着付けいらず SOU・SOU 流“浴衣スタイル”

若林株式会社

夏のお祭りや花火大会など和装の出番が多い季節。浴衣に憧れつつも「着付けが難しそう」「着崩れが心配」といった理由で敬遠されていた和装を、より自由で快適に楽しんでいただけるスタイルが揃いました。女性には、浴衣のような衿元とゆったりとした袖を浴衣に見立てた、着るだけでスタイルが完成するワンピース。SOU・SOUらしいテキスタイルが映える多彩なバリエーションをご用意。男性には、SOU・SOU 流の和装シャツや二部式和装、すててこなどを組み合わせた、甚平スタイルをご提案。自由な発想で「夏のカブキモノ」としてお楽しみいただけます。素材は通気性と速乾性に優れた「高島縮」や綿麻素材など、日本の高温多湿な夏に最適な生地を採用。自宅で簡単に洗える手軽さも、ご好評をいただいております。

麻 ゆかたみたて

\25,900( 税込)

高島縮 風靡 上

\9,600( 税込)

高島縮 風靡 下

\12,900( 税込)

高島縮 半衿みたて涼衣

\17,900( 税込)

高島縮 藍捺染 風靡 上

\11,880( 税込)

高島縮 藍捺染 裁付（たっつけ）えんゆう穿き

\12,900( 税込)

大帷（おおかたびら）

\15,900( 税込) ～

麻 こしき

\10,800( 税込)

高島縮 風靡 上

\9,600( 税込)

高島縮 えんゆう穿き

\7,400( 税込)

着用動画をInstagram で公開中！

▼SOU・SOU のInstagram “着付けいらずで着崩れなし！ SOU・SOU 流の浴衣”

https://www.instagram.com/sousoukyoto/reel/DL4ug1AOTEr/

■高解像度画像リンク

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eLqDUJDyr5nBxAk2D9wH6d1f4ccITsJE

■商品ページURL

https://www.sousou.co.jp/other/yukata/2025/