マイメロディとクロミの雑貨アイテム・エンジェルシリーズを新発売！2025年はメロクロの”おそろい”アニバーサリーイヤー！

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト(本社:東京都江東区)は、株式会社サンリオのキャラクターで今年デビュー50周年を迎えた「マイメロディ」とデビュー20周年を迎えた「クロミ」のエンジェルシリーズのアイテムを2025年7月17日より順次雑貨販売店・キャラクターショップ・ファンシーグッズショップにて販売いたします。マリモクラフトオンラインショップでは7月16日(水)より予約受付を開始いたします。

”メロクロ”のアニバーサリーイヤーを記念したエンジェルシリーズのアイテムを販売いたします。エンジェルシリーズは、”ホワイトエンジェル”なマイメロディと、”ブラックエンジェル”なクロミをテーマに、二人のメロクロな関係を表したデザインのアイテムです。

商品ラインナップは、日常使いしやすいポーチや巾着、鞄につけられるミニポーチやキーホルダーなど、メロクロでアイテムをそろえていただいたり、おともだちとおそろいにしていただくのもおすすめです!

お取扱い店舗

■マリモクラフト オンラインショップ

2025年7月16日(水)11:00から受付開始

https://marimocraft-shop.com/shops/mymelody50th_kuromi20th

※商品がなくなり次第販売終了となります。

※商品発送時期についてはオンラインショップをご確認ください。

■雑貨販売店・キャラクターショップ・ファンシーグッズショップなど

2025年7月17日以降順次販売予定

※商品がなくなり次第販売終了となります。

※状況により発売時期が変更となる可能性がございます。

商品概要マイメロディクロミ側面イメージはマイメロディデザインです。

■ボックスポーチ エンジェル マイメロディ / クロミ 各2,750円(税込)

サイズ:約W120×H120×D50mm 素材:合成皮革・ポリエステル

原産国:中国

マイメロディクロミ背面イメージはマイメロディデザインです。

■ティッシュポーチ エンジェル マイメロディ / クロミ 各2,530円(税込)

サイズ:約W145×H105×D35mm 素材:合成皮革・ポリエステル

原産国:中国

マイメロディクロミ背面イメージはマイメロディデザインです。

■デイリーパスケース エンジェル マイメロディ / クロミ 各2,640円(税込)

サイズ:約W125×H80×D15mm 素材:合成皮革・ポリエステル

原産国:中国

マイメロディクロミ背面イメージはマイメロディデザインです。

■歯ブラシポーチ エンジェル マイメロディ / クロミ 各2,145円(税込)

サイズ:約W200×H80×D15mm

素材:【本体】合成皮革・ポリエステル【歯ブラシ】AS樹脂・ナイロン

原産国:【本体】中国、【歯ブラシ】日本

マイメロディクロミ内面イメージはマイメロディデザインです。

■巾着 エンジェル マイメロディ / クロミ 各2,090円(税込)

サイズ:約W170×H200mm 素材:合成皮革・ポリエステル

原産国:中国

マイメロディクロミ背面イメージはマイメロディデザインです。

■片面ミラー エンジェル マイメロディ / クロミ 各1,705円(税込)

サイズ:約φ72×H10mm 素材:合成皮革・ポリエステル・ガラス

原産国:中国

マイメロディクロミ側面イメージはマイメロディデザインです。

■ミニポーチ エンジェル マイメロディ / クロミ 各2,090円(税込)

サイズ:約W80×H80×D40mm 素材:合成皮革・ポリエステル

原産国:中国

マイメロディクロミ背面イメージはマイメロディデザインです。

■キーホルダー エンジェル マイメロディ / クロミ 各1,705円(税込)

サイズ:約W66×H59×D15mm 素材:【本体】合成皮革・ポリエステル【金具】鉄、亜鉛合金

原産国:中国

※製品仕様、価格等を変更する場合がございます。

※商品の画像は印刷、写真の関係で実物と多少異なります。また、画像の縮小率は同一ではございません。

※デザイン(形状)及びカラーは修正・変更される場合がございます。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662014

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。

マリモクラフト公式HP ▶https://marimocraft.co.jp/

【マリモクラフト公式SNSアカウント】

マリモクラフト イベント用X ▶https://x.com/marimocraft_eve

マリモクラフト 公式X ▶https://x.com/marimo_craft

マリモクラフト 公式Instagram ▶https://www.instagram.com/marimocraft/