知育ブック『あそぼうサンリオキャラクターズ　きらめきかわいいブック　スタンプセット特大号』が本日7月16日発売！

株式会社扶桑社

株式会社サンリオのキャラクターといっしょに、たのしくあそびながら想像力がぐんぐん育っちゃう、大人気の知育ブック『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック スタンプセット特大号』が7月16日(水)に発売します。

『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック スタンプセット特大号』表紙ふろく紹介(ハート)

スペシャルふろくは、スタンプセット(ハート)(ハート)

てちょうやおてがみにつかえる25のキャラクターのかわいいスタンプセットと、インクが1個ついてくるよ♪ たくさんおせちゃう「できたよ(ハート)スタンプカード」におしてみてね!

ほかにも、はってたのしい「キャラシール」や、きもちをこめて「なかよし(ハート)レターセット」、きってかわいい「スイカ(ハート)ダイカットメモ」など、もりだくさん♪

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661731たのしくあそびながら子どもの想像力がぐんぐん育てる!!

本誌は、シール遊びやめいろ、まちがいさがしなどをつかって、サンリオキャラクターズとたのしくあそびながら子どもの想像力を育てます。

【書誌情報】

タイトル:『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック スタンプセット特大号』

発売日:2025年7月16日(水)

定価:1430円(本体1300円+税)

判型:AB判

ISBN:978-4-594-62387-6

発行:扶桑社

【購入リンク】

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4594623875

◆記事化など本書に関するお問い合わせ

株式会社扶桑社 宣伝PR部宛

senden@fusosha.co.jp