若手芸人発掘番組『マイナビLaughter Night』2025年6月の月間チャンピオンは…　おミュータンツ ！

写真拡大

株式会社ＴＢＳラジオ


TBSラジオの若手芸人発掘番組『マイナビLaughter Night』では、


「１.リスナー投票、２.番組審査員、３.YouTubeの再生数」をもとに月間チャンピオンを決定しています。



2025年6月の月間チャンピオンは、 『おミュータンツ』に決定しました。


おミュータンツは、結成7年目。吉本興業所属 川嶋おもち と 宮戸フィルム によるコンビ。


今秋開催予定の「マイナビLaughter Night 第11回チャンピオンLIVE」にも出場が決定。


グランドチャンピオンに輝いた芸人は、TBSラジオ冠特番が与えられます。



また、番組では 毎月オンエア争奪LIVEを開催。約30組の芸人がネタを披露し、観客投票でOAされる芸人が決定します。


今月は、7月19日（土）赤坂・TBS放送センターで開催。


現在、TBSラジオのイベントページで観覧申込受付中です。


会場観覧の募集は終了していますが、オンライン観覧は募集中！是非ご参加ください！



公演概要「第112回オンエア争奪LIVE」

・開催日：　2025年７月19日（土）　


・場所　：　赤坂・TBS放送センター


・観覧　：　無料（事前申込必要）　※会場観覧＋オンライン観覧。


・進行　：　御手洗菜々（TBSアナウンサー）



【昼の部】


開場13:30／開演 14:00（※15:45 終演予定）


＜出場者＞


ナイチンゲールダンス／クニサダ／トワイライト渚／けいごステファニー／安心安全／喫茶ムーン／金澤ＴＫＣファクトリー／耕し／孫ダッシュ／アホガード／人間横丁／タルタル関数／オッパショ石／ダイショウ



【夜の部】　


開場17:30／開演 18:00（※19:45 終演予定）


＜出場者＞


プール／シネマ特区／元祖いちごちゃん／ロックス／ヨネダ2000／観音日和／ポテトカレッジ／トビー／ムカイワンダーランド／デンドロビーム／ハルひなた／トツカミツカ／シークレットレボリューション／ボートヨットカヌー／藤元達弥／スゲーニョ／リバーマン



●観覧募集期間


・会場観覧


受付期間：　～7月13日（日）23:59


・オンライン配信


受付期間：　～7月18日（金）10:00



お申し込み等、詳しくはTBSラジオイベントページをご覧ください。


https://www.tbsradio.jp/event/97258/　


●番組：TBSラジオ『マイナビLaughter Night』


【毎週金曜日24:00～25:00放送 （24:30～『かが屋の亀の間』放送）】


毎月、オーディション形式のライブで若手芸人を発掘するお笑い番組。


公開収録、オンエア、YouTubeを使った、リスナー投票型のラジオとして2015年より放送開始。


●番組公式サイト　https://warai954.www.tbsradio.jp/


●番組公式X　https://x.com/SatLaugh954