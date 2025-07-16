全品110円！十四代・而今・田酒・獺祭・黒龍が全品110円！夢酒 渋谷店で“希少酒110円フェア”開催～ プレミア銘柄を、期間限定・利益度外視で特別提供 ～
■ 開催概要
企画名：プレミア日本酒フェア
開催期間：2025年7月17日（木）～7月31日（木）
提供価格：1杯110円（税込）/60ml
対象銘柄
十四代（山形）
而今（三重）
田酒（青森）
獺祭（山口）
黒龍（福井）
醸し人九平次（愛知）
梵（福井）
［注意事項］
※仕入れ状況により変更あり
※1日おひとり様1杯まで
※別途2ドリンク、2フード/1名のご注文お願いします
※入店時スタッフへお声掛けください
※金曜日のみ17:00までの来店でOK
■ 実施の背景
今回のフェアは「日本酒好きに喜んでほしい」「日本酒を飲む人を増やしたい」という
思いから企画されたものです。
利益度外視で破格提供することで、一人でも多くの方に“日本酒の奥深さと面白さ”を知ってもらいたいと考えています。
店名：夢酒渋谷店
電話：03－6455－0399
住所：東京都渋谷区道玄坂2-15-1 ノア道玄坂2F
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13308421/ (食べログ)
https://g.co/kgs/ZhKe5JL （Google）
夢酒のココがすごい！
◆47都道府県の日本酒すべて勢揃い
◆日本酒約100種類が374円～
◆高級鮮魚お造り盛合せ宝石箱913円(1人前)
〈系列店舗〉
店名：夢酒新宿本店
電話:03-6457-3903
住所：東京都新宿区歌舞伎町2-39-5 2F
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13194396/ (食べログ)
https://g.co/kgs/3qQai2V （Google）
店名：富士喜商店渋谷店
電話:03-6416-9952
住所：東京都渋谷区宇田川町33-1 グランド東京渋谷ビル201
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13297074/ (食べログ)
https://g.co/kgs/g8s6Kqo （Google）
店名：富士喜商店新宿総本店
電話：03－6279－3960
住所：東京都新宿区西新宿7-5-5 プラザ西新宿 B1F
営業時間：月～金16:00～、土・日・祝14:00～
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13273192/ (食べログ)
https://g.co/kgs/8qMHif （Google）
店名：富士喜商店池袋本店
電話：03－6709－0459
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13243445/ (食べログ)
https://g.co/kgs/puLjhk （Google）
スタッフも募集中！！
https://www.youtube.com/channel/UCr-wbd7Q8XBkCH-2nJ0JAHQ （YouTube）
https://vt.tiktok.com/ZSRjJ4phc/ （TikTok）
［日本酒口コミサイト］
SAKEdatabank
https://sakedatabank.com
［会社概要］
株式会社ALL GRACE
本社：東京都新宿区歌舞伎町2－39－5 2F
代表取締役：羽染陽一朗
設立：2018年1月
資本金：999万円
ホームページ：https://ltg-call.com/all-grace/