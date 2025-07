トカラ列島近海を震源とする地震にかかる災害救助法適用地域に対するデータ復旧サービスについて

株式会社バッファロー

被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げますと共に、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

株式会社バッファロー(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO:牧 寛之、以下バッファロー)、アドバンスデザイン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:瀧伸一、以下アドバンスデザイン)は、災害救助法が適用された地域にお住まいの方を対象に、データ復旧サービスにつきまして以下の支援を実施いたします。

災害救助法適用地域に対するデータ復旧サービスについて

バッファロー、アドバンスデザインは、災害救助法が適用された地域にお住まいの個人のお客様を対象に、データ復旧サービスを無償にてご提供させていただきます。

診断、見積り費用についても無料です。以下よりお申し込みください(当社商品以外でも対応しております)。

※申込時の備考、またはその他の連絡事項欄に「トカラ列島近海を震源とする地震」と対象の災害名を記載してください。

※バッファロー、アドバンスデザインのどちらにお申込みいただいてもデータ復旧サービスを無償でご提供いたします。

適用範囲

バッファローデータ復旧サービス :https://www.buffalo.jp/recovery/アドバンスデザイン :https://www.a-d.co.jp/

対象品

被災したバッファロー商品、および他社商品(当社商品以外でも対象となります)

対象者

災害救助法適用地区にお住まいの個人のお客様(個人のデータが対象となります)

※災害救助法適用地域の最新情報は内閣府のホームページ(http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)にてご確認ください。

お問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/317_1_0af5b78e0d0845e0a0b867d77c116bb2.jpg?v=202507161156 ]■バッファローデータ復旧センター

バッファローデータ復旧センター東京

〒100-6215 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号

パシフィックセンチュリープレイス丸の内 15F

TEL:0120-961-869

受付時間:月~金曜日(祝日を除く)9:30~17:00

バッファローデータ復旧センター名古屋

〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル5F

TEL:0120-077-869

受付時間:月~金曜日(祝日を除く)9:30~17:00

バッファローデータ復旧センター大阪

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目1番14号 住友生命新大阪北ビル3F

TEL:0120-963-869

受付時間:月~金曜日(祝日を除く)9:30~17:00

■アドバンスデザイン

アドバンスデザイン 本社

〒100-6215 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号

パシフィックセンチュリープレイス丸の内 15F

フリーダイヤル:0120-290-189

TEL:03-6375-2582

受付時間:月~金曜日(祝日を除く)9:00~17:30

アドバンスデザイン 大阪支店

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目1番14号 住友生命新大阪北ビル3F

フリーダイヤル:0120-290-189

TEL:050-5830-8936

受付時間:月~金曜日(祝日を除く)9:30~17:00

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.