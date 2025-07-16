【看護・助産の道をめざすあなたへ】静岡県立看護専門学校　オープンキャンパス開催

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静岡県

本校は、静岡県内で唯一の県立看護専門学校として、看護・助産の道を志す皆さんの夢を全力で支援しています。本年度のオープンキャンパスでは、本校を知ってもらうだけでなく、模擬授業や「学生と語る会」など、体験できるプログラムを多数用意しています。ぜひご参加ください！




●日程


　令和7年7月19日（土）


　令和7年8月2日（土）
　令和7年8月22日（金）
●時間


　午前の部：9時30分～　午後の部：13時30分～　
●定員


　看護学科各回40人程度、助産学科各回15人程度


●開催場所


　静岡県立看護専門学校（静岡県駿東郡清水町長沢212-1）


●対象者


　本校の受験を希望する方及びその保護者


●内容


　学校の概要説明、模擬授業、校内見学、個別相談、学生と語る会　等


●申込期間


　各日程開催日の2日前正午まで


●申込方法


　以下のサイトのリンク先からお申込みください（ふじのくに電子申請サービス）


　https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/iryo/kango/1044226.html


●その他


　・詳細は学校HPでご確認ください。


　・ご来場の際は、公共交通機関等をご利用ください。


●問い合わせ先


　静岡県立看護専門学校　総務課


　電話：055-971-2135　メール：kango-somu@pref.shizuoka.lg.jp