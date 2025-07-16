アキバ×恐竜の異色共演！7/20（日）ティラノサウルスが秋葉原に出没！
住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山本直人）は、2025年8月15日（金）から東京ガーデンシアターで上演が始まる恐竜ライブショー「ア・ダイナソーオデッセイ 2025」の開催に先駆け、7月20日（日）に全長約8mのティラノサウルスによるグリーティングイベントを実施いたします。
会場は、秋葉原駅からほど近い「ベルサール秋葉原」1Fの路面イベントスペース。各回10～15分の迫力ある恐竜パフォーマンスが展開されます。臨場感たっぷりの動きや咆哮、写真撮影も自由にお楽しみいただけます。
さらに、当日会場で「ア・ダイナソーオデッセイ 2025」特設サイトを閲覧いただいた方には、先着800名様に「東京ガーデンシアター」オリジナルペットボトルホルダーをプレゼント。
また、その場でチケットをご購入いただいた方には、「住友不動産 ショッピングシティ お買物・お食事券」を進呈いたします。
■イベント概要
イベント名：秋葉原に出没！？恐竜グリーティング
日時：2025年7月20日（日）13:00、14:00、15:00、16:00 ※各回10～15分程度
場所：ベルサール秋葉原1Fホール、イベントスペース（路面）
東京都千代田区外神田3-12-8住友不動産秋葉原ビル
https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/tokyo/bs_akihabara/
登場恐竜：ティラノサウルス（全長約8m）
参加費：無料
＜プレゼント１.＞
「ア・ダイナソーオデッセイ 2025」公式サイト閲覧で、「東京ガーデンシアター」オリジナルペットボトルホルダープレゼント（先着800名）
＜プレゼント２.＞
その場でチケット購入で「住友不動産 ショッピングシティ お買物・お食事券」(https://www.shopping-sumitomo-rd.com/pdf/facility/notice/174/notice.pdf)500円分プレゼント
ベルサール秋葉原1Fホール+イベントスペース
■「ア・ダイナソーオデッセイ 2025」について
■公演概要
公演名：DINO-A-LIVE『A DINOSAUR ODYSSEY 2025』
（ディノアライブ『ア・ダイナソーオデッセイ 2025』）
会場：東京ガーデンシアター（有明ガーデン内）東京都江東区有明2-1-6
期間：2025年8月15日（金）～ 2025年8月24日（日）※8月18日（月）は休演
主催：住友不動産商業マネジメント株式会社
制作・著作：株式会社ON-ART
公式サイト：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/a_dinosaur_odyssey/
告知ムービー：https://eqm.jp/4jYG8e
住友不動産商業マネジメント株式会社について
会社名：住友不動産商業マネジメント株式会社
設立：2017年2月9日
代表取締役社長：山本 直人
所在地：東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
事業内容：商業施設の管理・運営（有明ガーデン、羽田エアポートガーデン、東京ガーデンシアター）
URL：https://www.sumifu-shogyo.co.jp/