累計出荷本数930万本突破！(※1)大人気『アクア シャボン』ブランドから「シナモロール」「ポチャッコ」「クロミ」「ハローキティ」とコラボした数量限定デザインのオードトワレが登場！

株式会社ウエニ貿易

フレグランス、時計、ファッション雑貨等のブランドを取り扱う専門商社である株式会社ウエニ貿易(本社:東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜)は、せっけんの香りをテーマにしたコスメティックブランド「アクア シャボン(https://aquasavon.jp/)」より、株式会社サンリオの人気キャラクター「シナモロール」「ポチャッコ」「クロミ」「ハローキティ」とコラボレーションした「オードトワレ」を7月24日(木)に公式オンラインストアで先行発売、7月30日(水)に一般発売をいたします。

アクア シャボンで人気の「ウォータリーシャンプーの香り」「ホワイトコットンの香り」「大好きなせっけんの香り」の3種に加え、季節限定の「きんもくせいの香り」をラインナップ。サンリオのキャラクターたちと一緒に、いつもの香りにちょっとした“ときめき”を。お気に入りの香りが、かわいいデザインとともに、毎日にやさしく寄り添います。

※1 2025年6月末時点

【限定デザイン】

2025年サンリオキャラクター大賞で最終順位2位(※2)に輝いた「シナモロール」をはじめ、第3位(※2)の「ポチャッコ」、第4位(※2)の「クロミ」、第5位(※2)の「ハローキティ」と大人気キャラクターのそれぞれの魅力を閉じ込めた特別デザインボトル。キャラクターの個性に合わせてアレンジされたチェック柄のパッケージは、透明感あふれるパステルカラーが印象的。香りのやさしさはそのままに、手に取るたび気分が上がるようなビジュアルで、数量限定のスペシャルコラボならではの“ときめき”が詰まったコレクションとなっています。

1.ウォータリーシャンプーの香り2.ホワイトコットンの香り3.大好きなせっけんの香り4.きんもくせいの香り

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654803

※2 2025年サンリオキャラクター大賞の順位 ※3 アクア シャボン シリーズ内

【商品概要】

商品名:

1.アクア シャボン ウォータリーシャンプーの香り オードトワレ(シナモロール 25A)

2.アクア シャボン ホワイトコットンの香り オードトワレ(ポチャッコ 25A)

3.アクア シャボン 大好きなせっけんの香り オードトワレ(クロミ 25A)

4.アクア シャボン きんもくせいの香り オードトワレ(ハローキティ 25A)

内容量/価格 :80mL/2,750円(税込)

発売日/取扱店舗:

<先行>7月24日(木)発売/公式オンラインストア「U.HEALTH&BEAUTYオンライン」(https://www.fragrance-u.jp)

<一般>7月30日(水)発売/全国のバラエティショップ、総合スーパー、家電量販店、香水取扱店、オンラインストアなどで発売

<参考資料>【 サンリオキャラクターズのご紹介 】★キービジュアル (C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654803

*キービジュアル左から

「シナモロール」

遠いお空の雲の上で生まれた、白いこいぬの男のコ。

シッポがまるでシナモンロールのようにくるくる巻いているので、

「シナモン」という名前をつけてもらう。

「ポチャッコ」

好奇心旺盛でおっちょこちょいで、ちょっぴりおせっかい。

より道お散歩が大好きなイヌの男のコ。

「クロミ」

自称マイメロディのライバル。乱暴者に見えるけれど、

実はとっても乙女チック!?イケメンがだ~い好き。

黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。

世界中をクロミ化するため奮闘中!

「ハローキティ」

生まれた場所はイギリス ロンドンの郊外。

身長はりんご5個分。体重はりんご3個分。

明るくてやさしい女のコ。

【 アクア シャボン シリーズのご紹介 】

「アクア シャボン」シリーズは“香りで毎日の生活が楽しくなる”を提案する “泡(シャボン)”をテーマにしたライフスタイル化粧品ブランドです。2025年4月で16周年を迎え、累計出荷本数930万本(※4)とヒット中。性別や年齢を問わず、爽やかで清潔感のある香りを好む方にお使いいただける「アクア シャボン」、子どもを持つママ向けの「ママ アクア シャボン」、あらゆるアクティブシーンにフィットする「アクア シャボン スポーツ」、おうちで愉しむ香りを提案する「ホーム アクア シャボン」があります。朝のお出かけ前やお化粧直しの時、汗をかいた後やくつろぎの時間も、お仕事にもデートにも日常に溶け込んで、シーンに合わせて使うことができる商品を展開しております。

※4 2025年6月末時点

香りといえば、(株)ウエニ貿易

フレグランス、時計、ファッション雑貨等のブランドを取り扱う専門商社です。海外ブランド品の輸入卸において幅広いシェアを持っています。輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。フレグランスでは「サムライ」「ジャガー」「グレ」の総代理店を務める一方、メーカーとして「アクア シャボン シリーズ」「アニディール」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。