『MLB：9イニングス25』、「MLBオールスターゲーム2025」記念イベントを開催！「スターフェスティバルイベント」で夏を楽しもう！

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Androidで配信中のモバイル野球ゲーム『MLB:9イニングス25』にて、「MLBオールスターゲーム2025」の開催を記念した特別イベントの実施をお知らせいたします。

今回のイベントは、メジャーリーグのトップ選手たちが集う「MLBオールスターゲーム2025」に合わせた豪華なイベントとなっています。

まず、7月14日から「スターフェスティバルイベント」を開催いたしました。

星座を選択して様々なミッションをプレイすると、「シグネチャー選手パック」、「LIVEダイヤモンドウィッシュ選手パック」など人気アイテムがもらえます。イベント財貨の獲得数に応じて、戦力強化に役立つ「最高級トレーナー獲得券」も追加でもらえます。

そして、8月20日まで「2025オールスターゲームコインショップイベント」を開催いたします。

期間中、リーグモードをプレイするとコインを一日最大300個獲得できます。獲得したコインは「スキル選択変更券」などと交換できます。

また、イベント期間中「MLBオールスターゲーム2025」のロゴを元に作られた「2025オールスターゲームエンブレム」もゲットできます。こちらは、メジャーリーグが毎年公開している「オールスターゲーム」の開催地の特徴と意匠が込められた「特別ロゴ(Event Mark)」をエンブレムにしたアイテムとなっています。

そのほかにも、7月22日までルーレットを回してアイテムを獲得し、条件を達成すると報酬が2倍もらえる「2025スペシャルルーレットイベント」や、爽快な打撃でアイテムがもらえる「2025オールスターゲーム打撃イベント」も開催中です。

■『MLB:9イニングス25』とは

『MLB:9イニングス25』は、MLBと公式ライセンスを基に、MLB30球団の最新情報と選手ラインナップを反映した、シリーズ17年目を迎えたモバイル野球ゲームです。

2025シーズン開幕と同時に、「デレク・ジーター」、「エイドリアン・ベルトレ」、「ジョー・ディマジオ」などMLBのレジェンド選手たちも登場しました。

『MLB:9イニングス』シリーズは2009年のサービス開始以降、Google Playでは123地域、App Storeでは95地域でスポーツジャンルゲームの売上がTOP10を達成してきました。

イベントに関する詳細はゲーム内のお知らせや『MLB:9イニングス25』公式SNSをご確認ください。

【権利表記】

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com. Officially Licensed Product of MLB Players, Inc. MLBPA trademarks, copyrighted works and other intellectual property rights are owned and/or held by MLBPA and may not be used without the written consent of MLBPA or MLB Players, Inc. Visit MLBPLAYERS.com, the Players Choice on the web.

【配信概要】

『MLB:9イニングス25』iOS版

対応OS:iOS15.0以上

サービス開始日:2016年10月13日

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

『MLB:9イニングス25』 Android版

対応OS:Android OS7.0 以上

サービス開始日:2016年10月13日

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

【注意事項】

是非、『MLB:9イニングス25』をプレイしてください。

今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。