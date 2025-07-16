¡È¸ÅÊ¯¤È¥Ð¥é¡É¨¡¨¡¹áÀî¸©¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤Î½Û´ÄµòÅÀ¤¬ÃÂÀ¸¡£¡Ö¹â¾¾¤Û¤¿¤ë¥íー¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡×Îî±àÁ´ÂÎ¤¬7·î18Æü¤è¤êËÜ³Ê»ÏÆ°¡£
¢£¸ÅÊ¯Êè¤¬Àè¹Ô³«±à¡¢±àÁ´ÂÎ¤Ï7·î18Æü¤è¤êËÜ³Ê²ÔÆ¯¤Ø
2025Ç¯5·î¤Ë¡Ö¸ÅÊ¯Êè¡×¤Î½×¹©º×¤ª¤è¤Ó³«±à¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¹â¾¾¤Û¤¿¤ë¥íー¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤Ï¡¢°Ê¹ß¤â±àÆâ¤ÎÀ°È÷¤ä¿¢ºÏ¡¢¼þÊÕÀ°È÷¡¢»²Æ»¤äµÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤ÎÀßÃÖ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Îî±àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î³«È¯¤¬´°Î»¤·¡¢7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´»ÜÀß¤ò°ìÈÌ¸ø³«¡¦ËÜ³Ê²ÔÆ¯¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡ÈÌ¿¤ò´Ô¤¹¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¹áÀîÈ¯¤ÎÄí±àÎî±à
¹â¾¾¤Û¤¿¤ë¥íー¥º¥¬ー¥Ç¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÊèÃÏ¤Îµ¡Ç½¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦½Õ¤Ïºé¤¸Ø¤ë¥Ð¥é
¡¦°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ»Íµ¨¤¬ºÌ¤ë¥¬ー¥Ç¥ó
¡¦Ãæ¿´¤Ë¤ÏÁñ¸·¤ÊÁ°Êý¸å±ßÊ¯·¿¤Î¼ùÌÚÁòÊè
¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡ÈÌ¿¤Î½Û´Ä¡É¤È¡È¼«Á³¤Ø¤Î²óµ¢¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÁÛ¤¦»þ´Ö¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¿´¤òÌþ¤¹»þ´Ö¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈË¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ëÎî±à¡É¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¹â¤¤´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥óµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Ê´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ³«ºÅ¡Ë
¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～15:00
¡¦ÆâÍÆ¡§±àÆâ¼«Í³¸«³Ø¡¿¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ë²òÀâ
¢¨¼èºà¿½¹þ¤ß¡¦»öÁ°Í½Ìó¤Ï²¼µ¤è¤ê¼õÉÕ
¢£ ¥³¥á¥ó¥È¡§³ô¼°²ñ¼ÒÁ°Êý¸å±ßÊ¯ ÂåÉ½ ÃÝÅÄ¹±ÂÙ
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬ÁÏ¤Ã¤¿¡È¸ÅÊ¯Êè¡É¤Ï´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡ÈÌ¿¤Î½Û´Ä¤Î¾ì¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÎî±à¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤Ç¤¹¡£¸ÅÊ¯¡¢¼«Á³¡¢¤½¤·¤Æ¶¡ÍÜÊ¸²½¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÌ¤Íè·¿¤ÎÊèÃÏ¡É¤ò¡¢¤³¤Î¹â¾¾¤ÎÃÏ¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ »ÜÀß³µÍ×
¡¦Ì¾¾Î¡§¹â¾¾¤Û¤¿¤ë¥íー¥º¥¬ー¥Ç¥ó
¡¦½êºßÃÏ¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»ÔÀîÉôÄ®858－1
¡¦±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒÁ°Êý¸å±ßÊ¯
¡¦Äó·È»û±¡¡§½Ð±ÀÂç¼Ò¹â¾¾Ê¬ã¬¡¦¾Î»¿»û
¡¦³«±à»þ´Ö¡§9:30～16:00¡ÊËè½µ¿åÍËÄêµÙ¡Ë
¡¦¶è²è¼ïÎà¡§¸ÅÊ¯·¿¼ùÌÚÁò¡¿±ÊÂå¶¡ÍÜ¡¦º×ã«¡¿¹çã«Êè
¡¦½¡¶µÉÔÌä¡¿ÃÉ²ÈµÁÌ³¤Ê¤·¡¿¾µ·Ñ¼ÔÉÔÍ×
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà¿½¤·¹þ¤ß
³ô¼°²ñ¼ÒÁ°Êý¸å±ßÊ¯¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§´ÝÌÐ
TEL¡§03-6453-6662
MAIL¡§marumo@kofun.co.jp
URL¡§https://kofun.co.jp
¸ÅÊ¯¤ÎÁë¸ý¡§https://madoguchi.kofun.co.jp
¢£Åö¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤Ï¡¢¹ñ»Ë¤ÈÆüËÜÊ¸²½¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃÝÅÄ¹±ÂÙ¤¬ÎáÏÂ6Ç¯4·î¤ËÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡Ö¸ÅÊ¯Ê¸²½¡×¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¸ÅÊ¯Êè¤ò¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤Ë¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯3·îÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»Ô¤Ë¼ùÌÚÁò¸ÅÊ¯Êè¤Î1´ðÌÜ¤¬´°À®¡¢Æ±Ç¯5·î¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Ë2´ðÌÜ¤Î¸ÅÊ¯Êè¤¬½×¹©¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¸ÅÊ¯¤ÎÁë¸ý¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°´¶³Ð¤Ç¸ÅÊ¯¤Î¤ªÊè¤ò¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸½ºß·×²èÃæ¤Î¸ÅÊ¯Êè¤ÏÌó15´ð¤Ç¡¢º£Ç¯Ãæ¤ËÂçºåÉÜ¤ä¹Åç¸©¤Ê¤É¤Ç¿·¤¿¤Ê¸ÅÊ¯Êè¤¬´°À®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£º£¸å5Ç¯¤Ç100´ð¤Î¸ÅÊ¯ÊèÂ¤À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¥°¥ëー¥×Æâ¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³è¤«¤·¡¢Áòµ·¡¦Îî±à¶È³¦¤ÎDX¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÅÊ¯Êè¤òÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆüËÜÊ¸²½¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Þ¤¿¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÇ´ü¤Î½àÈ÷¤Ç¤¢¤ë¡Ö½ª³è¡×¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢°ì½õ¤òÃ´¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£