【銀座 蔦屋書店】真田将太朗「POINT OF VIEW」を7月26日（土）より開催。会場を「小さな東京」に見立て、視ることと在ることについて再考する。

銀座 蔦屋書店(東京都 中央区 GINZA SIX 6F)では、真田将太朗の個展「POINT OF VIEW」を、店内アートスペースFOAM CONTEMPORARYにて、2025年7月26日(土)~8月17日(日)の期間に開催します。概要真田将太朗(さなだしょうたろう)は、現実の風景を徹底的に抽象化し「新しい風景」の在り方を探求するアーティストです。東京藝術大学美術学部を卒業後、現在は制作活動を続けながら東京大学大学院学際情報学府に在籍し、芸術と人工知能の横断的研究を行っています。真田は、風景を下から上へと積み上がる構造として捉え、入念な取材に基づくスケッチや写真をもとに構図や色彩を綿密に設計します。その設計図に基づき、地層や建築物の成り立ちを、時間や重力を想起させる垂直的なストロークで描いています。本展では、絵画鑑賞における「視点」の流動性に着目したインスタレーション展示を行います。展覧会場を基点として東京の街並みを抽象化した作品の展示に、ギャラリーの床にも手を加えて、実際の東京の地図を模した空間を作り上げます。アーティストステートメント私たちは、何を見るのかではなく、どこから見るのかを問うべきなのかもしれない。視点とは、単なる位置情報ではない。それは、認識の制度であり、知覚の政治であり、身体と空間の交差点である。抽象とは、視覚言語における雄弁なる曖昧さである。それは対象の詳細な再現を拒否しながらも、なお何かを伝えようとする痕跡に満ちている。風景を抽象で描くとは、風景を作り上げる時間、そこに吹く風、身体を支える重力そのものを、記号ではなく現象として召喚する試みである。絵画とは、単なる表象の手段ではない。それは、見る者の位置そのものを問いに変える装置である。一点透視図法に象徴されるような、「見る主体」の固定化はもはや成立しえない。空間は流動し、視点は攪乱され、主観と客観の境界は曖昧に滲んでいる。このような視点の流動性、そして空間と認識の関係性を極限まで押し広げる場所。東京という都市は、その極点にある。あらゆる個性を符号化し、絶え間なく情報と欲望が交錯する、巨大な心臓のようなシステム。このGINZA SIXもまた、その脈動の一部にある。私はこの建築の内部に、もうひとつの構造、つまり、視ることと在ることを再考するための空間を挿入したいと考えた。ギャラリー内の「小さな東京」で設えられた絵画群は、『私』とその存在の基点を切断し、別の地平に置き直す。それは、見ることの制度、都市の匿名性、そして知覚の条件そのものと向き合うための、美的な実験である。視点とは、与えられるものではない。それは身体によって構築され、それぞれの風景との出会いによって揺さぶられ、そのたびに描き換えられていく生きた構造である。POINT OF VIEW私たちは、何を見るのかではなく、どこから見るのかを問うべきなのかもしれない。真田将太朗アーティストプロフィール真田将太朗(Shotaro Sanada)2000年兵庫県生まれ。東京藝術大学美術学部卒業、東京大学大学院学際情報学府修士課程在学中。画家として活動しながら、絵画哲学と人工知能の領域横断的研究を行う。クマ財団8・9期クリエイター奨学生。独創的な重力や時間の解釈を取り入れた「新しい風景画」が大学在学中より早くから注目を集め、Art Olympia、東京藝大アートフェア優秀賞、ベストデビュタント賞などを多数受賞。JR東日本の永久常設大壁画やGoogle Japanとのコラボ作品などを数多く手掛ける。近年の主な個展に『NEXT LANDSCAPE』(2025年/阪急うめだ本店)、『BETWEEN:Landscape and You』(2025年/Tokyo International Gallery)、『Process Landscape』(2024年/銀座 蔦屋書店)、『Solo Exhibition』(2024年/台湾新光三越)など。販売について展示作品は、会場でのエントリー販売となります。エントリー申込期間|7月26日(土)11:00~7月27日(日)19:00※エントリー販売の状況により、7月29日(火)以降に先着販売をする可能性があります。展示詳細会期|2025年7月26日(土)~8月17日(日)会場|FOAM CONTEMPORARY時間|11:00~19:00 ※最終日は18:00までとなります。定休日|月曜日 ※8月11日(祝)も休廊となります。入場|無料主催|銀座 蔦屋書店レセプション|7月26日(土)17:00 ~19:30 ※作家在廊銀座 蔦屋書店本を介してアートと⽇本⽂化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。住所|〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F営業時間|店舗ホームページをご確認ください。ホームページ| https://store.tsite.jp/ginza/ Facebook|https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarksX|https://twitter.com/GINZA_TSUTAYAInstagram|https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/CCCアートラボCCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。https://www.ccc-artlab.jp/本件に関するお問合わせ先【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社CCCアートラボ事業部 広報担当:⽊下メールアドレス:cccal.dm@ccc.co.jp