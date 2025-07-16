報知映画賞・特選試写会『雪風　YUKIKAZE』を東京で8月8日開催

株式会社報知新聞社

「スポーツ報知」を発行する株式会社報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は8月8日(金)に東京・一ツ橋ホールにて報知映画賞・特選試写会「雪風 YUKIKAZE」を開催します。この試写会に合計800名をご招待いたします。

試写会のお申し込みはこちら :https://www.hochi.co.jp/info/20250808.html

たった80年前。平和な海が戦場だった時代。どんな時も、激戦により海に投げだされた仲間たちを救い、必ず共に日本にかえって来た一隻の駆逐艦があった。その名を「雪風」。いつしか海軍ではこの艦を“幸運艦”と呼ぶようになる―。その機動性を生かして先陣を切って魚雷で戦い、艦隊を護衛し、さらに兵員や物資の輸送、上陸支援、沈没艦船の乗員救助など、海の何でも屋、海軍一の働き手として数々の戦場で活躍。戦後は「復員輸送船」として約１万3000人を日本に送り返した。史実を背景に、太平洋戦争の渦中から戦後、さらに現代へとつながる激動の時代を懸命に生き抜いた人々の姿を壮大なスケールで描き出す。

【出演】

竹野内豊 玉木宏 奥平大兼 當真あみ

藤本隆宏 三浦誠己 山内圭哉 川口貴弘 中林大樹 田中美央

田中麗奈 益岡徹 石丸幹二 中井貴一

【スタッフ】

脚本：長谷川康夫

撮影監督：柴主高秀 音楽：岩代太郎 VFX 監督：オダイッセイ 監督：山田敏久

協力：防衛省 海上自衛隊

【主題歌】

「手紙」Uru（ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ）

【配給】

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント／バンダイナムコフィルムワークス／(C)2025 Yukikaze Partners

【公開日】

8月15日(金)より全国公開

<開催要項>

名称 報知映画賞・特選試写会

主催 報知新聞社

特別協賛 ダイドードリンコ株式会社 写光レンタル販売株式会社

協賛 カーコンビニ俱楽部

期日 2025年8月8日(金)

会場 日本教育会館 一ツ橋ホール

時間 18時00分 開場

18時30分 開映

人数 800人

【申し込み方法】

観覧希望者は申し込みフォームに必要事項をご入力の上お申し込みください。

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ah3hSAPs_kuitnKPI8M_i3vjXcRd0NtJjS0w81zHcq1URDNMSk9EM01DOEs2MVRXRjdBVUVRVkJYSiQlQCN0PWcu&route=shorturl(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ah3hSAPs_kuitnKPI8M_i3vjXcRd0NtJjS0w81zHcq1URDNMSk9EM01DOEs2MVRXRjdBVUVRVkJYSiQlQCN0PWcu&route=shorturl)

【ご注意】

〇応募フォームに記載されている注意事項をよく読んでからお申込みください。

〇当選に関する個別のお問い合わせへの回答は致しかねますのでご了承ください。



【応募締切】

2025年7月28日（月）23:59

応募者多数の場合は抽選となります。

当選は試写状の発送をもって代えさせていただきます。

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp