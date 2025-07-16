株式会社WeBridgeが税理士法人TOTALのオウンドメディア「クリニック開業支援」立ち上げをマーケティング面でご支援

株式会社WeBridge

株式会社WeBridge（本社：東京都新宿区）は、税理士法人TOTAL様が運営される医療系オウンドメディア「クリニック開業支援」（https://medical-total.com/media/）の立ち上げおよび運用に際し、マーケティング領域から制作支援をさせていただきましたのでお知らせいたします。



本メディアは、クリニック開業をお考えの医師・医療従事者の皆さまが直面される課題やご不安に対し、実務的かつ専門性の高い情報をご提供することを目的としております。税務・会計のプロフェッショナルでいらっしゃる税理士法人TOTAL様の知見と、当社のWEBマーケティングノウハウを掛け合わせ、医療分野特有のニーズに寄り添った信頼性の高い情報発信を目指してまいります。



株式会社WeBridgeは、メディア戦略の策定から制作ディレクションまで、全体方針に基づくマーケティング支援を担当いたしました。今後も専門性の高い情報発信に寄与し、価値あるサポートを提供してまいります。

【クリニック開業支援】

サイトURL：https://medical-total.com/media/

運営元：税理士法人TOTAL

所在地：東京都千代田区神田佐久間町１丁目１８番地信交ビル５階

URL：https://total-office.jp/

事業内容：税理士業務 資産税業務（相続・事業承継・デューデリジェンス） 医療開業支援・経営コンサルティング 会計財務コンサルティング 会社設立・起業家支援業務

【会社概要】

社名：株式会社WeBridge

所在地：東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49階

電話：03-4500-3724

URL：https://webridge.co.jp/

事業内容：WEBマーケティング支援、デジタルマーケティング事業、WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業、採用コンサルティング事業、広告代理業及び各種の宣伝に関する事業

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社WeBridge 広報担当