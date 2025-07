【品川プリンスホテル】映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』とのコラボレーション企画 シリーズの鍵となる“陸・海・空”をテーマにしたメニューを販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

FUNな体験を創出する品川プリンスホテル(所在地:東京都港区高輪4-10-30、総支配人:春山新悟)は、2025年8月8日(金)全国公開の映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』とのコラボレーションメニューを、2025 年7月 16 日(水)~8 月 31 日(日)までの期間限定で、アネックスタワー 1F「和ビストロ いちょう坂」にて販売いたします。

国内で唯一のホテルタイアップとなる本コラボレーションメニューは、圧倒的なスケールによる高揚感とともに、本作が描く人間らしさや家族愛、友情、そして自然との関わりを、ダイナミックに表現いたしました。“陸・海・空”をテーマにしたメニューを囲みながら、ご家族やご友人とともに、映画の余韻とその世界観を心ゆくまでご堪能いただけます。

TAKANAWA GATEWAY CITYの開業により、品川・高輪エリアは新たな賑わいを迎えているなか、当ホテルもホテルコンセプトの“FUN! Goes On”のもと、楽しさと美味しさをつなげていくこと、さらには世界の多様な文化を身近に感じられる豊かな社会の実現を目指し、今後もさまざまな「非日常体験」を創出してまいります。

映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』コラボレーション 概要

映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』コラボレーションメニュー イメージ(品川プリンスホテル)

【期間】

2025年7月16日(水)~8月31日(日)

【店舗】

和ビストロ いちょう坂(アネックスタワー 1F)

【営業時間】

[ランチ]

11:30A.M. ~ 3:30P.M.

[ディナー]

平日・土曜日 5:00P.M. ~ 11:00P.M.

日曜日・祝日 5:00P.M. ~ 10:00P.M.

[喫茶]

土休日 3:00P.M. ~ 5:00P.M.

【お問合せ】

レストラン総合予約 TEL:03-5421-1114

(受付時間:10:00A.M.~6:00P.M.)

映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』コラボレーション メニュー 概要

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/plan/ichozaka/jurassicworld_collaboration2025

<和ビストロ いちょう坂> アネックスタワー 1F

ジュラシック・ワールド 復活の大地プレート コンプリートセット

\6,000

・ディープ・ディッシュピザ チーズフォンデュ風

・フライドポテト

・骨付きチキン

・骨付きソーセージ

・海老のカダイフ巻

・サラダ

・カクテル3種

家族や親しい人とシェアしながら楽しんで食べるワンプレートメニュー。チーズフォンデュ風にしたディープ・ディッシュピザでお好きにディップ。お好みの食べ方でお楽しみいただけます。

(フード単品\4,200)

ジュラシック・グリーンマンゴー

<陸>

ジュラシック・グリーンマンゴー

生い茂る森の中に実る果実をイメージしたお子さまにも楽しみいただけるノンアルコールカクテル

\800 単品

ジュラシック・ブルーモヒート

<海>

ジュラシック・ブルーモヒート

透き通った海をイメージした 爽やかなアップル風味のモヒート

\900 単品

ジュラシック・ミルキーアップル

<空>

ジュラシック・ミルキーアップル

ウォッカをベースに空と雲を イメージしたミルキーなカクテル

\900 単品

◆特典

『ジュラシック・ワールド/復活の大地』×プリンスホテル コラボレーション企画特典

対象メニューをご注文のお客さまに「プリンスホテル限定ポストカード」と「作品ステッカー」を先着順でプレゼント

【配布期間】

2025 年 7 月 16 日(水)~8 月 31 日(日)

【対象メニュー】

コンプリートセット(プレート&カクテル3種)

コラボレーション企画を記念して、対象期間中に上記の対象メニューをご注文のお客さまへ下記ふたつの特典をご用意しております。

※数量限定のためなくなり次第終了いたします。

※画像はイメージです。

映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』について

(左)プリンスホテル限定ポストカード (右)作品ステッカー映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』

『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』から5年。かつて世界中に放たれた恐竜たちは、気候や環境に耐えられず数を減らし、今は赤道直下の限られた地域にだけ生息していた。秘密工作の専門家ゾーラ・ベネット(スカーレット・ヨハンソン)は、製薬会社からある危険な任務を引き受ける。それは人類を救う新薬を開発するため、陸・海・空の3大恐竜のDNAを採取するというものだった。ミッションのために集められたチーム一行は、かつてジュラシック・パークの極秘研究が行われていた“禁断の島”へとたどり着く。そして彼らは世界から長年のあいだ隠されてきた、衝撃的な秘密と面することになる──2025年8月8日(金)全国ロードショー。

【出演】スカーレット・ヨハンソン、マハーシャラ・アリ、ジョナサン・ベイリー ほか

【監督】ギャレス・エドワーズ

【製作総指揮】スティーヴン・スピルバーグ、デニス・L・スチュワート

公式サイト:https://www.jurassicworld.jp/

ジュラシック・ワールドLINE公式アカウント:https://lin.ee/uCo3V7F

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

※表記料金には消費税が含まれております。別途会計時に13%のサービス料を加算させていただきます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等(当社の食材仕入先)に表示義務のある特定原材料8品目(えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※状況により営業内容が変更となる場合もございます。最新の情報は公式Webサイトをご確認ください。

※写真はイメージです。

※上記内容はリリース時点(7月15日)の情報です。

ホテルコンセプト『FUN! Goes On』(品川プリンスホテル)FUN! Goes On - あの頃もこれからも、わたしの楽しいがここに -

日本と世界をつなげる玄関口「SHINAGAWA」

たくさんのFUNが待っているから、旅の計画が楽しい。そして、そこで過ごす時間は、もっと楽しい。心に刻まれたその体験は、かけがえのない思い出としていつまでも輝き続ける。あの頃も、これからも、わたしの楽しいがここにある。そう、次訪れるときもまた笑顔があふれるように。

品川プリンスホテルが、あなたのFUNを紡いでいきます。

品川プリンスホテル 概要

品川プリンスホテル

【開 業 日】

1978 年 7 月 11 日

【客 室 数】

3,521室

【レストラン】

10 ヵ所

【宴会場】

40 室

【エンターテインメント施設】

水族館、映画館、ボウリングセンター、テニスセンター、ゴルフセンター、プール 他