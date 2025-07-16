【看護・助産の道をめざすあなたへ】静岡県立看護専門学校　オープンキャンパス開催

静岡県

本校は、静岡県内で唯一の県立看護専門学校として、看護・助産の道を志す皆さんの夢を全力で支援しています。本年度のオープンキャンパスでは、本校を知ってもらうだけでなく、模擬授業や「学生と語る会」など、体験できるプログラムを多数用意しています。ぜひご参加ください！

●日程

令和7年7月19日（土）

令和7年8月2日（土）

令和7年8月22日（金）

●時間

午前の部：9時30分～ 午後の部：13時30分～

●定員

看護学科各回40人程度、助産学科各回15人程度

●開催場所

静岡県立看護専門学校（静岡県駿東郡清水町長沢212-1）

●対象者

本校の受験を希望する方及びその保護者

●内容

学校の概要説明、模擬授業、校内見学、個別相談、学生と語る会 等

●申込期間

各日程開催日の2日前正午まで

●申込方法

以下のサイトのリンク先からお申込みください（ふじのくに電子申請サービス）

https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/iryo/kango/1044226.html

●その他

・詳細は学校HPでご確認ください。

・ご来場の際は、公共交通機関等をご利用ください。

●問い合わせ先

静岡県立看護専門学校 総務課

電話：055-971-2135 メール：kango-somu@pref.shizuoka.lg.jp