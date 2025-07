世界的なESG投資指標「MSCI ESG レーティング」 において 最上位評価の「AAA」を2021年から5年連続で獲得しました

阪急阪神ホールディングス株式会社

阪急阪神ホールディングスは、世界的なESG投資指標のひとつである「MSCI ESGレーティング」において、最上位評価の「AAA」を2021年から5年連続で獲得しました。

当社グループでは、サステナビリティ宣言の重要テーマとして「環境保全の推進」や「一人ひとりの活躍」などを掲げ、阪急・阪神の鉄道全線におけるカーボンニュートラル運行の実施や当社グループ施設での太陽光発電設備の設置、従業員満足度の向上やダイバーシティ&インクルージョンの推進など、ESGに関するさまざまな取組を推し進めています。

今回のレーティングでは、脱炭素に向けたCO2排出量の削減や労働環境の整備の取組・実績が特に評価されました。

さらに、本年3月に発表した長期経営構想※においては、脱炭素に加えて生物多様性・資源循環に関する取組の方向性を明示し、新たにKPI(重要業績評価指標)を設定するなど、環境分野における取組をより一層推進することとしています。今後も、グループ全体で社会課題の解決に努め、企業価値の向上や持続可能な社会の実現を目指してまいります。

【MSCI ESGレーティングについて】

本レーティングは、米国の大手金融サービス企業であるMSCI社が行うもので、企業のESGに関する取組を7段階(最上位ランクのAAAから最下位ランクのCCCまで)で評価するものです。

なお、当社は、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が採用している国内株のESG投資指数(6種:(1)~(6))のすべてに選定されています。

【GPIFが採用する国内株のESG投資指数(6種)】

(1)FTSE Blossom Japan Index (2)MSCI 日本株ESG セレクト・リーダーズ指数

(3)MSCI 日本株女性活躍指数(WIN) (4)FTSE Blossom Japan Sector Relative Index

(5)S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数

(6)Morningstar 日本株式ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数(除く REIT)

※「長期経営構想(2025年3月27日発表)」の詳細はこちらをご覧ください。

https://www.hankyu-hanshin.co.jp/download/ir/management/managementplan.pdf

