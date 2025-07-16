ÎáÏÂ7Ç¯ Ï©Àþ²Á²þÄû¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÉÔÆ°»º¡ßÁêÂ³»ñ»ºËÉ±ÒÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー¤òÌµÎÁ³«ºÅ
¸Ä¿Í»ñ»º²È¤ä´ë¶È¥ªー¥Êー¤òÂÐ¾Ý¤Ëºâ»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÀÄ»³ºâ»º¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ï¡¸« Àµ½ã¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤Ï¡¢7·î 23Æü(¿å)¡¦7·î 25Æü(¶â)¤Î2Æü´Ö¡¢ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ Ï©Àþ²Á²þÄû¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÉÔÆ°»º¡ßÁêÂ³»ñ»ºËÉ±ÒÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.azn.co.jp/seminar/20250508-1125.html#anc-entry
¢¨¿½¹þ´ü¸Â¡§³Æ²ó Á°Æü17¡§00¤Þ¤Ç
¢¨ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ÊóÃ´Åö¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ñÀÇÄ£¤¬7·î1Æü¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤äÂ£Í¿ÀÇ¤Î»»Äê´ð½à¤È¤Ê¤ëÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÊ¬¤ÎÏ©Àþ²Á¡Ê1·î1Æü»þÅÀ¡Ë¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤ÎÉ¸½àÂðÃÏ¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾å¾ºÎ¨¤Ï2.7¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢²áµî13Ç¯´Ö¤ÇºÇÂç¤Ç¤¹¡£
2013Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹°Ê¹ß¡¢ÂçÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤ËÉÔÆ°»º¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ç¡¢2023Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê¼ýÂ«¤«¤é2025Ç¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢»Ô¾ì²Á³Ê¤Î¾å¾º¥¹¥Ôー¥É¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÂçÅÔ»Ô¤ËÉÔÆ°»º¤òÍ¤¹¤ëÊý¤Î»ñ»ºµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯Áý²Ã¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º»Ô¶·¤Î³è¶·¤¬Â³¤¯¤È2026Ç¯¤ÎÏ©Àþ²Á¤âÂçÉý¤Ê¾å¾º¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¡¢³ô¼°Åù¤Î²Á³Ê¾å¾º·¹¸þ¤ò²ÃÌ£¤¹¤ë¤È¡¢Á´ÈÌÅª¤Ê»ñ»º¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬»Ã¤¯Â³¤¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¤ÎÁêÂ³ÀÇÁý²Ã·¹¸þ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤âÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ Ï©Àþ²Á¤Î²þÄûÂ®Êó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÅÔ¿´¤äÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÎÃÏ²Á¤ÈÏ©Àþ²Á¤òÉ³²ò¤¡¢¾Íè¤Î²ÁÃÍ¾å¾º¤òÁÀ¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º¤Î±¿ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥ß¥Êー»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯Åö¼Ò¤Î½ñÀÒ¡Ø¡Ö5¤Ä¤Î»ëÅÀ¡×¤Ç»ñ»º¤ÈÁÛ¤¤¤ò°ä¤¹¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á°²ó»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
¡ÖÏ©Àþ²Á¤ÎÊÑÆ°¤¬ÁêÂ³É¾²Á¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤ò¶ñÂÎÎã¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Í¤¨¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê60Âå¡¿²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¦ÉÔÆ°»ºÊÝÍ¡Ë
¡ÖÅÔ¿´¡¦ÃÏÊý¤ÎÉ¾²ÁÆ°¸þ¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤éÊ¹¤±¤Æ¡¢ÍË¾¤ÊÃÏ°è¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌç²È¤Î»ëÅÀ¤¬Èó¾ï¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê50Âå¡¿»ñ»º´ÉÍý²ñ¼ÒÂåÉ½¡Ë
