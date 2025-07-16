シリーズ初の公式世界大会「VIRTUA FIGHTER Open Championship」アジア地域予選「Thaiger Uppercut 2025」のエントリー受付中！

株式会社セガ

株式会社セガは、PC（Steam）用ソフト『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.（バーチャファイター5 レヴォ）』について、「バーチャファイター」シリーズ初の公式世界大会「VIRTUA FIGHTER Open Championship（VFOC）」の出場選手を決定するアジア予選大会を実施中です。現在、2025年11月28日（金）から30日（日）までタイ・バンコクで開催される「Thaiger Uppercut 2025」にて開催する予選大会のエントリーを受け付けております。

VIRTUA FIGHTER Open Championship

Thaiger Uppercut 2025 エントリーページ

https://www.start.gg/tournament/tgu-2025/details(https://www.start.gg/tournament/tgu-2025/details)

イベントの詳細については、Thaiger Uppercut 2025公式サイト(https://www.tgu.gg/)をご確認ください。

■VFOCグランドファイナルへの道―― 今後の熱戦に注目！

VFOCは、「バーチャファイター」シリーズ初の公式世界大会です。北米、欧州、アジアの3地域で予選を行い、各予選を勝ち抜いた10名の選手がグランドファイナルに集結し、優勝者には10万ドル（約1,400万円）が贈られます。今後の各地域での予選大会の詳細については、VFOC公式サイト(https://virtua-fighter.com/jp/championship)で随時更新されますので、続報にご期待ください。

北米地域予選COMBO BREAKER 2025優勝者：MGG/chinpanJ選手

アジア地域予選ASIA Qualifier in JAPAN優勝者：Virgo選手

【商品概要】

商品名：Virtua Fighter 5 R.E.V.O.（バーチャファイター5 レヴォ）

対応機種：PC（Steam）/ PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Nintendo Switch(TM) 2

発売日：

PC（Steam）配信中（2025年1月28日（火）配信）

PlayStation(R)5 未定

Xbox Series X|S 未定

Nintendo Switch(TM) 2 未定

希望小売価格：

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』スタンダードエディション：2,500円（税込）

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』30thアニバーサリーエディション：6,980円（税込）

DLC「龍が如く」シリーズコラボパック：1,100円（税込）

DLCレジェンダリーパック：1,100円（税込）

DLC「鉄拳7」コラボパック：1,100円（税込）

※PS5(R)版、Xbox Series X|S版、Nintendo Switch 2版の価格は未定

ジャンル：対戦型格闘アクション

プレイ人数：

1～2人（最大16人のオンラインプレイ対応※）

※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなります。

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：B区分（12歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://virtua-fighter.com/revo/jp/

公式X：https://x.com/vf_official

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。