自動電線剥き圧着機の市場規模、2031年に673百万米ドルに達する見込み
2025年7月16日に、QYResearch株式会社は「自動電線剥き圧着機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、自動電線剥き圧着機の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、自動電線剥き圧着機の市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．自動電線剥き圧着機市場概況
2024年における自動電線剥き圧着機の世界市場規模は、542百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）3.2%で成長し、2031年までに673百万米ドルに達すると予測されている。
２．自動電線剥き圧着機の市場区分
自動電線剥き圧着機の世界の主要企業：Weidmuller、Schlatter Deutschland、Rittal、MarVac Assemblies、ARTOS、ShinMaywa Industries、THB、TE Connectivity、Daumak、Komax、Kingsing、Schleuniger、Mecatraction、Japan Automatic Machine （AM）、Nippon TanshiJST、USHIYAMA DENK、KM Corporate、Techmaflex、Cheers Electronic Technical、Wezag
上記の企業情報には、自動電線剥き圧着機の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
自動電線剥き圧着機市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Fully Automatic、Semi-automatic
用途別：Electricity、Architecture、Car、Others
また、地域別に自動電線剥き圧着機市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1314495/automatic-stripping-and-crimping-machine
【総目録】
第1章：自動電線剥き圧着機の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：自動電線剥き圧着機メーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、自動電線剥き圧着機の製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
第3章：製品別の分析を提供し、世界の自動電線剥き圧着機の売上、売上市場シェア、販売量、販売量市場シェア、価格を含む。（2020～2031）
第4章：用途別の分析を提供し、世界の自動電線剥き圧着機の売上、売上市場シェア、販売量、販売量市場シェア、価格を含む。（2020～2031）
第5章：地域別での自動電線剥き圧着機の売上、販売量、価格を紹介します。各地域の市場規模、市場開発、将来展望、市場空間を紹介する。（2020～2031）
１．自動電線剥き圧着機市場概況
2024年における自動電線剥き圧着機の世界市場規模は、542百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）3.2%で成長し、2031年までに673百万米ドルに達すると予測されている。
２．自動電線剥き圧着機の市場区分
自動電線剥き圧着機の世界の主要企業：Weidmuller、Schlatter Deutschland、Rittal、MarVac Assemblies、ARTOS、ShinMaywa Industries、THB、TE Connectivity、Daumak、Komax、Kingsing、Schleuniger、Mecatraction、Japan Automatic Machine （AM）、Nippon TanshiJST、USHIYAMA DENK、KM Corporate、Techmaflex、Cheers Electronic Technical、Wezag
上記の企業情報には、自動電線剥き圧着機の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
自動電線剥き圧着機市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Fully Automatic、Semi-automatic
用途別：Electricity、Architecture、Car、Others
また、地域別に自動電線剥き圧着機市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
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【総目録】
第1章：自動電線剥き圧着機の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：自動電線剥き圧着機メーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、自動電線剥き圧着機の製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
第3章：製品別の分析を提供し、世界の自動電線剥き圧着機の売上、売上市場シェア、販売量、販売量市場シェア、価格を含む。（2020～2031）
第4章：用途別の分析を提供し、世界の自動電線剥き圧着機の売上、売上市場シェア、販売量、販売量市場シェア、価格を含む。（2020～2031）
第5章：地域別での自動電線剥き圧着機の売上、販売量、価格を紹介します。各地域の市場規模、市場開発、将来展望、市場空間を紹介する。（2020～2031）