¥»¥ì¥Ã¥½¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ 2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¿·µ¬¥ªー¥×¥ó

株式会社SCOグループ

株式会社SCOグループ(本社:東京都千代田区、代表取締役会長:玉井雄介、以下「SCOグループ」)は、株式会社セレッソ大阪(本社:大阪府大阪市、代表取締役会長:森島寛晃、以下「セレッソ大阪」)と協働で推進する「オーラルケアプロジェクト」の一環として、「セレッソオーラルケアクリニック」を2025年8月1日(金)に開院する運びとなりましたので、お知らせいたします。



SCOグループが事務局をつとめる「オーラルライフプロジェクト」が行った、大阪府民100名を対象に行った調査では、35%が「5年以上歯科医院に行っていない」ことが明らかになっています。

むし歯や歯周病を予防するという観点からすると、歯の定期的な検診(=メインテナンス)は

3か月~6か月ごとに受けることが望ましいとされています※。

そこで当社とセレッソ大阪はスポーツが持つ力を通じて健康と豊かな人生を支え、歯科メインテナンスの普及を目指す「オーラルケアパートナー」としての契約を2024年12月15日に締結しました。

※:Axelsson P,Lindhe J:The significance of maintenance care in the treatment of periodontal disease. J Clin Periodontal, 8:281-294,1981.

今回開院するクリニックは「予防歯科」に注力し、セレッソ大阪のサポーターの皆さまをはじめ、地域住民の皆さまにとって身近で通いやすい歯科医院として開院します。

多くの人たちが口腔内から健康になり、スポーツなどの“活きがい”をもっていきいきと暮らす。そのような未来を目指し、「オーラルケアプロジェクト」は今後もセレッソ大阪のホームタウンなどでの開院を推進して参ります。

※セレッソオーラルケアクリニックは、セレッソ大阪のオーラルケアドクターをつとめる冨田和志先生が運営しており、株式会社セレッソ大阪および株式会社SCOグループは、「セレッソオーラルケアクリニック」の運営には直接的には関与しておりません。 「セレッソオーラルケアクリニック」の名称は、株式会社セレッソ大阪の許諾の下で使用しております。

■歯科医院の概要

名称:セレッソオーラルケアクリニック

場所:大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目1-82

院長:冨田和志(セレッソ大阪オーラルケアドクター)

電話番号:06-6796-9268

診療科目:歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科

診察日:平日|10:00~20:00(休憩13:00~14:30)

土曜日|9:00~17:00

日曜日|9:00~16:00

■一般の方を対象とした現地内覧会のご案内

院内見学や歯科相談会を開催いたします。クリニックオリジナルグッズもご用意していますので、どなたでもぜひお立ち寄りください。

開催日:7月26日(土)~27日(日)

開催時間:10:00~17:00

事前申し込み:不要

■「セレッソオーラルケアクリニック」に関するお問い合わせフォーム

https://forms.gle/q8h8GzadVEccmCeN6

◼︎SCOグループについて

SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、歯科医療の未来を支える次世代の運用オペレーションシステムの開発・提供を行っています。全国の歯科医院に対して、キャッシュレスの導入支援、業務効率化、医療機器の調達支援など、多角的かつ実践的な

ソリューションを展開することで、歯科医師や歯科衛生士、スタッフが患者さんのためにその専門性を最大限に発揮できる環境づくりを支援しています。さらに、スポーツへの参画や支援活動にも積極的に取り組み、人々に“いきがい”や前向きな生き方を届けることで、心と身体の両面から健康を支える持続可能な社会の実現を目指しています。

■会社概要

社名: 株式会社SCOグループ

ビジョン:テクノロジーで「105年活きる」を創造する。

本社所在地: 〒100-7018 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18F

設立: 2013年3月22日

代表: 代表取締役会長 玉井 雄介

事業内容: メディカルテック事業、データインサイト事業、ペイメント事業、医療機器リース事業

HP: https://www.scogr.co.jp/

公式X:https://twitter.com/sco_official_jp

公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/

Oral Life Project:https://oral-life.jp/project/