イラストレーター「望月けい」が描く「レーシングミク2025Ver.」ゲーミングマウスパッドの予約受付開始！

ゲーム周辺機器・トレカサプライメーカーのアンサー株式会社(本社:大阪府大阪市中央区、代表取締役社長:有村 勇志)は、株式会社グッドスマイルカンパニー(東京都千代田区、代表取締役会長 安藝貴範)とコラボレーションした「レーシングミク2025Ver.」のゲーミングマウスパッドを各社ECサイト、当社公式オンラインショップの「アンサーストア」にて予約を受付開始することをお知らせいたします。製品の発売日は2025年7月30日(水)を予定しております。

■レーシングミクがデスク環境を応援する!ゲーミングマウスパッド

2025年のSUPER GT GT300クラスに参戦したレーシングチーム「GOODSMILE RACING & TeamUKYO」をイメージしたゲーミングマウスパッドが登場!イラストレーターの望月けい氏が担当した「レーシングミク2025Ver.」のイラストを大判サイズのマウスパッドに採用しました。ゲームプレイで大きくマウスを動かしても可動範囲が広く、ストレスのかかりにくいゲーム操作を実現します。その他にも表面には撥水加工を施し、水汚れを防止する機能や、裏面に滑り止めの天然ゴムを採用し色々なテーブルでもしっかり固定されズレを防止します。

■しっかりとした大きさ・性能でゲームプレイ時の大きなマウス移動も完全サポート!

イラストが際立つマウスパッド

マウスパッドはキーボード等と重ねず配置するサイズに設計され、デザイン性を損なわずにいつでもイラスト全体を楽しめる仕様です。ゲームの雰囲気を引き出すRGBカラーベースのデザインで、デスクを彩るインテリアとしてもピッタリです。

マウスの移動範囲をすべてカバー

マウスパッドは大判の四角形(幅490mm×縦420mm)を使用し、ゲームプレイで素早く大きく動かすようなシーンでもマウスの移動範囲をカバーし、はみ出すことなくストレスフリーな操作が可能です。

ゲーム環境に適した表面・裏面加工

表面は滑らかな素材を採用しマウスを素早く動かしても正確にカーソルの動作に変換します。ゲーミングマウスの高速・低速コントロールを最適化します。

また、撥水加工を施し、飲み物をこぼしたり、汗をかいたりしても簡単に拭き取れます。

サンプルイメージ表面質感イメージ縁部分イメージ

商品名 :ゲーミングマウスパッド レーシングミク 2025Ver.

サイズ/厚み/重量 :幅 約490mm × タテ 約420mm/約4mm/約500g

材質 :表面/マイクロファイバー、裏面/天然ラバー

販売価格 :メーカー希望小売価格 \2,800(税抜)/\3,080 (税込)

型番/JAN :ANS-RM004/4573201422965

発売予定日 :2025年7月30日(水)予定

予約開始日 :2025年7月16日(水)正午~

WEB予約ページ:

(公式)アンサーストア… https://a-answerstore.com/?pid=187378371

楽天アンサーストア… https://item.rakuten.co.jp/answer-store1/skmt10109-rt/

ビックカメラ.com… https://www.biccamera.com/bc/item/14245645/

※この商品はGSRクーポン対象商品です(https://www.goodsmileracing.com/sponsors/coupon/)

※使用するマウスの仕様や個体差により一部正常に動作しない場合があります、あらかじめご了承ください

※摩擦などにより、色落ち、色移りする場合がありますので、ご注意ください

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます

(C) 望月けい / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro directed by コヤマシゲト