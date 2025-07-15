【新潟県三条市】「デジタル三条市民証NFTを発行」株式会社燕三条が発行する匠の守護者NFTをデジタル市民証として公認、全国初の「デジタル市長選挙」も視野に
燕三条のものづくり企業をモデルに技術や個性をキャラクター化した「匠の守護者NFT」が、「デジタル三条市民証」としてリニューアルします。全国初となる「デジタル三条市長選挙」を開催する予定であるほか、プレミアムコンテンツNFTでは、越後長野温泉 嵐渓荘の貸切やものづくり体験ツアーなどのオリジナル特典を利用できます。NFT技術とメタバースを活用し、まちづくりに参画できる新しい試みとして、デジタル空間を通じた新たな担い手の創出に取り組みます。
【本件のポイント】
●(株)燕三条が発行する「匠の守護者NFT」が「デジタル三条市民証」としてリニューアル
●デジタル三条市民は、全国初となる「デジタル三条市長選挙」に立候補及び投票ができるほか、オリジナル特典を受けられる
●NFT技術とメタバースを活用し、デジタル空間を通じた新たな担い手の創出に取り組む
【本件の概要】
１ 「デジタル三条市民証NFT」及び「プレミアムコンテンツNFT」の発売
(1) と き
７月15日（火）
(2) ところ
ア 匠の守護者NFT販売サイト
https://tsubamesanjo.base.shop/items/74744550
イ ふるさと納税サイト
(ア) ふるさとチョイス
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/15204/6002246
(イ) 楽天ふるさと納税
https://item.rakuten.co.jp/f152048-sanjo/010s426/
(ウ) ふるなび
https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1078049
ウ プレミアムコンテンツNFT（一部抜粋）
(ア) 越後長野温泉 嵐渓荘 全館貸切 １泊２日夕朝食付き
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/15204/6649653?query_id=3ca111d9-81
06-4cfc-9c39-4535a7316072&ss_request_id=3da8d9ef-ab7e-40a3-a3e8-2736cd8e4cc9(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/15204/6649653?query_id=3ca111d9-8106-4cfc-9c39-4535a7316072&ss_request_id=3da8d9ef-ab7e-40a3-a3e8-2736cd8e4cc9)
(イ) 八木ヶ鼻温泉 いい湯らてい 全館貸切 宴会プラン付き
httpps://www.furusato-tax.jp/product/detail/15204/6649650?query_id=77588b3c-a(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/15204/6649650?query_id=77588b3c-aaf0-41f2-9ac6-565030a80488&ss_request_id=14523226-95ce-4184-aaf7-d9bb0cacc348)
af0-41f2-9ac6-565030a80488&ss_request_id=14523226-95ce-4184-aaf7-d9bb0cacc3(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/15204/6649650?query_id=77588b3c-aaf0-41f2-9ac6-565030a80488&ss_request_id=14523226-95ce-4184-aaf7-d9bb0cacc348)
48(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/15204/6649650?query_id=77588b3c-aaf0-41f2-9ac6-565030a80488&ss_request_id=14523226-95ce-4184-aaf7-d9bb0cacc348)
(ウ) 町工場（まちこうば）ホッピングツアー 2名分
httpps://www.furusato-tax.jp/product/detail/15204/6649628?query_id=da76cc51-7(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/15204/6649628?query_id=da76cc51-7afb-4dbf-9a7b-a4f8bf37d773&ss_request_id=2db36e9c-bb92-4048-8004-cca7a35cf1ce)
afb-4dbf-9a7b-a4f8bf37d773&ss_request_id=2db36e9c-bb92-4048-8004-cca7a35cf1c(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/15204/6649628?query_id=da76cc51-7afb-4dbf-9a7b-a4f8bf37d773&ss_request_id=2db36e9c-bb92-4048-8004-cca7a35cf1ce)
e(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/15204/6649628?query_id=da76cc51-7afb-4dbf-9a7b-a4f8bf37d773&ss_request_id=2db36e9c-bb92-4048-8004-cca7a35cf1ce)
(エ) ものづくり体験ツアー 「自分だけの和包丁物語」
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/15204/6649652?query_id=ee2abcbd-8b3
e-4f26-88b2-e8b8cb46221f&ss_request_id=458174b3-831c-4d3a-875c-9ec0a2f4b0cd(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/15204/6649652?query_id=ee2abcbd-8b3e-4f26-88b2-e8b8cb46221f&ss_request_id=458174b3-831c-4d3a-875c-9ec0a2f4b0cd)
(3) 内容
「デジタル三条市民証NFT」を保有すると、インターネット上のコミュニティDiscordサーバー
（デジタル三条市民DAO(ダオ)）に参加できるほか、リアル市政に関する意見交換や情報発信、リ
アル市民との交流会などにも参加できます。
※ NFT特典は別紙のとおり
https://prtimes.jp/a/?f=d82466-185-bab136c98cb6c3cb8b4d412f2043cf71.pdf
２ デジタル三条市長選挙
(1) と き
ア 立候補期間 12月上旬
イ 公開討論会 12月下旬
ウ 投票・開票・デジタル三条市長就任会見 12月下旬
(2) 内 容
「デジタル三条市民証NFT」の保有者が立候補、投票でき、公開討論は三条市のメタバース空間
で、投票はDiscordサーバー上で行います。
「デジタル三条市長」の任期は1年間で、デジタル市民DAOの活用に関する企画チームで企画発
案権を持つほか、三条市のメタバース空間「バーチャル三条市」の愛称決定権と空間制作の決定権
を持ちます。
３ 匠の守護者NFT参加型ロールプレイングゲーム
デジタル三条市民（NFT保有者）の更なるアイデンティティの形成、コミュニティ基盤の強化、三
条市への来訪のきっかけとするため、７月15日（火）から令和８年３月下旬まで、現地回遊イベント
を開催します。参加者には、デジタル三条市民証NFT（非プレミアム。1,000枚限定）を無償で配布
します。
■燕三条匠の守護者NFT
日本アニメ・マンガ専門学校の学生デザイナーが、燕三条にある企業を擬人化したトレーディン
グカードをNFT化したものです。三条市、燕市のふるさと納税の共通返礼品となっています。