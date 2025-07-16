【看護・助産の道をめざすあなたへ】静岡県立看護専門学校 オープンキャンパス開催
静岡県
令和7年8月2日（土）
午前の部：9時30分～ 午後の部：13時30分～
本校は、静岡県内で唯一の県立看護専門学校として、看護・助産の道を志す皆さんの夢を全力で支援しています。本年度のオープンキャンパスでは、本校を知ってもらうだけでなく、模擬授業や「学生と語る会」など、体験できるプログラムを多数用意しています。ぜひご参加ください！
●日程
令和7年7月19日（土）
令和7年8月2日（土）
令和7年8月22日（金）
●時間
午前の部：9時30分～ 午後の部：13時30分～
●定員
看護学科各回40人程度、助産学科各回15人程度
●開催場所
静岡県立看護専門学校（静岡県駿東郡清水町長沢212-1）
●対象者
本校の受験を希望する方及びその保護者
●内容
学校の概要説明、模擬授業、校内見学、個別相談、学生と語る会 等
●申込期間
各日程開催日の2日前正午まで
●申込方法
以下のサイトのリンク先からお申込みください（ふじのくに電子申請サービス）
https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/iryo/kango/1044226.html
●その他
・詳細は学校HPでご確認ください。
・ご来場の際は、公共交通機関等をご利用ください。
●問い合わせ先
静岡県立看護専門学校 総務課
電話：055-971-2135 メール：kango-somu@pref.shizuoka.lg.jp