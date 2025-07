【NEOWIZ】ソウルライクアクションRPG『Lies of P』プレイ動画投稿でオリジナルSSDが当たる?!

株式会社 NEOWIZゲームオン

株式会社NEOWIZ(本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/蠔 泰根(ベ・テグン))が提供するソウルライクアクションRPG『Lies of P』(ライズ・オブ・ピー)では、本日より、日本国内向けXアカウントにて、オリジナルのスティック型SSDが当たるキャンペーンを実施いたします。

同キャンペーンは、ハッシュタグ「#liesofpプレイ」をつけて、『Lies of P』や新DLC『Lies of P: Overture』のプレイ動画を、自身のXアカウントで投稿することで参加可能です。

ご参加いただいた方の中から抽選で3名様に、USBスティック型SSD「T31 Lies of Pエディション」をプレゼントいたします。

このスティック型SSDには、リージョンアームのデザインを配しており、ファンなら持っておきたいアイテムです。

◆参加方法

1.ハッシュタグ「#liesofpプレイ」をつけて

2.『Lies of P』や『Lies of P: Overture』(DLC)のプレイ動画を自身のXアカウントで投稿

◆キャンペーン終了日

2025年8月11日(月) 投稿分まで



◆賞品

USBスティック型SSD「T31 Lies of Pエディション」 × お一人様1個 [計3名様]

1TB



応募条件等の詳細(https://bit.ly/lopx0715)

https://bit.ly/lopx0715



NEOWIZ公認 日本国内向け『Lies of P』Xアカウント(https://x.com/Liesofp_Japan)



◆『Lies of P』およびDLC『Lies of P: Overture』

『Lies of P』Play Station Store(R)(https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1942-PPSA10622_00-5834631560217967)

『Lies of P』steam(R)(https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/?curator_clanid=36481934)

『Lies of P』Xbox(https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/lies-of-p/9PCM4CMTPPGC)



◆『Lies of P』公式サイト(https://www.liesofp.com/ja-jp)



●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All Right reserved.