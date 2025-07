『タワー オブ アイオン』史上最大のリニューアルが8月20日(水)に決定！新規サーバー「X」&新規クラス「ルミネス ウイング」が登場するアップデート事前登録を7月16日より開始！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『The Tower of AION(以下、タワー オブ アイオン)』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年7月16日(水)に、『タワー オブ アイオン』史上最大のリニューアルに向けた事前登録の開始をお知らせします。

■『タワー オブ アイオン』史上最大のリニューアル 事前登録開始

【事前登録期間】

2025年7月16日(水) 9時 ~ 2025年8月20日(水) 6時まで

【概要】

『タワー オブ アイオン』史上最大のリニューアルが8月20日(水)に決定し、本日事前登録を開始しました。

事前登録の開始にあわせて、リニューアル内容の一部をご紹介します。

≪様々な制限が解除された新規サーバー「X」≫

ほとんどの地域で飛行が可能となり、飛行時間の制限も解除され、無限に飛行可能になります。

さらに、成長に関する制限が解除され、ミッションによる獲得経験値が4倍になるなど、快適な成長を体感できます。

また、「アビスポイント」を必要としたPvP装備がギーナで獲得可能になるなど、ゲーム内通貨「ギーナ」が中心となる経済システムにリニューアルを行います。

その他にも、各種強化石や魔石、成長段階でのスティグマ等もギーナで獲得できます。

新規サーバー「X」では、システムのリニューアルにより快適なプレイをお楽しみいただけます。

≪かつての人気地域「ティアマランタ」が復活≫

ライブサービスで、かつて人気を博した地域「ティアマランタ」が「ティアマランタ メサ」として復活します。

「ティアマランタ メサ」は、上空地域や占領基地「監視の目」といったコンテンツの追加と拡張が行われた種族間競争地域となります。

また、さまざまな宝が眠る「ティアマランタの目」も同時に追加予定となります。

≪新規クラス「ルミネス ウイング」登場≫

スキルの組み合わせで発動する状態異常や、複数のワープ移動スキルを持つ近接魔法クラス「ルミネス ウイング」が登場します。

今までにない新しい操作感が楽しめるクラスとなりますので、ぜひこの機会に新規クラス「ルミネス ウイング」で冒険にでかけてみてください。

≪特設サイトはこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/aion_renewal/

そして、この度「タワー オブ アイオン」ライブサービスは、2025年8月20日(水)に、クラシックサービスへ統合を行います。

サービス統合にともない、2025年8月20日(水)以降は、ライブサービスをご利用いただけなくなりますので、ぜひ新規サーバー「X」へのサービス移行特典をご利用ください。

≪「新規サーバー「X」への移行のご案内」はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/aion/service/renewal/

■ミッションラリー

【開催期間】

2025年7月16日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2025年9月3日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

開催期間中に、指定されたミッションをクリアすると、ミッション毎にゲームプレイに役立つアイテムがもらえます。

さらに、各ミッションをクリアすると、抽選で110名様に最大1万円分のデジタルギフトコードをもらえる抽選にイベントページ内で参加できます。

ミッションの内容は、本日情報解禁された“タワー オブ アイオン史上最大のリニューアル”に関連するミッションばかりなので、ぜひミッションをクリアしてゲーム内アイテムや、110名様にデジタルギフトコード「えらべるPay」が当たる抽選に参加してください。

≪ミッション内容&報酬≫

・事前登録をする!:光るルミネスのウイング フェザー 1個 / えらべるPay 500円分x20名(抽選権獲得)

・アンケートに参加する!:きらめく魔石選択箱III 2個 / えらべるPay 500円分x20名(抽選権獲得)

・友達招待する/される:最上級 古代の王冠 1個 / えらべるPay 500円分x20名(抽選権獲得)

・キャラクターを作成する!:楽しいスター ラビットの衣装 1個、プレミアム染色剤選択箱 1個 / えらべるPay 1,000円分x20名(抽選権獲得)

・レベル60達成する!:[イベント]行政官の特権 10個 / えらべるPay 1,000円分x20名(抽選権獲得)

