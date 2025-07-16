ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Ë·¸¤ëÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹
¡¡ºæ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¡Ê°Ê²¼¡¢ÆüËÜ¸ø¸Ë¡Ëºæ»ÙÅ¹¤ÈÏ¢·È¤·¡¢À®Ä¹»º¶È¤ä¿·»ö¶È¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤àËÜ»Ô¤Î»ö¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¶âÍ»»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»Ù±ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ø¸Ë¤ÎÍ»»ñÀ©ÅÙ¡ÖÃÏ°è³èÀ²½¡¦¸ÛÍÑÂ¥¿Ê»ñ¶â¡ÊÃÏÊýÁÏÀ¸´ØÏ¢¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜ»Ô¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»º¶È¤ÎÁÏ½ÐÅù¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ö¶ÈÅù¤Ë»²²Ã¡¢ÍøÍÑ¤Þ¤¿¤ÏÇ§Äê¤µ¤ì¤¿»ö¶È¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢´ð½àÍøÎ¨¤«¤é°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌÍøÎ¨¤¬ÆüËÜ¸ø¸Ë¤«¤é¤ÎÍ»»ñ¤ÎºÝ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö³ºÍ»»ñÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ï¢·È¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î2·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤Ë·¸¤ë¼èÁÈ¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢À©ÅÙ³È½¼¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
1¡¡»ñ¶âÌ¾
ÃÏ°è³èÀ²½¡¦¸ÛÍÑÂ¥¿Ê»ñ¶â
2¡¡»ñ¶âÍÑÅÓ
»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÀßÈ÷Åê»ñµÚ¤ÓÄ¹´ü±¿Å¾»ñ¶â
3¡¡Í»»ñ´ü´Ö
ÀßÈ÷»ñ¶â 20Ç¯°ÊÆâ¡Ê¤¦¤Á¿øÃÖ2Ç¯°ÊÆâ¡Ë
±¿Å¾»ñ¶â 7Ç¯°ÊÆâ¡Ê¤¦¤Á¿øÃÖ2Ç¯°ÊÆâ¡Ë
4¡¡Í»»ñ¸ÂÅÙ³Û
7²¯2000Ëü±ß
5¡¡Í»»ñÍøÎ¨
2²¯7000Ëü±ß¤Þ¤Ç¡§ÆÃÊÌÍøÎ¨¢¨¡Ê´ð½àÍøÎ¨-0.4¡ó¡¡ÎáÏÂ7Ç¯6·î¸½ºß¡Ë
2²¯7000Ëü±ßÄ¶¡¡¡§´ð½àÍøÎ¨¡ÊÍ»»ñ´ü´Ö¡¢¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯Åù¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨ÆÃÊÌÍøÎ¨¤Ï¡¢Í»»ñ·èÄê·î¡¢Í»»ñ´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö´ð½àÍøÎ¨-0.4¡ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
6¡¡À©ÅÙÂÐ¾Ý¼Ô
ËÜÍ»»ñÀ©ÅÙ¤Ï¡¢ÃÏÊýÈÇÁí¹çÀïÎ¬¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë»ñ¤¹¤ë»ö¶È¤È¤·¤ÆÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬Ç§¤á¤¿»ö¶È¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡Ë
ºæ»Ô¤Î¼èÁÈ
¢£ÃæÉ´ÀåÄ»¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½ÐµòÅÀ¡¡
https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/nakamozu-innovation/index.html
¢£´ë¶ÈÅê»ñ»Ù±ç¡¡https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/kigyoricchi/index.html
¢£DX¿ä¿Ê»Ù±ç¡¡https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/dx_shien/index.html
ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¡¡ÃÏ°è³èÀ²½¡¦¸ÛÍÑÂ¥¿Ê»ñ¶â
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/17_tiikikigyou_m_t.html