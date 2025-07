【G-MODEアーカイブス+】最短5分でエンディング!?『魔王が墜ちる日II』が、Nintendo Switch(TM)で7月17日(木)配信決定！やりこみ要素満載のファンタジーRPGがついに復刻！

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード(本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎 https://gmodecorp.com/)は、フィーチャーフォンのゲームアプリを当時のまま忠実に再現して、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス+」にて、『魔王が墜ちる日II』が、7月17日(木)にNintendo Switch(TM)で配信決定したことをお知らせします。

プレイ毎に異なる"魔王"が襲来!?

ソフィーティアと仲間達を成長させ、決戦に備えよ。

「魔王が墜ちる日II」は、最短5分でエンディングに到達できる手軽さがありながら、100を超える豊富なイベントによるやりこみ要素が満載のRPG。

プレイの度に異なる体験を通じて新たな真実や仲間との絆、そして“魔王”に隠された謎が明らかに…。

1年後の約束の日に、“魔王”が人類を滅ぼしにやってくる!

決戦までに訓練や冒険によってソフィーティアを成長させ、個性の強い15人(?)の仲間から最強のパーティーを選抜し、否応なしに迫りくる魔王を迎撃せよ!

訓練や冒険など様々なシチュエーションで発生する多彩なイベントや、マップなどのボリュームは前作から大幅に増加!さらにあらゆる演出が追加・強化され、劇的にパワーアップしています!

何度も操り返しプレイすることで得られる体験を、個性豊かな仲間たちと共にお楽しみください。

■ソフィーティアと個性の強い15人(?)の仲間達!

ソフィーティア

1年後に現れる魔王を迎え撃つ宿命に在る人類の決戦存在。胸にオーディンの紋章の形をした痣を持つ少女。戦闘能力に優れたオーディンチルドレンの頂点に君臨する。

ゾルヴァーダ

ソフィーティアによって作られたドラゴノイド。常にソフィーティアの側で彼女を守護する。

ジョアン

二刀流の女性剣士。温厚で優しい性格だが、オーディンチルドレン達のレベルの高さを前に自信を失いかけている。

スライガー

大剣の使い手。圧倒的な実力を持つジョアンの先輩剣士。豪放な遊び人。

イル

少々お転婆が過ぎるプリーストの少女。正露丸をいじめるのが趣味。

舞乃海

勇猛な闘犬。巨大な犬小屋をずっと引きずって生活している。

ガイム

腕の立つスナイパー。模型とビデオゲームが趣味のエルフ。

正露丸

天才忍者少年だが、少し弱虫。からかってくるイルが苦手。

魔沙地

常に戦いを追い求めている。修羅道を進む老戦士。

ウパ

強力な魔力を秘めた邪眼を持つ赤子。母親のエウラリアにいつも抱かれている。

ラージャス

優雅な雰囲気を漂わす魔法剣士。ソフィーティアに強い興味を示す。

ワルシュワルム

自らの思い描いた世界平和の実現の為に、新興宗教の教祖となった。

シンシア

美しい容姿をしたダークエルフの踊り子。

朱鈴花

クンフーの達人。料理を趣味としている。

クリス

天才発明少女。さっぱりした性格。

デスマッド

両腕が竜の頭をしたドラゴンハンドと言う特殊な武器の使い手。粗野で凶暴な性格。

■配信開始記念の20%オフセールを開催予定!

7月17日(木)より、Nintendo Switch『魔王が墜ちる日II』の配信開始記念20%オフセールを開催予定です。是非この機会にお買い求めください。



【セール価格】1,000円(税込) → 800円(税込) ※20%OFF

【セール期間】2025/9/14(日)23:59 まで

■『魔王が墜ちる日II』作品概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MiNW410BD9s ]

【タイトル】G-MODEアーカイブス+ 魔王が墜ちる日II

【価格】1,000円(税込)

【ジャンル】RPG

【ゲームプレイ人数】1人

【対応機種】Nintendo Switch(TM)

【対応言語】日本語

【IARC】12+

【コピーライト】(C) CITY CONNECTION CO., LTD. (C) G-MODE Corporation

【公式サイト】https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/city-connection/maougaochiruhi2/

【YouTube】https://youtu.be/MiNW410BD9s

【Nintendo Switch(TM)ストアページ】

後日公開予定です。

■前作『魔王が墜ちる日』も好評配信中!

ラスボス”魔王”の降臨まで…最短5分!?

仲間達と最強パーティーを編成し、魔王を迎撃せよ!

▼G-MODEアーカイブス+ 魔王が墜ちる日

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000040022

■G-MODEアーカイブスとは

「G-MODEアーカイブス」「G-MODEアーカイブス+」は、かつてフィーチャーフォンで配信されていたゲームアプリを当時のまま忠実に再現し、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクトです。

「失われゆく、全てのアプリを救う」をテーマに、たくさん存在した名作やユニークな作品、心に残るゲームをゲーム性はそのまま、より快適に遊べるよう移植します。

フィーチャーフォンゲームの権利やソースをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ私たちにご連絡ください。

▼「G-MODEアーカイブス」ポータルサイト

https://gmodecorp.com/gmodearchives/

■復刻希望フィーチャーフォンゲームを大募集!

復刻してほしいフィーチャーフォンゲームの 「タイトル・メーカー名」と「#GMODEアーカイブス」タグをつけて、対象ポストを引用リポストして教えてください。

【対象ポスト】https://x.com/GmodePR/status/1907267335045644796

※開発の参考にさせていただきますが、復刻のお約束はできないことをご了承下さい。

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

【公式Web】https://gmodecorp.com

【公式X(旧Twitter)】https://X.com/GmodePR

【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp

【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR

【Weibo】https://weibo.com/gmodepr

【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741

【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE

※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

※画像や動画はすべて現在開発中のものです。