展示とトークセッションを行います。

トークセッションでは「〈漁業者 × 自治体 × 民間〉藻場の再生から地域の未来へ」をテーマに、全国5漁港で藻場造成の実証実験を進めているKAISO BANKプロジェクトの今をお届けします。実証フィールドで活動する漁業関係者を迎え、藻場造成が将来の社会にもたらす可能性や地域にもたらすイノベーションについて多角的に掘り下げます。

ぜひ会場やオンラインから、〈漁業者 × 自治体 × 民間〉が連携して進めるKAISO BANKの取り組みをご覧ください。

開催概要・壁面展示詳細

2025年大阪・関西万博「BLUE OCEAN DOME(ZERI JAPAN)」パビリオン

「北海道昆布WEEK～昆布の可能性と未来～ 」

■日時：2025年7月23日（水）10:00～17:00

■主催：ZERI JAPAN

■共催：北海道新聞社

■会場：2025大阪・関西万博 BLUE OCEAN DOME(ZERI JAPAN)パビリオン Dome C：叡智

■URL：https://zeri.jp/expo2025/

トークセッション詳細

■プログラム名：〈漁業者 × 自治体 ×民間〉藻場の再生から地域の未来へ

■登壇者：伊藤 敏朗（KAISO BANK代表）

八島 康平（上対馬町漁業協同組合 代表理事組合長）

神崎 公宏（大分県漁業協同組合 保戸島支店長）

安藤 亘（KAISO BANK）

■日時：2025年7月23日（水）13:00～14:00

■会場：2025大阪・関西万博 BLUE OCEAN DOME(ZERI JAPAN)パビリオン Dome C：叡智

■オンライン配信視聴方法

YouTube【EXPO2025】BLUE OCEAN DOME 公式チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UC6nU26JLwiAGddGddstaQEQ)にて配信。

■バーチャル配信視聴方法

バーチャル万博アプリをダウンロードすると登壇の様子が視聴可能。

詳細はこちら(https://www.expo2025.or.jp/future-index/virtual/virtual-site/)

KAISO BANKについて

ブルーカーボンを推進するために、漁港を利活用して大量かつ安定的に海藻を育成し、海藻移植用カートリッジと海藻育成用基盤ブロックを用いて周辺海域へ効率的に移植することにより、広域な藻場の造成と回復を実現する海藻供給システム（海藻バンク）を構築します。

気候変動などのリスクに対して柔軟に適応した相互補完可能な全国の種苗供給ネットワークを活用して、種苗の生産からJブルークレジットの申請までワンストップサービスの開発・構築・普及を目指し、カーボンニュートラルの実現とネイチャーポジティブを推進します。

KAISO BANKは、NEDO グリーンイノベーション基金事業 食料・農林水産業のCO2削減・吸収技術の開発「漁港を利活用した海藻バンクによるブルーカーボン生態系拡大プロジェクト」により実施しています。

システムフロー実施体制

実証フィールド関係者と海藻バンク推進会を設立し、地元ニーズを踏まえながら取り組んでいます。

特徴

KAISO BANKコンソーシアムとして包括的に対応可能であるため、種苗生産からJブルークレジット申請までワンストップサービスを開発・構築し、普及を目指します。

KAISO BANK

・Webサイト：https://kaisobank.jp/

・Instagram：https://www.instagram.com/kaisobank2022/

【 本件に関するお問い合わせ先 】

KAISO BANK 広報担当

E-mail：info@kaisobank.jp