“プリンセス・オブ・ポップ” ケイティ・ペリー 来日公演 Katy Perry | The Lifetimes Tour 全券種SOLD OUTにつき、12月4日(木) 追加公演が決定

エイベックス・エンタテインメント株式会社

2025年12月3日(水)さいたまスーパーアリーナにて開催されるケイティ・ペリーの来日公演「The Lifetimes Tour」が完売となりました。申し込み殺到につき2025年12月4日(木)さいたまスーパーアリーナでの追加公演を決定いたしました。

追加公演のチケットは、ローソンチケットにて最速先行販売(抽選)が7月16日(水)11時よりスタートいたします。詳細はローソンチケット来日公演サイト( https://l-tike.com/concert/katyperry/ )をご覧ください。

最も成功したアーティストの一人であり、“プリンセス・オブ・ポップ”と称され世界中の音楽ファンを魅了し続けるグローバルポップアイコン ケイティ・ペリー が、最新のワールドツアー「The Lifetimes Tour」でアジアにやってきます。アジア日本公演となる「Katy Perry | The Lifetimes Tour」は、2025年12月3日(水)、4日(木) さいたまスーパーアリーナにて開催。日本でのライブは2022年11月に行われた「True Colors Festival THE CONCERT 2022」へのスペシャルゲスト出演以来3年ぶり、ツアーとしては2018年3月にさいたまスーパーアリーナで開催された「WITNESS: THE TOUR」以来7年ぶりとなる待望の来日公演となります。

「The Lifetimes Tour」は、ケイティ・ペリーにとって5回目となるワールドツアーで、昨年4月メキシコシティを皮切りにスタート。2024年9月に発表した6枚目のスタジオアルバム『143』を引っ提げて行われており、2017~2018年の「WITNESS: THE TOUR」以来のワールドツアー、そして2021~2023年に行われたラスベガス常設公演「Play」以来、国際舞台への本格的なカムバックとなります。

Katy Perry | The Lifetimes Tour 概要

■日程・会場・時間

2025年12月3日(水) さいたまスーパーアリーナ 17:00開場 / 18:30開演

2025年12月4日(木) さいたまスーパーアリーナ 17:00開場 / 18:30開演

※開場、開演時間は変更になる可能性があります。

■チケット料金(税込)

LIFETIMES VIPシート 55,000円

・SSチケット 1枚

・VIP限定ネックレス 1点

・VIPオリジナルラミネートパス 1枚

SS席:25,000円 / S席:19,800円 / A席:16,500円

※未就学児入場不可

■チケット販売

7月16日(水)11:00 より追加公演のチケット最速先行受付スタート

・ローソンチケット最速先行受付(抽選)

受付期間:7月16日(水)11:00~7月27日(日)23:59

受付URL:https://l-tike.com/concert/katyperry

■ローソンチケット来日公演特設サイト

https://l-tike.com/concert/katyperry

■AEGX 公演ページ

【12/3公演】 https://aegx.jp/schedule/12/2025/1739

【12/4公演】 https://aegx.jp/schedule/12/2025/1868

■お問い合わせ

Katy Perry 来日公演事務局

https://inquiriesform.jp/katyperry-japan-information

Presented by AEG Presents Asia, AEGX

主催・招聘:AEGX

運営:エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ

協力:ユニバーサル ミュージック

Media Supporter:J-WAVE

Katy Perry (ケイティ・ペリー) バイオグラフィー

Photo: Louisa Meng

Katy Perry (ケイティ・ペリー)は、2008年にCapitol Recordsから「One of the Boys」でデビューして以来、1150億回以上のストリーミングと、全世界で7000万枚以上のアルバムおよび1億4300万曲以上のトラックを販売しています。彼女はCapitol Records史上最も売れた女性アーティストであり、ソロシングルリリースで1億ユニット以上の認定を受けたわずか12人のアーティストの一人です。

2015年には、RIAAから1つのシングルで1000万ユニット認定を受けたCapitol Records初のアーティストとなりました。

また、Katy PerryはRIAA(アメリカレコード協会)の歴史上、3つのダイヤモンド認定シングル(「Firework」「Dark Horse」「Roar」)を獲得した初のアーティストでもあります。以降、「California Gurls(feat. Snoop Dogg)」、「E.T.」、そして『Teenage Dream』のシングルおよびアルバムでもダイヤモンドタイトルを追加しています。

3×プラチナム認定を受けたアルバム『One of the Boys』には、「I Kissed A Girl」(6×プラチナム)、「Hot N Cold」(8×プラチナム)などのヒット曲が収録されています。2010年のアルバム『Teenage Dream』では「Firework」「California Gurls」「E.T.」「Teenage Dream(シングル)」などがダイヤモンド認定(10×プラチナム)を獲得しました。

2013年のアルバム『PRISM』は500万枚以上を売り上げ、「Roar」はYouTubeで40億回以上再生、「Dark Horse」はSpotifyで10億回再生を突破しています。現在、Katy PerryはSpotifyで月間5700万人以上のリスナーを誇っています。

また、音楽活動にとどまらず、慈善活動や社会的活動にも積極的です。2013年にはUNICEF親善大使に任命され、子どもの権利擁護に尽力しています。LGBTQ+の平等を支持しており、Trevor Project’s Hero Award(2012)、Human Rights Campaign’s National Equality Award(2017)、amfAR Award of Courage(2018)などを受賞しています。2021年には、彼女自身が設立したFirework Foundationでの活動が評価され、Variety’s Power of Womenに選ばれました。

