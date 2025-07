全国3都市で開催する会計業界最大級のイベント「freee Advisor Day 2025」、　「freee Advisor Awards 2025」の受賞者決定

フリー株式会社(本社:東京都品川区、CEO:佐々木大輔、以下「freee」)が主催する国内最大級の会計事務所向けイベント「freee Advisor Day 2025」において表彰を行う、「freee Advisor Awords 2025」の受賞者が決定したことをお知らせします。■「freee Advisor Awards 2025」の受賞者が決定「freee Advisor Awards 2025」は、顧問先および事務所内の双方で、業務改善を推進し続けてきたfreee認定アドバイザー(※)の皆さまを4部門に分けて表彰するものです。「freee Advisor Day 2025」当日は、各会場でご参加いただけるfreee認定アドバイザーを対象とした表彰を実施します。freee Advisor Awards 2025のURL:※freee認定アドバイザーとはfreeeでは、税理士事務所や会計事務所、社労士事務所などに対し、freee会計の習熟度を評価するfreee認定アドバイザー制度を設けており、その事務所の会計士、税理士の皆さまをfreee認定アドバイザーとお呼びしています。詳細はこちら:https://advisors-freee.jp/column/advisor/about-freee-advisor<Advisor of the Year -リアルタイム化部門->顧問先の業務改善を設計/支援し、数字の即時性向上・顧問先業務の効率化を実現する“リアルタイム化”を推進された事務所に贈られます。受賞者一覧:(敬称略)合同会社 会社の番頭さん、田中将太郎公認会計士・税理士事務所、合同会社オプション、sankyodo税理士法人、スタートアップ税理士法人、リライル会計事務所、税理士法人ブラザシップ、大野晴広公認会計士・税理士事務所、ミッドランド税理士法人、ハートランド税理士法人、税理士事務所まどか、税理士法人まえの、税理士法人総合会計 山口事務所、田中荒志税理士事務所、笠岡克巳税理士事務所、伊藤会計事務所、税理士法人 東京会計グループ・熊本事務所、エンジョイント税理士法人<Advisor of the Year -クラウド標準化部門->事務所内の業務を分業/デジタル化し、「誰でも」「どこでも」安心して働ける状態を実現する“クラウド標準化”を推進された事務所に贈られます。受賞者一覧:(敬称略、掲載許可をいただいた方のみ記載しています)株式会社 菅家経営センター、田邊龍彦税理士事務所、有限会社久保経営会計、株式会社FOODOAG、クロスポイント税理士法人、NTS総合税理士法人、山本聡一郎税理士事務所、株式会社劔経営コンサルティング、長谷川潔税理士事務所、税理士事務所まどか、みそら税理士法人、税理士法人エナジー、税理士法人OKS岡山、税理士法人アタックス宇品事務所、のびしろ会計事務所、木原税理士法人、アイライフ税理士法人<Rookie of the Year>freee認定アドバイザー登録から1年以内の事務所を対象として、顧問先の“リアルタイム化”を推進された事務所に贈られます。受賞者一覧:(敬称略、掲載許可をいただいた方のみ記載しています)SoNiC会計事務所、株式会社SoLabo、税理士法人リライアンス、モデラトゥス会計事務所、スタートパートナーズ税理士法人、税理士法人Lets、ネオトップ税理士法人、タップ税理士法人、税理士法人グレープコンサルティング<BackOffice Meister>freee会計の機能や思想を深く理解し、会計・経理業務において所内業務や顧問先支援においてfreee会計を最大限に活用された方に贈られます。受賞者一覧:(敬称略、イニシャル表記含めて掲載許可をいただいた方のみ記載しています)豊田 啓彰(荒井会計事務所)、伊沢 隆裕(伊沢隆裕税理士事務所)、植村 拓真(植村会計事務所)、小林 雅英(Uzuki会計事務所)、加藤 望美(NTS総合税理士法人)、智原 翔吾(エンジョイント税理士法人)、近江 清秀(近江清秀公認会計士税理士事務所)、柏木 大吾(柏木大吾税理士事務所)、望月 史郎(CATAPULT会計事務所)、大村 淳輔(株式会社綜合データ ・ センター)、耼野 陽太(耼野陽太税理士事務所)、伊藤 央真(さすてな経営会計事務所)、M様(税理士事務所まどか)、神谷 順也(税理士事務所まどか)、砂川 佳子(税理士法人アンサーズトラスト)、石 裕太(税理士法人エナジー)、浅山 直希(税理士法人OKS岡山)、野口 貴彦(税理士法人ゆびすい)、近藤 恵太(税理士法人ロールスパートナーズ)、木村 優太(Taxsy会計事務所)、久保 卓巳(タクミ税理士法人)、西村 賀彦(西村賀彦税理士事務所)、平田 光徳(平田光徳税理士事務所)、古川 昂太(ミッドランド税理士法人)、山本 香織(山本公認会計士事務所)、山本 邦人(山本公認会計士事務所)、山本 純資(山本純資税理士事務所)、富岡 翼(リライル会計事務所)、繁田 昌希(リライル会計事務所)、山田 直広(YAAC税理士事務所)■「freee Advisor Day2025」開催概要<開催日時>福岡会場:7月28日(月)12:00~18:00大阪会場:8月1日(金)12:00~18:00東京会場:8月26日(火)12:00~18:00<開催場所>福岡会場:福岡国際会議場・2F多目的ホール福岡県福岡市博多区石城町2-1多目的ホール大阪会場:梅田サウスホール・サウス11F大阪市北区梅田1丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス11F東京会場:東京国際フォーラム・ホールB7東京都千代田区丸の内3丁目5-1<主催>フリー株式会社<申込方法>下記リンクよりご登録ください。https://adv.freee.co.jp/freee-advisor-day/2025-form<freee Advisor Day2025オフィシャルサイト>https://www.freee.co.jp/lp2/freee-advisor-day/■フリー株式会社 会社概要会社名:フリー株式会社代表者:CEO 佐々木大輔設立日:2012年7月9日所在地:東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21Fホームページ:https://corp.freee.co.jp/<経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識>https://www.freee.co.jp/kb/<フリー株式会社最新の求人一覧>:https://jobs.freee.co.jp/freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。本件に関するお問合わせ先フリー株式会社 広報 (PR) 大橋潤https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせくださいhttps://freee.my.site.com/HelpCenter/s/関連リンクfreee Advisor Awards 2025https://www.freee.co.jp/lp2/freee-advisor-day/awards/freee認定アドバイザーhttps://advisors-freee.jp/column/advisor/about-freee-advisor「freee Advisor Day2025」申込方法https://adv.freee.co.jp/freee-advisor-day/2025-formfreee Advisor Day2025オフィシャルサイトhttps://www.freee.co.jp/lp2/freee-advisor-day/