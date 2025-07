[大阪] 2025年 7月16日 - 技術力に根差した金物部品・アクセスソリューションのグローバルサプライヤーとして世界をリードするサウスコはこのたび、当社の日本事業であるサウスコ・ジャパン株式会社(以下「サウスコ・ジャパン」)に村岡豪(むらおか・たけし)を迎え、同氏が7月1日付にて日本ビジネスディベロプメントマネージャーに就任したことを発表します。村岡氏は日本の事業開拓および営業管理の責任者として、コアビジネスおよび先端産業の両分野の持続可能な成長目標の達成をサポートする役割を担います。村岡氏はサウスコ・ジャパンの正規代理店である鍋屋バイテック会社にて24年を超える経験を有しています。2013年のサウスコ・ジャパン設立以前である2003~2012年にはキーアカウントマネージャーおよび課長としてサウスコ製品の販売を担当し、エンタープライズハードウェア(サーバー、通信機器)、鉄道、自動車、建設機械などの市場を開拓。その後は同社営業部門においてプロダクトセールスマネージャーとして機械要素部品や自動化用機器の市場を拡大し、開発部門で部長代理を務めた実績を有しています。サウスコは30年以上にわたり日本国内のお客様に製品を提供しています。今後も、国内代理店様と連携し、付加価値のあるソリューションをお届けしてまいります。サウスコについてサウスコ(Southco, Inc.)は、技術力に根ざした金物などのアクセスソリューションの設計・製造で世界をリードしています。"Create First Impression That Last" (出会いの感動が続く製品づくり)をモットーに、品質、性能から美しい外観や人間工学的な使いやすさまで、お客様の用途設計に貢献する製品をお届けしています。75年以上にわたり、サウスコの革新的なアクセスソリューション製品は、輸送機器、各種産業、医療機器、データセンターなどの用途で、顧客製品のエンドユーザーがまず目にし、触れる「タッチポイント」部品の品質とデザイン性で、世界の大手メーカーおよびそのブランドの価値創造に貢献しています。トップレベルの技術力の蓄積、革新的な製品と、専門家によるグローバルサポート体制で、世界中の機器設計者に幅広い高品質のアクセスソリューションをお届けしています。www.southco.com (サウスコ・ジャパン ウェブサイトhttps://southco.com/ja_jp_int/ )

