【国立国際美術館】こどもまんなか　NMAO　ファミリー☆デー！　8月2日（土）開催

今年の夏休みは、お子さんと一緒に美術館へお出かけしませんか?

国立国際美術館が開催する「ファミリー☆デー!」は、赤ちゃん、お子さんをお連れのみなさんに気兼ねなく展覧会をご覧いただける日です。

ご家族やお友だちとおはなししてもOK、赤ちゃんが泣いちゃってもOKです。

今回の「ファミリー☆デー!」はコレクション展の無料観覧日。

ご家族みなさんで気軽にお越しいただけます。

ベビーカーのままで展覧会を鑑賞することもできますし、絵本がたくさんある「キッズルーム」でゆっくりすることもできます。

真夏の一日、涼しい美術館で楽しい時間をお過ごしください。

■開催日2025年8月2日(土)

■開催時間10時-20時(入場は19時30分まで)

※貸切りではありません。一般のお客様もいらっしゃいますので譲り合ってご鑑賞ください。

※お子さん連れのご家族以外のお客様も、どなたでもご来館いただけます。本事業の趣旨をご理解いただいた上でご来館いただきますようお願いします。

※本事業は特にお子さんとそのご家族がいつもよりリラックスした気持ちで鑑賞できるように実施するものです。通常の開館時間のお客様同士の会話を制限するものではありません。また、通常開館時もベビーカーはご利用いただけます。

■観覧料コレクション展「コレクション1」(B2階) 無料観覧日

どなたでも無料でご覧いただけます

コレクション展「コレクション1」詳細はこちら(https://www.nmao.go.jp/events/event/collection20250628/)

特別展「非常の常」(B3階)

高校生以下は無料 一般:1,500円ほか(一般、大学生は観覧料が必要です)

特別展「非常の常」詳細はこちら(https://www.nmao.go.jp/events/event/20250628_hijou-no-jou/)

■鑑賞時のお願い・ご案内

・未就学のお子さんとは手をつないでご鑑賞ください。

・作品に手を触れないようご注意ください。

・ベビーカーや抱っこひもで赤ちゃんと一緒にご鑑賞いただけます。ベビーカーの貸出もしています(台数には限りがあります)。スタッフがご案内いたしますのでお気軽にお声がけください。

・おむつ替えスペース、授乳室には限りがあります。譲り合ってご利用ください。

■おすすめの鑑賞サポートツール

〇『アクティヴィティ・ブック』日本語版/「やさしい日本語」+英語版

作品や展覧会をじっくりと多角的な視点で鑑賞するきっかけをたくさん紹介しています。

日本語版と、「やさしい日本語」+英語版の2種類をご用意しています。

〇『びじゅつかんまるごと発見シート』

国立国際美術館の隠れた魅力を発見できるシートです。

ジャンケンで行き先を決めながら、建物の外も中も巡るうちに、美術館のさまざまな秘密に触れることになります。

〇『国立国際美術館すごろく よく見て感じて!Take a Good Look!』

国立国際美術館の恒久設置作品4点を見てから、ご自宅や滞在先で遊べるツールです。

どんな作品だったか、美術館の中の様子はどうだったかなど、作品や美術館のことを振り返ることができます。

国立国際美術館の鑑賞サポートツール 詳細はこちら(https://www.nmao.go.jp/learning/school_program/support_tool/)

このプログラムは、子ども達が芸術に触れる機会の拡大を目指す国立美術館全体の取り組みである「Connecting Children with Museums」のひとつで、Adobe Foundationのご支援のもと実施されています。

「Connecting Children with Museums」のその他の取り組みについては、こちら(https://odekake.artmuseums.go.jp/)からご覧いただけます。



Connecting Children with Museums initiative is supported by the Adobe Foundation

国立国際美術館 交通アクセスはこちら

https://www.nmao.go.jp/visit/admission/

お問い合わせ先

国立国際美術館

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島4-2-55

TEL:06-6447-4680(代)平日10時~17時

https://www.nmao.go.jp/