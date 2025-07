『メイプルストーリー』、夏の大型アップデート「NEXT」で新イベント「ブルーミーのスペシャルパーティー」を開催

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン(本社:東京都港区、代表取締役社長:李 政憲/イ・ジョンホン、東証:3659、以下 ネクソン)は、PC向けにサービス提供中のオンラインMMORPG『メイプルストーリー』にて、2025年7月16日(水)より、夏の大型アップデート「NEXT」の新イベント「ブルーミーのスペシャルパーティー」を開催いたします。

「NEXT」アップデート特設サイト :https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/next/夏の大型アップデート「NEXT」特設サイト

過去最大級の規模で実施中の、夏の大型アップデート「NEXT」。本日より開催する新イベント「ブルーミーのスペシャルパーティー」では、3つのゲームを楽しみながら、経験値やイベントアイテムの「記念コイン」が獲得できます。集めた記念コインは、専用のコイン交換所にて様々なアイテムと交換できるほか、ゲームの参加状況に応じて、イベント限定アイテムなどの追加報酬も獲得できます。

また、7月23日(水)に実施するアップデートでは、『メイプルストーリー』史上初となる、Lv275までの成長をサポートするイベント「カリーンの特別訓練」も開始するほか、6次転職を達成したキャラクターが利用できる「HEXAスキル」の3次&4次マスタリーコアが同時実装されます。これにより、「HEXAスキル」の4つのマスタリーコアがすべて実装され、より強力で迫力のあるスキル性能をお楽しみいただけます。

このマスタリーコア完成を記念して、本日から7日間、Amazonギフトカード 10,000円分が毎日3名様に当たるキャンペーンを開催いたします。『メイプルストーリー』公式Xから毎日投稿されるキャンペーンポストをリポスト(RP)してご応募ください。

夏の大型アップデート「NEXT」では、キャラクターを一気に成長させられる期間限定ワールド「チャレンジャーズワールド」や、Lv11~260まで一度に1+4レベルずつアップ可能な、「ハイパーバーニングMAX」などの成長支援イベントも開催中です。

さらに、ゲームの基本的な機能やコンテンツを学びつつ報酬も獲得できる「サマーチュートリアルミッション」など、これから『メイプルストーリー』を始めるプレイヤーにもピッタリなイベントやコンテンツを多数開催しています。

各イベントおよびキャンペーンの実施概要は、下記をご覧ください。

▼イベント「ブルーミーのスペシャルパーティー」▼

新登場のNPC「ブルーミー」をはじめとした侍従たちが催す、秘密のパーティーに参加しましょう。

パンチキング「ドーパミンパンチ」、「メイプルカードゲーム」、「超能力すごろく」の3つのゲームを楽しみながら、経験値やイベントアイテムの「記念コイン」が獲得できます。集めた記念コインは、開催中のイベント「暁星の宴」内にある「記念コイン交換所」で、様々なアイテムと交換可能です。

<開催期間> 2025年7月16日(水) ~ 8月26日(火)23:59

※ゲームによって開催期間が異なります。

<開催内容>

■パンチキング「ドーパミンパンチ」

ドーパミンパンチに参加したら、戦闘マップに出現する「サンドバッグ」を攻撃してダメージを与え、ポイントを稼ぎましょう。制限時間がなくなるか、最高得点の2,050点を獲得するとゲーム終了となり、経験値報酬が獲得できます。

(経験値報酬は毎週1キャラクターのみ獲得可能です)

ドーパミンパンチ

■「メイプルカードゲーム」

2~4人のプレイヤーで対戦するカードゲームです。色々な種類のカードを戦略的に使って、カードを使い切りましょう。最初にカードを使い切ったプレイヤーが1位となり、その他のプレイヤーは手持ちのカード枚数で順位が決定します。

順位に応じて「記念コイン」が獲得できます。

メイプルカードゲーム

■「超能力すごろく」

交互にサイコロを振って自分の駒を進め、制限時間内に4つの駒すべてをゴールさせると勝利となります。駒の進め方に加えて、スタート時にランダムで2つ付与される「超能力」も効果的に活用して、勝利を目指しましょう。

ゲーム終了後に、勝敗に応じた「記念コイン」が獲得できます。

超能力すごろく

■日曜日のサプライズプレゼント

イベント期間中の毎週日曜日に、ブルーミーに話しかけると「記念コイン」10枚が獲得できます。さらに、初回報酬獲得時には、「ブルーミーチャット絵文字6種交換券」もプレゼントいたします。