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
▫¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÎáÏÂ7Ç¯ Ï©Àþ²Á²þÄû¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÉÔÆ°»º¡ßÁêÂ³»ñ»ºËÉ±ÒÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー
▫³«ºÅÆü¡§
£±.2025Ç¯ 7·î 23Æü(¿å) 13¡§00～14¡§00
£².2025Ç¯ 7·î 25Æü(¶â) 13¡§00～14¡§00
¢¨½ªÎ»¸å¡¢¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥»¥ß¥Êー¤ÎÆâÍÆ¤ÏÎ¾Æü¤È¤âÆ±°ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
▫²ñ¾ì¡§Åö¼ÒËÜ¼Ò¥Ó¥ë3³¬ (ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä8ÃúÌÜ4ÈÖ14¹æ¡¡ÀÄ»³¥¿¥ïー¥×¥ì¥¤¥¹3³¬)
▫¥¢¥¯¥»¥¹¡§²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://corp.azn.co.jp/company/access.html
▫»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
▫Äê°÷¡§³Æ²ó3Ì¾¡ÊÃêÁªÀ©¡Ë
▫¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀÄ»³ºâ»º¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹
▫¿½¤·¹þ¤ßÄù¤áÀÚ¤ê¡§³Æ²ó Á°Æü17¡§00¤Þ¤Ç
▫¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊý¡§
¡¦»ñ»º´ÉÍý¡¦ÁêÂ³¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÉÙÍµÁØ¤ä»ñ»º²È¤ÎÊý
¡¦ÅÔ¿´¤äÃÏÊý¤ÎÉÔÆ°»º¤òÊ£¿ô½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦º£¸å¤ÎÃÏ²Á¾å¾º¤ò¸«±Û¤·¤¿±¿ÍÑÀè¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¤ª¿½¹þ¤ß
²¼µ¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.azn.co.jp/seminar/20250508-1125.html#anc-entry
¢¨¿½¹þ´ü¸Â¡§³Æ²ó Á°Æü17¡§00¤Þ¤Ç
¢¨ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ÊóÃ´Åö¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹Ö»Õ¾ðÊó
ÀÄ»³ºâ»º¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹ °¤Éô Í´¼ù ¡Êºâ»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤ËÆþ¼Ò¡£ÅÚÃÏ¤Î²ÁÃÍºÇÂç²½¤ò¿Þ¤Ã¤¿¼ý±×Êª·ï¤Î´ë²è¡¦Àß·×¤ä¡¢ÅÚÃÏ¤Î»ÅÆþ¤ì¤«¤é³«È¯»ö¶ÈÅùÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¡£Á°¿¦¤Ç¤ÎËÉÙ¤ÊÉÔÆ°»ºÃÎ¼±¤È¼ÂÀÓ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤Îºâ»º¾µ·Ñ¤ò½õ¸À¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÀÄ»³ºâ»º¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹ ³µÍ×¡Û
¸Ä¿Í»ñ»º²È¤È´ë¶È¥ªー¥Êー¤ËÂÐ¤·¡¢ºâ»º¾µ·Ñ¤È»ö¶È¾µ·Ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ºâ»º±¿ÍÑ¡¢´ÉÍý¤ÎÁí¹çºâ»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºâ»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤¾å¾ì´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢Ìó30Ç¯¤ËÅÏ¤ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Á¥§¥¹¥¿ー¥°¥ëー¥×¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·ÈÊÂ¤Ó¤Ë·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀÄ»³ºâ»º¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§Ï¡¸« Àµ½ã
ÀßÎ©¡§1991Ç¯9·î17Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä8ÃúÌÜ4ÈÖ14¹æ ÀÄ»³¥¿¥ïー¥×¥ì¥¤¥¹3³¬
»ñËÜ¶â¡§12²¯3,517Ëü±ß ¢¨2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß
URL¡§ https://www.azn.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ºâ»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°,»ö¶È¾µ·Ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°,ÉÔÆ°»º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
(³ô)ÀÄ»³ºâ»º¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹ ¹ÊóÃ´Åö¡§ÌÚÅÄ
¹Êó¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§azn-pr@azn.co.jp
TEL¡§03-6439-5824