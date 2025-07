『ウィキッド ふたりの魔女』のシンシア・エリヴォがゲスト出演！『ポーカー・フェイス　シーズン２』が8月8日（金）より、U-NEXTで国内独占配信決定！小林ゆう、朴璐美、堀内賢雄らが参加する吹替版も配信

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年8月8日(金)より『ポーカー・フェイス シーズン2』の全話を、国内独占配信いたします。

「ポーカー・フェイス」は、『ナイブズ・アウト』シリーズや『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』で知られるライアン・ジョンソンが手掛ける1話完結型のミステリードラマシリーズです。主人公のチャーリー・ケイルは、人の嘘を見抜く特殊能力を持ち、愛車で旅しながら各地で巻き起こる不可解な事件を、”Bullshit!” =「ウソだね!」と感じた違和感を手掛かりに解決していきます。

シーズン1は、エミー賞の主演女優賞(コメディ・シリーズ部門)とゴールデングローブ賞の女優賞(テレビドラマ部門)に主演のナターシャ・リオンがノミネート。U-NEXTでも2024年の海外ドラマ年間人気ランキングで3位となるなど多くのファンから支持を集めています。

シーズン2でもチャーリーの旅はさらに続き、エピソードごとに葬儀場、野球場、アパート、結婚式場など様々な舞台で物語が展開。新たな友人との出会いや恋愛など、孤独な旅人であった姿から一歩踏み出したチャーリーの姿が描かれます。

各話ごとに豪華キャストがゲスト出演!シンシア・エリヴォやジョン・チョーも出演

シーズン2には、『ウィキッド ふたりの魔女』のエルファバ役で話題を集めたシンシア・エリヴォやジョン・チョー(『search/サーチ』『シンパサイザー』)、メラニー・リンスキー(『イエロージャケッツ』シリーズ)、クメイル・ナンジアニ(『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』)、ジョン・ムレイニー(『スパイダーマン:スパイダーバース』)、キャロル・ケイン(『アニー・ホール』)、ジャスティン・セロー(『ビートルジュース ビートルジュース』)など、各エピソードごとに出演する豪華ゲストにも注目です。

さらに吹替版では、主人公のチャーリー・ケイルを小林ゆうが務めるほか、朴璐美、堀内賢雄、塩田朋子、杉田智和、日野由利加、中井和哉、諸星すみれ、小林由美子、高木渉、浪川大輔、ニケライ・ファラナーゼ、楠大典、草尾毅、田村睦心らが、各エピソードに出演するスペシャルゲストの吹替を務めます。こちらもあわせてお楽しみください。

※『ポーカーフェイス』はMRCとTストリートが製作し、パラマウント・グローバル・コンテンツ・ディストリビューションが配給しています。

<作品概要>

『ポーカー・フェイス シーズン2』 <全12話>

【配信開始日時】2025年8月8日(金)全12話一挙独占配信(字幕・吹替)

【配信形態】見放題

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0195982

※配信開始タイミングよりご視聴いただけます。

【スタッフ】

企画・製作総指揮・脚本・監督:ライアン・ジョンソン

製作総指揮・脚本・監督・主演:ナターシャ・リオン

ショーランナー/製作総指揮:トニー・トスト

製作総指揮:ラム・バーグマン、ネーナ・ロドリグ、アダム・アーキン、ノラ・ザッカーマン、リラ・ザッカーマン

【キャスト(吹替キャスト)】

■チャーリー・ケイル役:ナターシャ・リオン(CV:小林ゆう)

■アンバー役:シンシア・エリヴォ(CV:朴璐美)

■フレッド役:ジャンカルロ・エスポジート(CV:堀内賢雄)

■ベアトリクス役:リー・パールマン(CV:塩田朋子)

■ジョセフ役:クメイル・ナンジアニ(CV:杉田智和)

■フラン役:ギャビー・ホフマン(CV:日野由利加)

■ラス役:サイモン・レックス(CV:中井和哉)

■ステファニー役:エヴァ・ジェイド・ハルフォード(CV:諸星すみれ)

■イライジャ役:カラム・ヴィンソン(CV:小林由美子)

■ケンドール役:サム・リチャードソン(CV:高木渉)

■ガイ:ジョン・チョー(CV:浪川大輔)

■マディ役:オークワフィナ(CV:ニケライ・ファラナーゼ)

■ブリック役:クリフ・スミス(CV:楠大典)

■カービー役:ハーレイ・ジョエル・オスメント(CV:草尾毅)

■アレックス役:パティ・ハリソン(CV:田村睦心)

Peacock (C) Peacock TV LLC. Poker Face (C) MRC II Distribution Company, L.P. All rights reserved.

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど36万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、114万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2025年5月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。