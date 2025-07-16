オリコン週間アルバムランキング4 位獲得！「Vivid BAD SQUAD SEKAI ALBUM vol.3」

株式会社ブシロードグッズ付初回生産限定盤通常盤

iOS/Android向けリズム＆アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』より、「Vivid BAD SQUAD SEKAI ALBUM vol.3」（発売元：ブシロードミュージック）が、2025/7/21付オリコン週間アルバムランキングで4位を獲得しました。

SEKAI ALBUM vol.3連続リリースの第5弾となる本商品は、Vivid BAD SQUADメンバーとバーチャル・シンガーたちが歌唱するセカイver.が12曲収録され、グッズ付初回生産限定盤には、およさん描き下ろしのジャケットイラストを使用したアクリルスタンドが付属されています。

【商品情報】

Vivid BAD SQUAD SEKAI ALBUM vol.3

発売日：2025年7月9日(水)

グッズ付初回生産限定盤：BRMM-10901 5,500円(税込)

通常盤：BRMM-10902 3,520円(税込)

詳細：https://bushiroad-music.com/musics/brmm-10901/

■参考：『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役社長COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場します。

公式サイト：https://pjsekai.sega.jp(https://pjsekai.sega.jp)

公式X：https://twitter.com/pj_sekai(https://twitter.com/pj_sekai)

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