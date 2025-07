ColorSingから、8名のオリジナル楽曲が7/16に配信開始

ColorSing株式会社

ColorSing株式会社(東京都渋谷区、代表取締役社長 今井拓自、代表取締役会長 柴田順任、以下 当社)が運営する歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing(カラーシング)」における歌の配信者(以下、Lシンガー)8名が、2025年7月16日(水)にオリジナル楽曲の配信を開始しました。各楽曲は、各種の音楽ストリーミングサービスにて視聴、ダウンロードが可能です。

当社は「歌の力を最大化し、人生に彩りを」のミッションのもと、ライブ配信枠を歌に特化したアプリ「ColorSing」を2023年7月に提供開始しました。現在、月間約4,000人のLシンガーが活躍しています。

ColorSingで毎月開催している「パール杯※1」というイベントにおいて、宮城のおーちゃん、ボーカルまい、でちか、あむ、晴れちゃん、ゆりんこ、okashi、冥炎ジュカの8名はリスナーからの多くの応援を集め、パールを獲得しました。そして、貯めたパールを「オリジナル楽曲制作権」というプライズに交換し、この度の楽曲配信となりました。

貯めたパールは、オリジナル楽曲制作権以外にも、自身の魅力を映像とともに伝えられる「ミュージックビデオ制作権」、より多くの方に対して露出できる「JOYSOUND CM出演権」や「リアルライブ出演権」など幅広いプライズと交換※2できます。

2024年5月以降、ColorSingから毎月オリジナル楽曲が誕生しており、これまでに発表された楽曲は累計59曲となりました。パール杯で実績を積むことにより、すべてのLシンガーに歌で夢を叶えるチャンスがあります。

ColorSingでは、「歌で夢を叶えたい」「より多くの人に歌を届けたい」と願う歌い手やアーティストをサポートするイベントを続々と実施しており、Lシンガーを募集中です。

※1 パール杯:歌配信を視聴しているリスナーがコメントやギフトアイテムを送ると、Lシンガーの順位・スコアが上がり、パールを獲得できる仕組みのイベント

※2 パールと交換可能なプライズ一覧:https://colorsing-event.wraptas.site/prizes

Lシンガー志望の方は、ColorSingアプリからご応募ください(iOSアプリでのみ配信可能)。

アプリダウンロードURL:https://x.gd/uzzDF(https://x.gd/uzzDF)

【2025年7月16日配信開始の楽曲紹介】

NIGHT TIME / 宮城のおーちゃん

https://linkco.re/z6xMGt4u(https://linkco.re/z6xMGt4u)

コメント:

ワイングラス片手に夜にお聴きください!

Sigh / ボーカルまい

https://linkco.re/vFUBQ0D6(https://linkco.re/vFUBQ0D6)

コメント:

『Sigh/ボーカルまい』ColorSing2曲目のオリジナル曲です。

めちゃくちゃ冬の曲ですが、季節通して楽しんで頂けたらと思います

ボーカルまい推しのセンスいいリスナーに感謝!

LOVE LETTER / でちか

https://linkco.re/36p0VmT2(https://linkco.re/36p0VmT2)

コメント:

でちかという存在に出会って、応援してくださった皆様のおかげでオリジナルソングを制作することが出来ました!ありがとうございました!

かわいく、かっこよく仕上がっていますので「 LOVE LETTER 」ぜひ受け取ってください‪‪(ハート)︎‬

Colorful Heart / あむ

https://linkco.re/qpx3XzqF(https://linkco.re/qpx3XzqF)

コメント:

歌詞から楽器構成までみんなで考え、個性が光る「あむ枠」らしく、“みんな違って、みんないい”という「私たちらしさ」をテーマに作っていただきました。明るくポップな曲に仕上がっているので、通勤中や落ち込んだときなど、ぜひ聴いてほしいです♪

LOVE&PEACE~だって地球はまるいんだから/ 晴れちゃん

https://linkco.re/ZemCTgQp(https://linkco.re/ZemCTgQp)



コメント:

LOVE&PEACEな私らしさ、晴れ枠らしさが出てる楽曲です!

だって地球はまるいんだから!!

The Scent of You / ゆりんこ https://linkco.re/B50AH5fa(https://linkco.re/B50AH5fa)

コメント:

ラブバラードの中に、人と人との繋がり・当たり前ではなく奇跡的に明日がやって来てくれる事に感謝する想いも込めました。

私はアロマデザイナーでもあるので、この歌から皆さんが海や自然、お好きな香りを感じてくれたら嬉しいです。

今まで私に関わってくださった皆様に感謝を込めて

Perch / 冥炎ジュカ https://linkco.re/ZSHMHTds(https://linkco.re/ZSHMHTds)

あしあと / okashi https://linkco.re/fu9YeFU2(https://linkco.re/fu9YeFU2)

コメント:

オリジナル曲2曲目は、

困難に直面した時、悩んでいる時、そっと背中を押してくれるような応援ソングです。

是非沢山聞いてください!

応援してくださった皆様ありがとうございました。

<歌特化型ライブ配信アプリ「ColorSing」について>

ColorSingは、歌好きのみが集い、あなたの「歌」が純粋に評価される、歌特化型ライブ配信アプリです。

国内最大規模のライブ配信アプリ運営の実績をもつチームが、JOYSOUNDとDeNAのサポートのもと2023年7月に提供を開始しました。

「JOYSOUNDの音源11万曲以上を使用可能」や「歌好きの推しが付きやすく居着きやすい仕組み」「歌が評価される業界最高水準の報酬制度」といった「歌で生きていく」ためのサービス設計にこだわった、ライブ配信業界で唯一無二の特長を有しています。

現在、月間配信者数は約4,000人に達しています。ライブ配信経験豊富な配信者からも「歌が評価されて居心地がいい」「稼げる」と評価・注目を集めています。



■会社概要

社名 : ColorSing株式会社

URL : https://corp.colorsing.com/

所在地 : 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C

設立日 : 2022年7月26日

代表者 : 代表取締役社長 今井拓自

代表取締役会長 柴田順任

ミッション : 歌の力を最大化し、人生に彩りを

ビジョン : 歌好きのQOLを爆上げした企業として歴史に刻む

事業内容 : 歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing」