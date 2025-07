碧南火力発電所4号機におけるアンモニア燃焼実証に適用されたアンモニアバーナが、令和７年度全国発明表彰の発明賞を受賞

株式会社IHI

IHIは、公益社団法人発明協会が主催する令和7年度全国発明表彰において、発明賞を受賞しました。

全国発明表彰は毎年、皇室の発明奨励に対するご意向を受けて、優れた発明の完成者、その実施者、および発明奨励に関する功労者を表彰するものであり、日本の科学技術の向上と発展に寄与することを目的としています。今回、IHIが2017年に出願した「石炭火力発電用ボイラに用いるアンモニア混焼バーナの発明」(特許第7049773号)が、第1表彰区分(科学技術的に秀でた進歩性を有し、かつ顕著な実施効果を上げている発明等が対象)の発明賞として表彰されました。

表彰式の様子(左から)技術開発本部 知的財産部 知的財産グループ 荒木主査、技術開発本部 技術基盤センター エネルギー変換技術部 伊藤チーム長、資源・エネルギー・環境事業領域 カーボンソリューションSBU 国内営業グループ 花岡主幹、資源・エネルギー・環境事業領域 カーボンソリューションSBU 開発部 高野主査

今回の受賞は、2024年度にJERA碧南火力発電所4号機で実施された、燃料アンモニアの大規模転換実証試験(熱量比20%)の成果が評価されたものです。評価項目であった燃焼性(安定性やNOx排出濃度など)、プラント運用性、安全性のいずれにおいても良好な結果が得られたことから、火力発電設備の脱炭素化手段として期待されている燃料アンモニアの20%転換が社会実装可能であることを示した点が高く評価されました。

本発明は、アンモニアを燃料として利用する技術として、今後の脱炭素社会の発展に貢献することが期待されています。

IHIでは、2010年代半ばからアンモニアの燃料利用に着目し、燃焼技術の開発を進めてきました。2017から2018年度にかけては、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムにて、既存石炭火力発電用ボイラでアンモニア燃焼実現の可能性を調査研究しました。2019年度からは、NEDOの支援を受け、その中で実証試験のための事前検討を行ないました(*1)。その結果を踏まえて2021年度からJERAとともに、碧南火力発電所でのアンモニア20%燃焼実証の助成事業を進めてきました(*2)。 JERA碧南火力発電所4号機における実証試験では、入念な開発を重ねてきた結果、燃焼性能において良好な成果が得られました。この結果を受けて、JERAではアンモニア20%燃焼の社会実装に向け準備を進められており、IHIも最大限協力していきます。

IHIは、アンモニアを新たな燃料として安全に利用するため、国際標準のルール策定にも取り組み、技術仕様書(※3)(ISO/TS 21343(※4))の作成、発行にも参加しております。今後も、アンモニアを燃料として安全に取り扱うことができる社会体制の構築に貢献し、燃料アンモニアの早期普及を目指してまいります。

(*1)微粉炭焚ボイラにおけるマルチバーナ対応アンモニア混焼技術の研究開発(NEDO委託業務)

(*2)100万kW級石炭火力におけるアンモニア20%混焼の実証研究(NEDO助成業務)

(※3)技術仕様書(TS:Technical Specifications)とは、国際規格としての合意が直ちには難しい場合に、すぐに使用できるように発行する文書。将来、変更プロセスを経て、国際規格として発行することも可能。発行後3年で見直しが行われる。

(※4)正式名称:ISO/TS 21343 Oil and gas industries including lower carbon energy- Fuel ammonia -Requirements and guidance for boilers for power generation

【参考資料】

火力発電用ボイラの概要アンモニアバーナと火炎の概要