若手芸人発掘番組『マイナビLaughter Night』2025年6月の月間チャンピオンは… おミュータンツ ！
TBSラジオの若手芸人発掘番組『マイナビLaughter Night』では、
「１.リスナー投票、２.番組審査員、３.YouTubeの再生数」をもとに月間チャンピオンを決定しています。
2025年6月の月間チャンピオンは、 『おミュータンツ』に決定しました。
おミュータンツは、結成7年目。吉本興業所属 川嶋おもち と 宮戸フィルム によるコンビ。
今秋開催予定の「マイナビLaughter Night 第11回チャンピオンLIVE」にも出場が決定。
グランドチャンピオンに輝いた芸人は、TBSラジオ冠特番が与えられます。
また、番組では 毎月オンエア争奪LIVEを開催。約30組の芸人がネタを披露し、観客投票でOAされる芸人が決定します。
今月は、7月19日（土）赤坂・TBS放送センターで開催。
現在、TBSラジオのイベントページで観覧申込受付中です。
会場観覧の募集は終了していますが、オンライン観覧は募集中！是非ご参加ください！
公演概要「第112回オンエア争奪LIVE」
・開催日： 2025年７月19日（土）
・場所 ： 赤坂・TBS放送センター
・観覧 ： 無料（事前申込必要） ※会場観覧＋オンライン観覧。
・進行 ： 御手洗菜々（TBSアナウンサー）
【昼の部】
開場13:30／開演 14:00（※15:45 終演予定）
＜出場者＞
ナイチンゲールダンス／クニサダ／トワイライト渚／けいごステファニー／安心安全／喫茶ムーン／金澤ＴＫＣファクトリー／耕し／孫ダッシュ／アホガード／人間横丁／タルタル関数／オッパショ石／ダイショウ
【夜の部】
開場17:30／開演 18:00（※19:45 終演予定）
＜出場者＞
プール／シネマ特区／元祖いちごちゃん／ロックス／ヨネダ2000／観音日和／ポテトカレッジ／トビー／ムカイワンダーランド／デンドロビーム／ハルひなた／トツカミツカ／シークレットレボリューション／ボートヨットカヌー／藤元達弥／スゲーニョ／リバーマン
●観覧募集期間
・会場観覧
受付期間： ～7月13日（日）23:59
・オンライン配信
受付期間： ～7月18日（金）10:00
お申し込み等、詳しくはTBSラジオイベントページをご覧ください。
https://www.tbsradio.jp/event/97258/
●番組：TBSラジオ『マイナビLaughter Night』
【毎週金曜日24:00～25:00放送 （24:30～『かが屋の亀の間』放送）】
毎月、オーディション形式のライブで若手芸人を発掘するお笑い番組。
公開収録、オンエア、YouTubeを使った、リスナー投票型のラジオとして2015年より放送開始。
●番組公式サイト https://warai954.www.tbsradio.jp/
●番組公式X https://x.com/SatLaugh954