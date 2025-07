5万人を動員した国内最大級のアートフェスティバルなどを通じアート領域の知的財産を創造し、アーティストとの接点を提供する『MEET YOUR ART』が「This is MECENAT 2025」に認定

エイベックス株式会社

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:加藤 信介)が展開する、アート領域の知的財産を創造するとともに、アートおよびアーティストとの接点をより幅広い層に提供するアート事業『MEET YOUR ART』が、2025年6月26日(木)に芸術文化を通じた心豊かなより良い社会づくりのための活動として「This is MECENAT 2025」に認定されたことをお知らせします。この度の認定は、昨年に続く2度目となります。

「This is MECENAT」は、公益社団法人企業メセナ協議会が主催する、全国各地で企業などが取り組むメセナ(芸術文化振興による心豊かなより良い社会づくり)活動の社会的意義を示すことを目的とした認定制度です。この認定を受けた活動はそのシンボルとして「メセナマーク」が発行され、専用ウェブサイト内「メセナアーカイブ」にて活動内容が公開されます。これまでに芸術文化支援をはじめ、環境、福祉、地域活性化といった社会課題の解決に向けた取り組みなど、のべ1,600件以上の活動が登録されています。

This is MECENAT公式サイト:https://mecenat-mark.org/

『MEET YOUR ART』はアート領域の知的財産を創造するとともに、アートおよびアーティストとの接点をより幅広い層に提供するアート事業として、2020年12月に現代アート専門のYouTube番組を皮切りにスタートしました。その後、2022年からアートを軸に音楽・食・ファッション・ライフスタイル等の隣接した多様なカルチャーを一堂に集めてつなぐ、国内最大級のアートフェスティバル『MEET YOUR ART FESTIVAL』を開催。3回目となる『MEET YOUR ART FESTIVAL 2024「NEW ERA」』では、フェスティバル全体で200名以上の気鋭のアーティストやキュレーター・ディレクターが参加し、4日間で5万人の動員を記録しました。

また、2023年11月には、夜のみ営業するという、既存の枠組みにとらわれないアートとの新たな接点構築を試みる常設アートスペース『WALL_alternative』をオープン。さらに近年は官民含めた様々なパートナーとの協働によりアートやアーティストの価値を広く伝えるなど、その活動は多岐に渡ります。

以上の取り組みが、この度、公益社団法人企業メセナ協議会より芸術文化振興による心豊かなより良い社会づくりの取り組みとして「This is MECENAT 2025」に認定されました。

■「アートと出会う」現代アート専門番組『MEET YOUR ART』概要

アーティストインタビューや、現代アートに関する知識を幅広く紹介するYouTubeのアート専門番組です。この番組で紹介したアーティストの作品が購入できるオンラインショップやリアルな場を設けるなど、“新たな手法で、多くの方がアートに触れるきっかけや、特に若手のアーティストを知る機会を創出すること”を目指します。

URL:https://www.youtube.com/channel/UCCPqEyMiKunljLC7VcvSybg

■『MEET YOUR ART FESTIVAL』概要

アートを軸に、音楽・食・ファッション・ライフスタイルなどの隣接したカルチャーを一堂に会することで、領域を越えた交差を生み出すことを目指す、国内最大級の領域横断型アートフェスティバルです。今年10月には4回目となる『MEET YOUR ART FESTIVAL 2025』の開催が決定しました。今回のフェスティバルテーマは「再発見(Rediscovery)」とし、日本の中に息づく感性や記憶、無意識のうちに継承されてきた価値観を様々な視点から捉え直します。さらに、この取り組みを通して、日本の多様な文化や美意識をフェスティバルを通して多面的に提示することで、停滞と再定義の過渡期にあるとも解釈される今の日本において、『MEET YOUR ART FESTIVAL』が未来に向けたポジティブなエネルギーを生み出す場となることを目指します。

『MEET YOUR ART FESTIVAL 2025』

日時:2025年10 月10日(金)16:00~22:00

2025年10 月11日(土)11:00~20:00

2025年10 月12日(日)11:00~20:00

2025年10 月13日(月)11:00~18:00

※10日(金)はマーケット、ライヴのみの開催(アートエリアは終日内覧会)

場所:東京・天王洲運河一帯

アートエキシビション「Ahead of the Rediscovery Stream」|寺田倉庫 G3-6F

アートフェア「MEET YOUR ARTISTS」「MEET YOUR ARTISTS -CROSSOVER-」

|B&C HALL/E HALL

ライブパフォーマンス/DJ|T-LOTUS M

トークセッション|WHAT CAFE

マーケット「SUPER ART&CRAFT MARKET」

|WHAT CAFE/ボードウォーク/ボンドストリート

URL:https://avex.jp/meetyourart/festival/

■『WALL_alternative』概要

アートを中心に様々なカルチャーの発信拠点として、多様な人が集まり有機的に交差することで、新しいムーヴメントが生まれる、特異性のある空間を目指し、下記の3つをコンセプトとして、2023年11月、東京都港区西麻布にオープンしました。

1.大人が夜にアートを楽しめる、ライフスタイルに合ったアートスペース

現代アートを中心としたアーティストによる作品展示・販売、WALLならではの特別企画を実施

2.アート・音楽を軸に多様なカルチャーを横断し、新しいムーブメントが生まれる拠点

3.カウンターバーを併設し、良質な出会いやコラボレーションが生まれるコミュニティ

さらに、2024年8月に株式会社ルミネとの初めてのコラボレーションギャラリー『WALL_shinjuku』、2025年3月には、カトープレジャーグループが運営するGLAMDAY STYLE HOTEL &RESORT OKINAWA YOMITANとコラボレーションしたアートスペース『WALL_ okinawa』をオープンしました。

住所:WALL_alternative:東京都港区西麻布4-2-4 1F

WALL_shinjuku:東京都新宿区新宿3丁目38-2 ルミネ新宿 ルミネ2 2F

WALL_ okinawa:沖縄県中頭郡読谷村瀬名波571-1

URL:https://avex.jp/wall/

Instagram:https://instagram.com/wall_alternative

WALL_alternativeWALL_shinjukuWALL_ okinawa