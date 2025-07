アンダーウェアブランド【HIPSHOP(ヒップショップ)】とTVアニメ『ONE PIECE』がコラボレーション第二弾を発表！さらに強力なラインナップを揃えた『エッグヘッド』編、7月19日 に航海開始！

株式会社プロビジョンHIPSHOP ONE PIECE Series

日常を鮮やかに彩り楽しく過ごせるアイテムを展開するブランド【HIPSHOP(ヒップショップ)】が、TVアニメ『ONE PIECE』とのコラボレーションアイテム第二弾を発売します。

HIPSHOP ONE PIECE Seriesは昨年圧巻の114種類をローンチし、

全世界のONE PIECE ファンの注目を集めた人気シリーズ。

今年は昨年発売した114種類に加え、夏と秋に分けて新商品が発売されます。

夏に発売される1stコレクションはエッグヘッド編から24種類が新しくラインナップに追加!新しいONE PIECE Seriesとして再登場します。

HIPSHOP ONE PIECE Series BOXER(BACK STYLE)HIPSHOP ONE PIECE Series BOXER(IMAGE)

あの日の冒険が、今日を彩る。

新たな舞台『エッグヘッド』から、またひとつ心を動かす物語が始まります。

HIPSHOP ONE PIECE Series PACKAGE

コンセプトは、「はこう!かざろう!たのしもう!」

はいて冒険に出よう:お気に入りのキャラクターと一緒に新たな日常の冒険へ。

かざって夢を広げよう:パッケージを飾って、あなたの空間を彩りましょう。

あつめて夢を叶えよう:コレクションすることで、夢が広がります。

ONE PIECE MY BEST 12 BOX

そしてコレクションを最大に楽しめる「ONE PIECE MY BEST 12 BOX」は新たに「エッグヘッド」編の麦わらの一味を格納。

あとはお好きな2キャラクターを選んで、自分だけのMY BESTを完成させよう!

HIPSHOP ONE PIECE Series KIDS SIZE

キッズサイズは人気のルフィ・ゾロ・サンジ・チョッパーをご用意。

HIPSHOP ONE PIECE Series SHOPPER(1st COLLECTION)

店頭で「HIPSHOP ONE PIECE Series」をお買い上げのお客様には、

1stコレクション“麦わらの一味ショッパー”を差し上げます。

※無くなり次第終了となります。

気になる秋発売の2ndコレクションのキャラクターたちは後日発表!

「エッグヘッド」仕様になった「HIPSHOP ONE PIECE Series」特設サイトをチェックして!

https://hipshop.jp/pages/one-piece

HIPSHOP ONE PIECE Series 2nd COLLECTION

大人サイズは M / L / LLの3サイズ展開。

キッズサイズは110 / 130の2サイズ展開です。



アンダーパンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、

速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しています。

隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムはギフトにも最適。

機能性に優れた素材でスポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても!



あの日、胸を熱くしたセリフがある。

あの時、涙が止まらなかったシーンがある。

その記憶を、今ふたたび――身にまとって、あなたの一日が始まる。

この夏の冒険は、「エッグヘッド」から。

今年も家族みんなで「HIPSHOP ONE PIECE Series」を、

はこう!かざろう!たのしもう!

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

【HIPSHOP ONE PIECE Series】



2025年7月16日(水) 予約開始

https://hipshop.jp/pages/one-piece



2025年7月19日(土)発売



HIPSHOP各店

SHOP LIST: https://hipshop.jp/pages/shop



HIPSHOP公式オンラインストア(特設サイト)

https://hipshop.jp/pages/one-piece



ZOZOTOWN※7月後半より順次発売

https://zozo.jp/shop/hipshop/



Rakuten ONLINE STORE

https://www.rakuten.co.jp/hipshop/



※全てのラインナップは特設ページへ!



ADULT SIZE全138種

各2,800円(税込)



KIDS SIZE 全22種

各2,500円(税込)



SIZE:メンズ/M (ウエスト76~84cm)

メンズ/L (ウエスト84~94cm)

メンズ/LL (ウエスト94~104cm)

キッズ/110(ウエスト49~55cm)

キッズ/130(ウエスト53~59cm)



TYPE:転写プリントポリエステル成型-前閉じ



【HIPSHOP/ヒップショップ - ブランド紹介】

HIPSHOP



■HIPSHOP(ヒップショップ)



今SNSなどで話題の唯一無二のアンダーウェアブランド。

ボクサーのボディーはシームレスボディーですっきりとしたシルエット。

プリントの発色にこだわり、デザインの細かな部分までしっかりと再現。

汗を素早く発散し、さらりとした肌触りをキープする速乾性と

伸縮性に優れたポリエステルタイプです。



あなたが欲しいデザインがきっと見つかる。

400種類以上揃えて皆様をお待ちしております。



見えないからこその自由がある。

普段は隠れていたり目立たないアイテムをもっと楽しむモノに。



公式オンラインストア : https://www.hipshop.jp

ZOZOTOWN : http://zozo.jp/shop/hipshop/

Instagram(@hipshop.jp): https://www.instagram.com/hipshop.jp

X(@HipshopOfficial) : https://x.gd/VzeFN



PROVISION.inc