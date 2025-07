データアナリティクスラボ代表取締役が「働きがいのある会社」TOPインタビューに選出・掲載されました

データアナリティクスラボ株式会社

このたび、データアナリティクスラボ株式会社は、Great Place to Work(R) Institute Japanが運営する「働きがいのある会社」公式サイトにて、「TOPインタビュー」企業代表者としてインタビューが掲載されましたことをお知らせいたします。

▼インタビュー掲載ページはこちら(https://hatarakigai.info/tip/interview/)

「TOPインタビュー」は、従業員にとって“働きがいのある会社”を実現している企業の代表者にフォーカスし、組織づくりへの想いや実際の取り組み、経営者としての信念を掘り下げる特集企画です。

今回のインタビューでは、当社が大切にしている企業文化、働きがいを育むための具体的な施策、社員一人ひとりが主役となれる環境づくりについて、代表自らの言葉で語っています。

今後もデータアナリティクスラボ株式会社は、社員が安心して挑戦できる職場環境づくりをさらに進化させ、「働きがいのある会社」として社会に価値を提供してまいります。

「働きがいのある会社」認定企業ページ▽Great Place to Work (R) Institute Japan についてGPTW Japanは世界約60か国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Instituteよりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan GPTW (ジャパン)を運営しています 。

【会社概要】

社名:データアナリティクスラボ株式会社

代表者:近藤 雅彦

所在地(本社):東京都中央区築地5丁目4-18 汐留イーストサイドビル 6階

事業内容:データ分析における実務支援、データ活用に関わるコンサルティング、データ人材教育サービス事業

公式サイト:https://dalab.jp/

採用サイト:https://recruit.dalab.jp/