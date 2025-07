オンキヨー株式会社 京阪シティモールでの「加振酒」販売のお知らせ

1

オンキヨー株式会社(所在地:大阪市中央区、代表取締役社長:大朏 宗徳、以下「当社」といいます。)は、株式会社京阪流通システムズ(所在地:大阪市中央区、代表取締役社長:松下 靖)が運営する京阪シティモールにおきまして、「加振酒」の販売を期間限定で行うことをお知らせ致します。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325012&id=bodyimage1】京阪シティモールは、京阪電車天満橋駅直結のファッション・グルメ等をお楽しみいただけるショッピングモールです。当社は、天神祭本宮にあたる7月25日(金)におきまして、京阪シティモール8Fで全国のパートナー酒蔵と協業し開発した「加振酒」を販売致します。無料試飲も予定しておりますので、ぜひお試しください。●京阪シティモール公式サイト https://www.citymall.jp/●場所 京阪シティモール8F 京阪電車 天満橋駅直結大阪市中央区天満橋京町1-1●日時 2025年7月25日(金)(天神祭本宮) 17:00~21:00●販売予定加振酒・交響曲 獺祭~磨~:株式会社獺祭(山口県)・獺祭 未来を作曲:株式会社獺祭(山口県)・北雪 純米 加振音楽酒:株式会社北雪酒造(新潟県)・山丹正宗 Jazz Brew:株式会社八木酒造部(愛媛県)・純米吟醸 かたの桜 音楽振動熟成加振酒:山野酒造株式会社(大阪府)※販売商品は予定であり、変更になる場合がございます。売り切れの際は、ご容赦ください。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325012&id=bodyimage2】当社は、今後、お客様に当社技術によるお酒等の新しい体験をしていただけるよう、加振酒の販売拡大・各種イベントへの参加等を行ってまいります。当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。◆「加振酒」について当社は、2020年から「お酒の醸造や熟成のために音楽を聴かせる」という取り組みを開始し、2021年には、当社音楽振動技術の証である「Matured by Onkyo」が付された商品が販売されました。当社は、当社の音楽振動技術により熟成が行われたお酒を「加振酒」と名付け、知名度の強化を行っております。以前から、「音楽を聴かせたお酒は味が良くなる」という考えのもと、種々の試みが行われてきました。「Matured by Onkyo」が付された加振酒は、当社が蓄積してきたオーディオ技術ノウハウによる技術的根拠と産学連携による学術的エビデンスに裏付けられた技術で醸造されたお酒です。◆Matured by Onkyoについて当社ルーツの1946年創業以来、当社は音を扱う専門メーカーとして測定器だけの評価に頼らず、感覚量を技術に落とし込むといったオーディオ設計を行ってまいりました。“物理的な正しさで再生純度を高め、音楽表現力を引き出すオーディオ設計を食品に応用し、音楽がもつ自然の力を使って素材のポテンシャルを最大限に引き出す” をテーマに音楽振動が酵母に与える影響について東京農業大学とともに研究解明を進めております。