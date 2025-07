思想と美が融合する新たなジュエリーのカタチ。JUSTIN DAVISを20年以上支え続けたディレクターによる新ジュエリーブランド「PUNKⒶDELIC（パンカデリック）」が始動。

株式会社 ジャック・オブ・オール・トレーズ思想と美が融合する新たなジュエリーのカタチ。HUMAN ERROR Pendant \80,300~

従来のジュエリーとは一線を画すそのアートピースは、ジャンルに縛られることなく、強いメッセージと独創性を放ちます。美の概念を揺さぶる、“ジャンルレス・アートジュエリー”という新境地。

「PUNKADELIC」が切り拓く、ジュエリーの次なる表現。

装飾から表現へ、思想を語る“アートジュエリー”

デビューコレクションテーマは『What God Means to Me』

デビューコレクションテーマは『What God Means to Me』

武器を捨て、楽器を手にした兵士たちというイマジネーションからスタートし、ヴィンテージトイのラフな造形美をそのまま活かしつつ、楽器部分は極めて精巧に構築。

商品名の「second coming」はジーザスの再臨を意味するコトバ。アンティークのロザリオから着想を得たジーザスは100年以上経った古びた表情や風化したダメージはそのまま活かし、精巧に作り込まれたギターを組み合わせました。過去と現代が交差する唯一無二のクロスペンダント。SECOND COMING Pendant \104,500 / MOM&DAD SNAKE CHAIN Necklace \52,800

さらに、アナーキーマークやピースマーク、マシンガンといったステートメントなモチーフが示すのは、時代への反骨と平和への祈りであり、なかでも水晶に打ち込まれた一発の弾丸は、ブランドが掲げる「ANTI-WAR」の明確なメッセージ。ギターのシールドプラグから着想を得たチェーンのエンド管や、アパレルで使われるプラスチック製コードロッカーの仕組みをジュエリーに取り入れたループタイネックレスなど、ディテールにも一切の妥協はなく、型破りなアイデアと高度なクラフツマンシップが貫かれています。

水晶に打ち込まれた一発の弾丸。相手に向けて放った痛みは、いずれ自分に戻って来るという意味を表現。ブランドが掲げるANTI-WARの明確なメッセージが込められています。ひとつひとつ職人の手作業で仕上げたLOCK型ペンダント。MY WAR/TRUE MEANING Pendant \126,500 / MY WAR/TRUE MEANING Necklace \79,200弾丸のキーチェーンに見えるデザインは、パーツにバネを仕込み簡単に着脱が可能、しっかりホールドしてくれるピアス。モチーフに込められたANTI-WARの想いが横顔を印象付けます。ANTI-WAR Earring \37,400リボルバー式拳銃モチーフのピアスは中折れ部分にバネを仕込み簡単に着脱可能。また、しっかりホールド。シリンダーパーツを無くし耳たぶを入れることで弾は出ないANTI-WARピアス。 LOVE TERRORIST Earring \26,400自由と平和を求めて大空へ羽ばたくダブ(鳩)をモチーフにしたペンダント。裏面にはギターを弾くシーンが繊細に施されている。その羽ばたきには、楽しさや希望、そして身につけた人へ”愛”を届けたいという秘めた想いが込められています。日々のお守りのような存在に。IN MY HEAD Pendant \17,600トップのモチーフはマシンガンをギターへと大胆に再構築。裏面にはマイクを握りダイブするライブシーンが繊細に施されており、音楽とエネルギーが融合したデザイン。チェーン部分にはシールドケーブルを想起させるディテールを取り入れ、細部までこだわりが感じられる両吊りネックレスです。 IN MY HEAD Necklace \73,700

「PUNKADELIC」は、自由と反骨を象徴するパンクスピリットと、ブレることのない職人の技術が融合することで、ジュエリーをただの装飾品から思想を語るアートへと昇華させることができたのです。

ジャンルに縛られず、思想と美が融合する新たなジュエリーのカタチが誕生。

ギターのシールドケーブルから着想を得たデザイン。精密な構造とスネークチェーンの組み合わせにより、独特の雰囲気を楽しめます。チェーンを留めるときの「カチッ」という音が、心を高鳴らせてくれます。音楽とファッションが交差する、遊び心溢れるネックレスです。MOM&DAD SNAKE CHAIN Necklace \52,800~シンボリックなピースマークのイヤーチップは耳の内側(耳甲)を飾るアイテム。またペンダントトップで活用できる2WAY仕様の優れもの。MAVERICK Earchip (P) \15,400シンボリックなアナーキーマークに13石のストーンをあしらい、繊細ながらも存在感のあるデザインのイヤーチップは耳の内側(耳甲)を飾るアイテム。またペンダントトップで活用できる2WAY仕様の優れもの。 MAVERICK Earchip (A)/STONE \19,800

2025年7月24日(木)より、自社が運営する「HOUSE by Jack of All Trades」のショールーム内店舗、オンラインストアにて販売開始。

HOUSE by Jack of All Trades (ハウス バイ ジャック オブ オール トレーズ)

オンラインストア(https://housebyjoat.com/collections/punkadelic)

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-28-11 TEL03-3401-5001

営業時間:11:00~18:00 定休日(土日祝日)

Instagram_ @punkadelic_official(https://www.instagram.com/punkadelic_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

<お問合せ先>punkadelic@joat.co.jp