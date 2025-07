タイにおける廃タイヤ由来熱分解油の蒸留事業への出資参画について

第一実業株式会社

第一実業株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:船渡雄司、以下「当社」)のグループ会社である DAIICHI JITSUGYO (THAILAND) CO., LTD.は、タイ王国(以下「タイ」)において、廃タイヤ由来の熱分解油を製造する PYRO ENERGIE CO., LTD.(以下「PYRO社」)が設立した廃タイヤ由来熱分解油の蒸留油製造事業(以下「本事業」)の事業会社に対し、石油・食品廃油の精製業者である VERASUWAN Co., Ltd.(以下「VRN社」)と共同出資し、事業を開始いたしました。

本事業では、廃タイヤを熱分解して得られる熱分解油をさらに蒸留することで、特定の成分を抽出・分離し、新しいタイヤを製造する燃料や原料の製造を目的としています。従来、廃タイヤの熱分解油は、不純物の含有や低純度のため、直接燃焼などの限定的な用途に限られていました。しかし、本事業では蒸留プラントを建設し、熱分解油を蒸留することで、環境負荷の低いサステナブルなタイヤ原料の生産を実現いたします。

当社は 2022 年より、PYRO社および VRN 社とともに、タイ国内の廃タイヤを資源として再利用するための開発を進めてまいりました。本事業を通じて、各社の強みを最大限に活用し、廃タイヤの回収からリサイクル原料の生産・販売までを一貫して行う、環境価値と付加価値の高いソリューションを提供いたします。これにより、自動車およびタイヤ製造業界におけるサーキュラーエコノミーの実現と、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

【合弁会社の概要】

・ 会社名:ESG Chemicals Co., Ltd

・ 製造拠点:タイ王国サラブリ

・ 事業内容:廃タイヤ由来熱分解油の蒸留油製造事業

・ 蒸留油製造能力:合計 60,000 千リットル/年

PYRO社:CEO Peerapon Ourapeepon(前列左から3番目), CFO Sutthichai Suraphat(後列右端)、VRN社:CEO Sunya Boonyasuwat (前列左から2番目)、当社:DAIICHI JITSUGYO (THAILAND)CO., LTD. Managing Director 石井 淑郎(前列左端), General Manager 小林 福太郎(後列左端)