秋の新宿、恒例の音楽フェス、昨年に引き続きライブハウスサーキット形式で開催！！「SHIN-ONSAI 2025 -the Circuit-」

株式会社サンライズプロモーション東京

2025年11月8日(土)に、新宿LOFT、新宿FACE、新宿MARZ、新宿ACB HALL、新宿PIT INN、歌舞伎町シネシティ広場で、「SHIN-ONSAI 2025 - the Circuit -」を開催する。

「SHIN-ONSAI」は、新宿区が地域の魅力を発信し、多くの人に有意義な文化的体験を提供すベく、2018年にスタート。いつの時代も音楽・舞台・アートなどさまざまな分野で、最新かつ進歩的な表現を生み出してきた前衛カルチャーの中心地=新宿の〈文化的な混沌と洗練〉をコンセプトに、オルタナティヴで多様性あふれるラインナップや、利便性の高い会場の立地に加えて、多くの人に音楽楽しんでいただく機会を創出する目的でお手頃なチケット料金が特徴となっており、すでに秋の新宿の風物詩的な音楽フェスティバルとなっている。

7回目の開催となる今年、出演者第一弾として、石野卓球、サニーデイ・サービス、踊ってばかりの国、the band apart、君島大空ほか33組が決定。今後もラインナップを追加し、最終的には40組前後となる予定で、タイムテーブル/出演会場は後日発表となる。

チケットは、チケットぴあにて7月16日(水)12:00より最速抽選先行受付を実施中。

■公演概要

【公演名】 「SHIN-ONSAI 2025 -the Circuit-」

【出演】 石野卓球、サニーデイ・サービス、踊ってばかりの国、LITTLE TEMPO、the band apart、民謡クルセイダーズ、前野健太、寺尾紗穂、MOODMAN、悪魔の沼、やけのはら、TENDRE、Summer Eye、池間由布子、君島大空、トリプルファイヤー、空間現代、mama!milk、HYPER GAL、YeYe、Wool & The Pants、OHHKI、HIMIZ、LAUSBUB、Riki Hidaka、グッナイ小形、kiss the gambler、wnfu、HALLEY、松永拓馬、皆川溺集合体、TOMMY(BOY)、DOGO・・・ and more!

【会場】

新宿LOFT / 新宿FACE / 新宿MARZ / 新宿ACB HALL / 新宿PIT INN / 歌舞伎町シネシティ広場

【公演日時】 2025年11月8日(土) 11:00開場、11:30開演 ※リストバンド交換10:30~

【料金】 前売り:4,000円(税込) / 当日:4,500円(税込)

※リストバンド交換所にてリストバンドをお渡しいたします。

【主催】 新宿フィールドミュージアム協議会

【企画・制作】 サンライズプロモーション東京

【公式サイト】 https://shin-onsai.com

【チケット先行受付期間】

最速先行:7月16日(水)12:00 ~ 7月27日(日)23:59 ※ぴあ独占

オフィシャル先行:7月28日(月)12:00 ~ 8月11日 (月祝)23:59 ※ぴあ独占

プレイガイド先行:8月12日(火)12:00 ~ 8月17日(日)23:59 ※クレジットカード限定

【最速先行チケット受付URL】 https://w.pia.jp/t/shin-on-sai-25/

【チケット一般発売日】2025年8月23日(土)10:00~

【チケット発売所】

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/shin-on-sai-25/ (Pコード:300-828)

イープラス https://eplus.jp/shin-onsai2025/

ローソンチケット https://l-tike.com/shin-onsai/ (Lコード:70944)

【お問合せ】 サンライズプロモーション東京 0570-00-3337 (平日12:00~15:00)