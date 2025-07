【カウンターポイントリサーチ】AIスーパーコンピューターが“光の速さ”で進化：CPO技術が切り拓く次世代の可能性 -AI処理の高速化と省電力化を両立、次世代半導体アーキテクチャが本格普及へ

1

【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年7月15日】主なポイント・組み込み光インターコネクト(I/O)技術を搭載した半導体アーキテクチャの実装が、2025年に入り加速しています。・銅線から光技術への移行により、消費電力を抑えつつ帯域幅の拡大が実現しています。・組み込み光モジュールの出荷量は、2033年まで年平均成長率(CAGR)50%で増加すると予測されています。・OBO、NPO、CPOといった多様なI/Oソリューションの中でも、CPOはAIスーパーコンピューティングの拡張を可能にし、帯域幅の飛躍的な拡張と消費電力の削減によって、AIコンピューティングの最大の世代交代をもたらすと見込まれています。・2027年までに、NPOとCPOの普及により統合売上高は前年比3桁成長を達成し、出荷容量全体に占める割合は2桁に達する見通しです。・2033年までには、売上高と出荷容量の半分以上が統合型半導体光I/Oソリューションによるものになると予想されます。・NVIDIA、Intel、Marvell、BroadcomはCPO分野をリードしていますが、その普及ペースは緩やかになる見込みです。https://japan.counterpointresearch.com/embedded-optical-transmission-tech-arrival-of-cpo-set-to-deliver-ai-supercomputing-at-scale/市場動向カウンターポイントリサーチが発行した「シリコンフォトニクス(SiPh)およびコパッケージドオプティクス(CPO)レポート」によりますと、組み込み型または統合型の半導体光モジュールが普及し始めています。オンボードオプティクス(OBO)、ニアパッケージドオプティクス(NPO)、コパッケージドオプティクス(CPO)ソリューションの出荷量は、2033年まで年平均成長率(CAGR)50%で成長すると予測されています。プラグ可能な光ソリューションは2016年から市場に存在していましたが、OBO、NPO、CPOといった統合型ソリューションの登場によって、特にAIシステムにおける処理能力が大幅に向上し、消費電力を大きく削減しつつ、より高い帯域幅を実現しています。これにより、AIクラスタリングの拡張に不可欠な高密度・高帯域幅のファブリックが実現可能になりました。Semiconductor Optical Interconnect Shipments by Tech and Share of Total Capacity Shipped【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325289&id=bodyimage1】専門家の解説カウンターポイントリサーチのアソシエイトディレクター、レオ・リューは次のようにコメントしています。「これは、ADSLからFTTHブロードバンドへの移行がチップレベルで起きているようなものです。こうした速度と効率性の向上は、AIコンピューティングの新たなステージを切り開くでしょう。OBOは第一世代の試みであり、2023年にはApplied Optoelectronicsなどの企業の製品が幅広く採用されると予想されます。しかし、CPOはトランスポート層がほぼすべて光化されるため、真の変革をもたらします。」CPOは、以下の点においてAIコンピューティングの世代交代をもたらすとされています。GPUやアクセラレーターなどの重要なコンポーネント間において、超高速、低レイテンシ、「光速」のスループットを実現し、膨大な帯域幅の拡張を可能にします。