Katy Perryは実業家としても活躍しており、自身の靴ブランド「Katy Perry Collections」への投資をはじめ、「Bragg(アップルサイダービネガー)」「Impossible Foods(植物由来の代替肉)」「Apeel Sciences(食品保存技術)」といった企業にも関わっています。最近では、天然アダプトゲンを使用したノンアルコールアペリティフ「De Soi」の共同設立者となりました。

ラスベガスでのレジデンシー公演「PLAY」の成功、そして「American Idol」での7シーズンにわたる審査員としての活動を経て、いよいよ「The Lifetimes Tour」で新たな旅路をスタートさせます。

<Katy Perry Official>

Web https://www.katyperry.com/

Instagram https://www.instagram.com/katyperry (@katyperry)

Facebook https://www.facebook.com/katyperry

X https://x.com/katyperry

TikTok https://www.tiktok.com/@katyperry

YouTube https://www.youtube.com/katyperry

リリース情報

ニューアルバム『143』

UICC-10057 2,860円(税込)

https://umj.lnk.to/143_KPMB

デジタル配信『1432』

https://www.universal-music.co.jp/katy-perry/products/00602475749035/

ユニバーサル ミュージック

https://www.universal-music.co.jp/katy-perry/

AEG Presents Asiaについて

AEG Presentsは、ライヴイベントのパワーとアーティストの成長を掛け合わせ最大化させることで、音楽とエンターテイメント業界で世界的なリーダーとなっています。同社は4大陸で活動し、芸術性、創造性、またコミュニティに対して類を見ない取り組みを行っています。同社のフェスティバルやマルチデイの音楽イベントは、Coachella Valley Music & Arts Festivalや伝説のNew Orleans Jazz & Heritage Festival、British Summer Time at Hyde Park、Stagecoach、Hangout Festival、Electric Forest、Fireflyなどを含み、ライヴミュージック体験の価値を高め続けています。

AEG Presentsは、これらの主要なイベントを企画・運営するだけでなく、ローリング・ストーンズ、エルトン・ジョン、テイラー・スウィフト、セリーヌ・ディオン、ジャスティン・ビーバー、ケニー・チェズニー、ポール・マッカートニー、ケイティ・ペリーなど、様々なジャンルの著名なアーティストのグローバルツアーもプロモートしています。また、Goldenvoice、Messina Touring Group、Concerts West、The Bowery Presents、PromoWest Productions、Marshall Arts、Madison House Presents、Zero Mile Presentsなどの名だたるパートナーブランドや、クラブ、劇場、アリーナ、スタジアムのネットワークを通じて、アーティストの育成や観客の拡大に向けたインフラを無比の力で構築しています。

詳細はwww.aegpresents.com(https://www.aegpresents.com/)でご確認いただけます。

AEGXについて

エイベックス・エンタテインメント株式会社(以下:AEI 現エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社:ALC)と、アリーナ、ホール等の施設運営、スポーツ、音楽興行ビジネスを展開するAEGの音楽興行部門であるAEG Presentsは、相互補完的パートナーシップを締結し、共同事業「AEGX」を2021年にスタートしました。

エイベックスは、企業理念および中期経営計画(※1)に基づき、多様な地域・多様な分野で"愛される"IP(※2)の発掘・育成を推進しており、国内はもちろん、グローバルに展開できるIPの開発・育成に取り組んでいます。

AEGXは、ライヴ事業におけるグローバル戦略を加速させ、事業の拡大を目指すものです。



※1:エイベックスは、企業理念「エンタテインメントの可能性に挑みつづける。人が持つ無限のクリエイティビティを信じ、多様な才能とともに世界に感動を届ける。そして、豊かな未来を創造する。」を策定し、企業理念に基づく2022年5月発表の中期経営計画「avex vision 2027」において掲げた重点戦略「多様な地域・多様な分野で"愛される"IPの発掘・育成を目指す」を推進しています。

※2:IPとは、"Intellectual Properties"の略で、知的財産のことを指します。エンタテインメント分野では、アーティスト、タレント、楽曲、アニメ・映像作品、キャラクター、ゲームなどがIPと呼ばれています。



AEGXは、アジアのアーティストやコンテンツを世界中の音楽ファンに届けることができるように、AEG Presentsが世界各国に保有するアリーナ・シアターなどの興行施設、フェスティバルやグローバルツアーパートナーシップを活用していきます。同様に、AEG Presentsは、AEIの日本における独自のリソースとプラットフォームを活用し、日本の音楽ファンに向けた海外アーティストのマーケティングを実現すると同時に、ライヴ・イベント市場を拡大していきます。本契約により、両社は、今後ますます連携を深め、ボーダーレス化が進む音楽エコシステムの中で、アーティストと音楽ファンに非常に高度なサービスを提供することができるようになります。

今後、両社は、日本におけるAEGアーティストの共同プロモーション、新たな音楽フェスティバルや興行施設の共同開発、エイベックスの所属・契約アーティストにとどまらない、アジア圏アーティストのグローバルツアーのプロモーションなどに注力していきます。