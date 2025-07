初の愛知県開催！テーマは「旅は“知”の再発見」「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」 開催～俳優の瀬戸朝香さんがスペシャル・サポーターに就任～

<瀬戸朝香さんコメント> <瀬戸朝香さんコメント>





























































2025年9月25日(木)~28日(日) Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)公益社団法人日本観光振興協会、一般社団法人日本旅行業協会(JATA)、日本政府観光局(JNTO)は、「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」を9月25日(木)から28日(日)までの4日間、Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)にて開催いたします。今年のテーマは「旅は“知”の再発見」世界最大級の観光イベントが愛知に初上陸!中部国際空港を拠点とした観光振興、北陸復興支援の発信の起点に2025年のツーリズムEXPOジャパンは、初めて愛知県で開催いたします。今年で開港20周年を迎えた中部国際空港を起点としたインバウンド・アウトバウンド需要の拡大、観光による地域活性化、そして中部北陸の新たな魅力を世界に向けて発信します。今年で11 回目を迎える「ツーリズムEXPOジャパン」は、世界各国・地域と日本全国の観光地が一堂に会し、旅の魅力を創造する世界最大級の旅の総合イベントです。今回のテーマは「旅は“知”の再発見」。初の愛知県開催ならではの特色ある展示を展開し、地域の観光資源をグローバルに発信するとともに、北陸地域の復興支援やBtoBビジネスのさらなる活性化を目指します。また、スペシャル・サポーターには俳優の瀬戸朝香さんが就任。初日の来場のほか、28日(日)にはトークショーも予定しています。「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」 開催概要■日時: 2025年9月25日(木)~28日(日)※25日(木)、26日(金)は業界日のため一般の方はご入場できません。■会場: Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)(愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号)■主催: 公益社団法人 日本観光振興協会、一般社団法人 日本旅行業協会(JATA)日本政府観光局(JNTO)■入場料:一般日:当日入場券 \1,300 前売入場券 \1,000こども 無料 ※保護者同伴の小学生以下に限ります。学生 無料 ※事前登録・当日有効な学生証提示が必要です。■合同開催:VISIT JAPAN トラベル & MICE マート 2025主催:日本政府観光局(JNTO)会場:Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA■同時開催:トラベルソリューション展2025主催:ツーリズムEXPOジャパン会場:Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)展示会場内*6月20日(金)よりメディア来場登録を受け付けております。【1】ツーリズムEXPOジャパンとは「ツーリズムEXPOジャパン」は、地域経済の活性化や雇用創出など「ツーリズム」の効果に注目が集まる中で、2014年に誕生した総合観光イベントです。国内・海外の観光需要を喚起し、訪日観光の促進を目指して、観光立国の実現に向けた取り組みを官民が一体となり進める背景のもと始まりました。観光業界の展示商談会と、一般消費者向けのPRを融合したイベントで、世界中の国と地域、日本全国の観光地が一堂に会する、年に一度の世界最大級の旅の祭典です。【2】今年のテーマは「旅は“知”の再発見」「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」のテーマは、「旅は“知”の再発見」(英:Travel for Discovery and New Encounters)です。旅は常に新たな出会いの連続であり、その体験からいろいろなことが学べます。まさに“知”の再発見であり、これが旅の大きな魅力の一つです。「見たことないものを見に行こう。」というキャッチフレーズと共に、旅に関するあらゆる情報と体験を提供いたします。【3】スペシャル・サポーターに俳優の瀬戸朝香さんが就任!俳優の瀬戸朝香さんが「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」のスペシャル・サポーターに就任いたしました。愛知県で初めての開催となる本イベントにおいて、愛知県瀬戸市出身で瀬戸市広報大使を務める瀬戸朝香さんに、「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」の魅力を発信していただきます。瀬戸さんは開催初日の9月25日(木)に来場、9月28日(日)にはトークショーに出演予定です。トークショーの詳細は8月7日(木)にツーリズムEXPOジャパン公式ホームページで掲載予定です。また、スペシャル・サポーターへの就任にあたって、瀬戸さんに旅への思いをお話いただいたムービーを、ツーリズムEXPOジャパン公式ホームページで公開しています( https://www.t-expo.jp/supporter )。世界最大級の旅のイベント「ツーリズムEXPOジャパン」が、私の故郷・愛知県で開催されるということで、今からワクワクしています。私は「旅」と「物を作ること」が大好きで、海外に行くこともあれば、地元である愛知県瀬戸市でろくろや絵付け体験を家族と一緒に楽しんでいます。