<イベント報酬>

毎週「ドーパミンパンチ」を1回、「メイプルカードゲーム」または「超能力すごろく」を3回プレイすると、システムスキンやカスタム背景などのイベント限定アイテムをはじめとする、様々な出席報酬を週替わりでプレゼントいたします。

報酬アイテム例

ブルーミーのスペシャルパーティーの詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=a9fdaf690de149ea822e46e4f7c30101

▼イベント「カリーンの特別訓練」▼

爆速成長イベント「ハイパーバーニングMAX」でLv260に到達したら、7月23日(水)よりスタートする「カリーンの特別訓練」で、さらなる成長を目指しましょう!本イベントは『メイプルストーリー』史上初となる、Lv275までのキャラクター成長をサポートするイベントで、Lv260~274のキャラクターで参加が可能です。

イベントに参加したキャラクターが指定のレベルに到達するごとに、高レベル帯のキャラクター育成に役立つアイテムや、イベント限定「カリーンの特別訓練椅子」などをプレゼントいたします。

さらに、メイプルポイントを支払って「スペシャルパス」を購入すれば、「上級EXP交換券」、「ソルエルダ」、「選択型オーセンティックシンボル交換券」などの追加報酬も獲得できます。

<開催期間> 2025年7月23日(水)10:00 ~ 10月28日(火)23:59

▼マスタリーコアに3次&4次コア実装▼

カリーンの特別訓練椅子

7月23日(水)のアップデートで、6次職専用システム「HEXAマトリックス」のスキル強化要素「マスタリーコア」に、3次&4次コアが実装され、マスタリーコアがついに完成いたします。

全49職業で、性能もエフェクトも強化されたスキルをご体験ください!

「マスタリーコア3次4次」PV :https://www.youtube.com/watch?v=0CXwhaLDLWk

▼マスタリーコア完成記念カウントダウンキャンペーン▼

マスタリーコアの完成を、カウントダウンでお祝いしましょう!

キャンペーン期間中、『メイプルストーリー』公式X(@MapleStory_JP)にて、マスタリーコアで強化される全49職業のスキルを、各職業群に分けて紹介する動画付きのポストを、日替わりで投稿いたしますので、各ポストをリポストしてご応募ください。7月16日(水)から毎日3名様、7日間合計21名様にAmazonギフトカード 10,000円分をプレゼントいたします。

<開催期間> 2025年7月16日(水) ~ 7月22日(火) 各日 17:00 ~ 翌16:59

<応募方法> 『メイプルストーリー』公式X(@MapleStory_JP(https://x.com/MapleStory_JP))をフォローいただき、期間中に日替わりで投稿されるキャンペーン対象ポストをリポスト(RP)してご応募ください。

https://x.com/MapleStory_JP

※キャンペーンポストは期間中、毎日17:00に投稿されます。

※各日のご応募は、該当ポスト投稿翌日の16:59まで有効です。

<賞品> Amazonギフトカード 10,000円分 …合計21名様(3名様×7日間)

本キャンペーンの詳細および応募規約等は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=de7d6432fff0450cb80d5fd4dfdafe14

▼おすすめポイントアイテム▼

■ウィスプのワンダーベリー/ルナクリスタル

ポイントアイテム「ウィスプのワンダーベリー/ルナクリスタル」から獲得できるペットに、「セレーナ」、「コスモビット」、「アメシスト」が仲間入りしました。

<期間> 2025年7月16日(水)~

ウィスプのワンダーベリー/ルナクリスタルの詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=f28bf6d83a254aa4858af5c0c5487666

■『メイプルストーリー』

https://maplestory.nexon.co.jp

『メイプルストーリー』は、NEXON Korea Corporation(所在地:韓国)が開発したMMORPG(多人数同時接続型オンラインロールプレイングゲーム)です。美しいピクセルアートの世界で可愛らしいキャラクターを操作し、他のプレイヤーたちと一緒にモンスターを倒しながら冒険を進めていく、横スクロールタイプのオンラインアクションゲームで、アバター方式を採用したオンラインゲームとしては、世界で初めて成功を収めました。アジア・北米・南米・ヨーロッパなど世界中でサービスを提供しており、これまでに累計1億8千万人以上が登録しています。

【コピーライト表記】

Copyright (C) 2009 NEXON Korea Corporation and NEXON Co.,Ltd. All Rights Reserved.

株式会社ネクソン

https://company.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン(本社所在地:東京都港区)は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。