・ティアマランタへ参戦する!:[イベント]レベル115強化石 3個 / えらべるPay 10,000円分x10名(抽選権獲得)

≪えらべるPayとは≫

えらべるPayは、ポイントやPay系の商品を自由に選べるギフトです。

ポイント内であれば複数のギフトと自由に交換することができます。

えらべるPayの利用に専用アプリのダウンロードや会員登録は必要ありません。

≪「ミッションラリー」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/07aion_missionrally/

■リニューアル発表&推奨PC発売記念!『タワー オブ アイオン』×『FRONTIER』コラボキャンペーン

【開催期間】

2025年7月16日(水) ~ 2025年7月22日(火) 23時59分まで

【賞品】

タワー オブ アイオンゲーム内アイテム「鋼鉄の修練着」 20名様(抽選)

Amazonギフトカード(デジタルタイプ)5,000円分 1名様(抽選)

【概要】

本日のリニューアル発表と合わせて、「タワー オブ アイオン」推奨PC2種の発売を開始したPCブランド「FRONTIER」とのコラボキャンペーンを実施します。

応募された方の中から抽選で、「鋼鉄の修練着」 を20名様に、Amazonギフトカード(デジタルタイプ)5,000円分を1名様にプレゼントします。

【参加条件】

1.FRONTIER公式X(旧Twitter)アカウント( https://x.com/frontier_k )と、タワー オブ アイオン公式Xアカウント( https://x.com/Aion_PR )をフォロー

2. FRONTIER公式Xアカウントの対象ポスト( https://x.com/frontier_k/status/1945288682044354821 )をリポスト

【FRONTIERについて】

FRONTIERは1993年の創業時から国内生産にこだわり、厳格な品質検査基準をクリアした信頼性の高い高品質な製品のみをお届けしているBTO(Build To Order)パソコンブランドです。

https://www.frontier-direct.jp/

≪「『タワー オブ アイオン』×『FRONTIER』コラボキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://aion.ncsoft.jp/news/news/aion/news/f25/20250716FrontierCollaborationCP

■事前登録開始記念フォロー&リポストキャンペーン第1弾

【開催期間】

2025年7月16日(水) ~ 2025年7月22日(火) 23時59分まで

【報酬】

Amazonギフトカード 1,000円分 10名様(抽選)

【概要】

8月20日に予定しているタワー オブ アイオン史上最大のリニューアルアップデートの事前登録開始を記念して、フォロー&リポストキャンペーンを開催中です。

事前登録完了画面のスクリーンショット添えてを引用リポストすると当選率がアップするので、ぜひ事前登録後にキャンペーンにご参加ください。

≪参加方法≫

1.「タワー オブ アイオンXアカウント( https://x.com/Aion_PR )」をフォロー

2.キャンペーン対象ポスト( https://x.com/Aion_PR/status/1945309915460861992 )をリポスト

≪「タワー オブ アイオン 事前登録開始記念フォロー&リポストキャンペーン第1弾」の詳細はこちら≫

https://terms.ncsoft.jp/aion/cp-250314-X

【ゲーム概要】

2009年7月に正式サービスの始まったMMORPG(※)でアジア、北米、ヨーロッパなど全世界60カ国で楽しまれています。

天族と魔族そして龍族、3つの種族が「飛行」によって、「縦×横」だけでなく、「高さ」の要素が加わった、360°の空間で飛翔を体感できます。醍醐味の一つである「要塞戦」は、天族と魔族の種族間で陣地をめぐった戦争であり、地上だけではなく空中でも繰り広げられます。プレイヤーが空を飛行しながら敵と戦う光景は、他のオンラインゲームでは決して体験することができません。

※Massively Multiplayer Online Role-Playing Gameの略称で大勢の人が同時に参加できる。

タイトル The Tower of AION(タワー オブ アイオン)

ジャンル MMORPG

タワー オブ アイオン ライブ公式サイト https://www.ncsoft.jp/aion/

タワー オブ アイオン クラシック公式サイト https://aion.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter) https://x.com/Aion_PR

NCJapan公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

