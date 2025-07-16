熱狂再び！63angel（旧バーレスク東京）× party on の伝説ショーが週替わりでリリース決定！
“あの夜”の興奮が帰ってくる！
バーレスク東京、party on、63angelの最強コラボによる伝説のショー「Super Spark Archive Show」が、
2025年7月17日より、スーパースパーク東京で週替わりで再演決定！
過去の名作演目を再構築し、臨場感MAXで蘇らせるこのアーカイブショーシリーズは、
パフォーマーとの“ 0距離 SUPER SHOWTIME ” をテーマに、
セクシーでダイナミック、かつ “ Hot & Kawaii ” な世界観で観客を魅了！
毎週異なるパフォーマンスで、キャストの進化と個性が炸裂する限定ステージも満載！
見逃したあの瞬間も、もう一度感じたい熱狂も、ここでしか味わえない究極の形で復活！
この夏、常識をぶっ壊すアーカイブショーをスーパースパーク東京で体感せよ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325225&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325225&id=bodyimage2】
【公演概要】
Super Spark Archive Show
開始：2025年7月17日（木）より毎週上演
出演：63angel、party on、Super Spark Tokyo
内容：過去の名作ショーを週替わりで再演
【店舗概要】
名称：Super Spark Tokyo
場所：東京都港区六本木3-8-15 六本木日拓ビル B1F
電話：03-3403-3666
【Official Links】
スーパースパーク東京運営事務局
X：https://x.com/superspark_tk
Instagram：https://www.instagram.com/superspark_tk
TikTok：https://www.tiktok.com/@superspark_tk
Email：burlesque.spark@gmai.com
公式サイト：https://superspark.tokyo/
配信元企業：株式会社party on
バーレスク東京、party on、63angelの最強コラボによる伝説のショー「Super Spark Archive Show」が、
2025年7月17日より、スーパースパーク東京で週替わりで再演決定！
過去の名作演目を再構築し、臨場感MAXで蘇らせるこのアーカイブショーシリーズは、
パフォーマーとの“ 0距離 SUPER SHOWTIME ” をテーマに、
セクシーでダイナミック、かつ “ Hot & Kawaii ” な世界観で観客を魅了！
毎週異なるパフォーマンスで、キャストの進化と個性が炸裂する限定ステージも満載！
見逃したあの瞬間も、もう一度感じたい熱狂も、ここでしか味わえない究極の形で復活！
この夏、常識をぶっ壊すアーカイブショーをスーパースパーク東京で体感せよ！
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【公演概要】
Super Spark Archive Show
開始：2025年7月17日（木）より毎週上演
出演：63angel、party on、Super Spark Tokyo
内容：過去の名作ショーを週替わりで再演
【店舗概要】
名称：Super Spark Tokyo
場所：東京都港区六本木3-8-15 六本木日拓ビル B1F
電話：03-3403-3666
【Official Links】
スーパースパーク東京運営事務局
X：https://x.com/superspark_tk
Instagram：https://www.instagram.com/superspark_tk
TikTok：https://www.tiktok.com/@superspark_tk
Email：burlesque.spark@gmai.com
公式サイト：https://superspark.tokyo/
配信元企業：株式会社party on
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