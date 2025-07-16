²Æ´ü¸ÂÄê¡ªÃÏ¾å80m¤ÎÄ¯Ë¾¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÌ£¤ï¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¡Ö±ü»°²Ï·Ü¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÎµÅÄ¥Ðー¥¬ー¡×Äó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò»°°æÉÔÆ°»º¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ù»³Î¼¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö»°°æ¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ëÌ¾¸Å²°¥×¥ì¥ß¥¢¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø4-11-27 ¥·¥ó¥Õ¥©¥ËーËÅÄ¥Ó¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯9·î15Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢ÃÏ¾å80m¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥â¥À¥ó¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ØThe Living Room with SKY BAR¡Ê¥¶ ¥ê¥Ó¥ó¥°¥ëー¥à ¥¦¥£¥º ¥¹¥«¥¤¥Ðー¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ðー¥¬ー¥é¥êー in NAGOYA¡×»²²è¥á¥Ë¥åー¡Ö±ü»°²Ï·Ü¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÎµÅÄ¥Ðー¥¬ー¡×¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¥â¥À¥ó¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤·¤¿±ü»°²Ï·Ü¤ÎÎµÅÄÍÈ¤²¤ò»ÈÍÑ¡£ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Î¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤ÏÃæÅì¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ö¥¶ー¥¿¥ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢»²²Ã¥Û¥Æ¥ë¤Î¤¦¤Á3¤«½ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¿©»ö·ô¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¤â¤´ÍÑ°Õ¡£Ì¾¸Å²°¤Î¥Û¥Æ¥ë¥°¥ë¥á¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢²Æ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥Ðー¥¬ー¥é¥êー in NAGOYA ³µÍ×
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ðー¥¬ー¥é¥êー in Nagoya¡×¤ÈÂê¤·¤¿ËÜ¶¦Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Î²Æ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯»ÔÆâ¤Î13¥Û¥Æ¥ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ðー¥¬ー¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢µ¤·Ú¤Ë¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥Ðー¥¬ー¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢3¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ðー¥¬ー¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤È¡¢»²²Ã¥Û¥Æ¥ë¤Î¿©»ö·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡»°°æ¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ëÌ¾¸Å²°¥×¥ì¥ß¥¢¤´Äó¶¡¥á¥Ë¥åー¡Ö±ü»°²Ï·Ü¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÎµÅÄ¥Ðー¥¬ー¡×
¾ì¡¡¡¡½ê¡§»°°æ¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ëÌ¾¸Å²°¥×¥ì¥ß¥¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡18³¬¡¡The Living Room with SKY BAR¡¡
´ü¡¡¡¡´Ö¡§ 2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë～9·î15Æü¡Ê·î¡Ë
Äó¶¡»þ´Ö¡§ 11:30～14:00(LO) / 17:30～21:00(LO)
ÎÁ¡¡¡¡¶â¡§ \2,500¡Ê¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¡¡https://www.livingroom-skybar.com/
¢¡¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー³µÍ×
¥Û¥Æ¥ë¥Ðー¥¬ー¥é¥êー in Nagoya ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー 3¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ðー¥¬ー¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç13Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¿©»ö·ô¤¬¤¢¤¿¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£ ¥¹¥¿¥ó¥×¥«ー¥É¤Ï³Æ»²²Ã¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü ´Ö¡Û 2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë～9·î15Æü¡Ê·î¡Ë
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û https://nagoya-hotel-burger-rally.jp/
¢¨³Æ¼Ò¤Î¼Â»ÜÆâÍÆ¤ò´Þ¤à¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ðー¥¬ー¥é¥êー in Nagoya¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¾åµ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤ ¥È¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¥Û¥Æ¥ë¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡§
ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë
¥°¥é¥ó¥³ー¥ÈÌ¾¸Å²°¥³ー¥È¥äー¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÌ¾¸Å
¥¶ ¥µ¥¤¥×¥ì¥¹¥á¥ë¥¥åー¥ë¥Û¥Æ¥ëÌ¾¸Å²°
THE TOWER HOTEL NAGOYA
¥¶ ¥í¥¤¥ä¥ë¥Ñー¥¯¥Û¥Æ¥ë ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯ Ì¾¸Å²°
TIAD, AUTOGRAPH COLLECTION
Ì¾¸Å²°´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë
Ì¾¸Å²°¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë
¥¹¥«¥¤¥¿¥ïーÌ¾¸Å²°¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥¢¥½¥·¥¢
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥Ã¥³ー¥¹¥¿¥¤¥ëÌ¾¸Å²°¥Û¥Æ¥ë
JAL¥·¥Æ¥£Ì¾¸Å²° ¶Ó»°°æ¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ë
Ì¾¸Å²°¥×¥ì¥ß¥¢Ì¾Å´¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë
¢£»°°æ¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ëÌ¾¸Å²°¥×¥ì¥ß¥¢¡¡³µÍ×
Ì¾¸Å²°±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬¡¢ÃÏ¾å80m¤Î18³¬¥í¥Óー¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤é¤ÏÌ¾¸Å²°¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò°ìË¾¡£Á´¼¼19³¬¤«¤é25³¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬ÆÃÄ§¡£½ÉÇñ¼ÔÀìÍÑ¤ÎÂçÍá¾ì¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤êÌ¾¸Å²°¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Ò¤È»þ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
18³¬¥í¥Óー
¥¸¥å¥Ë¥¢¥¹¥¤ー¥È¥Ä¥¤¥ó¡Ê60.0m²¡Ë
¢£The Living Room with SKY BAR¡Ê¥¶ ¥ê¥Ó¥ó¥°¥ëー¥à ¥¦¥£¥º ¥¹¥«¥¤¥Ðー¡Ë
ÅìÃÏÃæ³¤¤ÎÃæÅìÎÁÍý¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¡¢Åì³¤4¸©¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥â¥À¥ó¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÎÁÍý¡£
¥·¥§¥Õ¤¬¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¯¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¡¢¿´¤È¥«¥é¥À¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ø¤È¥êー¥É¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¾å80m¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥óÆâ¤ÎÂç¤¤ÊÁë¤«¤é¤ÏÌ¾¸Å²°¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬°ìË¾¡£»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ëÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡¡ https://www.gardenhotels.co.jp/nagoya-premier/
¸ø¼°Instagram¡§ https://www.instagram.com/mitsuigardenhotels/
¸ø¼°YouTube¡§¡¡ https://youtu.be/vyk1nvD712w?si=KSSgvxKM71VQI0AC
Ì¾¸Å²°¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÂç¤¤ÊÁë
µ¨Àá¤´¤È¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
¢£»°°æÉÔÆ°»º¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë
»°°æ¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¥º¤Ç¤Ï¡È¥¬ー¥Ç¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊË¤«¤µ¤È½á¤¤¤Î¤¢¤ëÂÚºßÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤ò¡ÖStay in the Garden¡×¤ÈÄê¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Ç34»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÃÏ°èÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ëÄ«¿©¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æー¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ì¥¸¥ãー¡¢¥ê¥È¥êー¥È¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¢Ä¹´üÂÚºßÅù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÈÂÚºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÌÜÅª¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó·¿¥Û¥Æ¥ë¡É¤ò·Ç¤²¤¿¡Ø¥¶ ¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë¥º¡Ù¤ò3»ÜÀß¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¡È¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤È¡¢²á¤´¤·Êý¡É¤òÌû¤·¤à¼¡À¤Âå·¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Øsequence¡Ù¤ò3»ÜÀßÅ¸³«¡£»°°æÉÔÆ°»º¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡Öµ²±¤Ë»Ä¤ë¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ö´¶ÀË¤«¤Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¸Þ´¶¤òËþ¤¿¤¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£