海外留学中の子どもが日本に帰ってきた時には、その度に成長を感じられて、「やっぱり、旅は良いな」と思います。皆さんはどんな旅をしたいですか? ツーリズムEXPOジャパンは、世界中の旅の魅力が集まった「旅の宝箱」です。9月28日には、トークショーにも出演します。会場でお待ちしています!瀬戸朝香(せと あさか)--- 愛知県出身。瀬戸市広報大使。1992年、映画「湾岸バッド・ボーイ・ブルー」で女優デビュー。翌年、主演ドラマ「素晴らしきかな人生」でテレビドラマに初出演し、同年、コーセー「ルシェリ」のCMで注目を集める。1994年、月9ドラマ「君といた夏」でヒロインを務め、女優として一躍注目を集めるきっかけとなる。以降、映画・ドラマ・CM・舞台など幅広い分野で活動を続ける。2003年、主演映画「とらばいゆ」でヨコハマ映画祭主演女優賞を受賞。近年の活動として、2025年1月から日本テレビ系ドラマ「アンサンブル」出演。また、同年初夏公開の映画「青春ゲシュタルト崩壊」にも出演。今後も幅広い分野での活動を予定。【4】主要4事業の展開1)展示商談会ツーリズムEXPOジャパンは、世界中の観光・旅行関係者が一堂に会す、日本最大の旅行商談会です。最新の情報提供、華やかな民族衣装をまとった各地の舞踊、ステージパフォーマンス、ご当地グルメなどが楽しめます。地域の魅力を最大限に発信するため、中部9県(富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀)による共同ブースを初めて設置し、文化・自然・食・体験など多彩な観光資源を紹介。さらに、アニメやドラマの舞台をめぐる「コンテンツツーリズム」エリアを新設し、次世代型の旅を提案いたします。業界日には、国内・訪日・海外旅行商品造成・企画責任者や営業担当者と出展者が、事前マッチングによるアポイント制で商談を実施。5,500セッション以上のビジネスミーティングを予定しています。BtoB交流の強化を目的に、日本コンベンション協会や名古屋商工会議所からバイヤーが初参加し、MICE・教育旅行バイヤー向けの特別セミナーも実施いたします。2)TEJカンファレンス9月25日(木)に実施予定の基調講演は、株式会社スタジオジブリ 代表取締役副社長 中島 清文氏の登壇を予定しています。同日開催の第8回TEJ観光大臣会合では、各国観光大臣(10ヵ国程度)や、UN Tourism、WTTC、PATA、ERIA、ATTA代表、国土交通大臣または観光庁長官がパネリストとして登壇予定です。9月26日(金)のテーマ別シンポジウムでは、愛知・中部北陸にちなんだテーマとして、「訪日旅行シンポジウム」や「休み方改革シンポジウム」を開催予定です。※テーマは決定次第、随時公式ホームページにて更新いたします。3)交流事業:WELCOME RECEPTION国内外の来賓、協賛者、商談会バイヤー、出展者、主催者などが参加する「WELCOME RECEPTION(ウェルカム レセプション)」を、25日(木)に開催いたします(完全招待制)。ビジネスネットワーキングの創出はもちろん、日本の食や文化芸能などのコンテンツを世界に発信するために、「にっぽんど真ん中祭り」や名古屋おもてなし武将隊・伊賀忍者などの演目に加え、味噌串カツ、鰻の巻き寿司、ういろう、日本酒など、開催地ならではの魅力あふれる飲食をご提供いたします。◇会場:Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールB4)顕彰事業:第9回「ジャパン・ツーリズム・アワード」「ジャパン・ツーリズム・アワード」とは、ツーリズムの発展・拡大に貢献した、国内・海外の団体・組織・企業・個人の持続可能で優れた取組を表彰するものです。受賞取組を広く社会に知らしめることで、ツーリズムへの理解を進めると同時に、この取組をモデルとしてさらなるツーリズムの発展に寄与することを目的としています。表彰式は、9月25日(木)にAichi Sky Expo(愛知県国際展示場)L3-L5会議室にて行います。ジャパン・ツーリズム・アワードについて:https://www.t-expo.jp/biz/program/award【5】同時開催イベントについて9月25日(木)~26日(金)には、 会場内に特設エリアを設け、デジタル技術やサービス等で観光産業を支援する事業者向けの展示企画「トラベルソリューション展2025」を同時開催いたします。日本全国から自治体、DMO、宿泊施設、交通事業者が一堂に会すツーリズムEXPOジャパンと同時に開催することで、新たなビジネス創出の機会を提供いたします。◇会場:Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)展示会場内その他、日本政府観光局(JNTO)と合同開催する「VISIT JAPAN トラベル & MICE マート 2025」では、海外の訪日取扱旅行会社と日本各地の観光団体・事業者による、様々なインバウンド関連ビジネスを創出する商談会を対面によるリアル形式で実施いたします。◇会場:Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA【6】「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」開催プログラム開催スケジュールは公式ホームページにて随時更新いたします。 https://www.t-expo.jp/【7】「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」協賛・スポンサーhttps://digitalpr.jp/table_img/1276/114132/114132_web_1.png※2025年7月16日時点■参考:ツーリズムEXPOジャパン2024 開催実績https://digitalpr.jp/table_img/1276/114132/114132_web_2.png本件に関するお問合わせ先ツーリズムEXPOジャパン推進室電話:03-5510-2004 E-mail:event@t-expo.jp