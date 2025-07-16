全国イケメンBOYSユニット情報誌「楽遊BOYS PASS vol.13」発行記念ブロマイド、ファミマプリントにて好評販売中！

株式会社アイドリーム

「楽遊BOYS PASS」とは、BOYSユニット業界の更なる発展を目指して、今話題のメンズアイドルたちを特集した全面撮りおろしアイドル雑誌。イベントで使えるクーポンや、次号巻頭モデルを決定する読者投票など、様々な企画で人気を博している。

2025年6月16日に発売された最新号「楽遊BOYS PASS vol.13」では、「夏の浴衣&水着特集！」を展開。今をときめく総勢27名のメンズアイドルたちが、夏らしい爽やかなショットで誌面を彩っている。

「楽遊BOYS PASS vol.13」表紙は、人気ユニット「MeseMoa.」が飾っている。

2025年7月2日からは、撮影時のオフショットが入手できる『楽遊BOYS PASS発行記念ランダムブロマイド』が、全国のファミリーマート店内(※一部店舗を除く)のマルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて販売開始。従来は公式通販で雑誌を購入した場合のみ手に入れられる特典であったが、今号からはより入手しやすい仕様となった。

更に、ブロマイド販売枚数1位に輝いたモデルが、次号「楽遊BOYS PASS vol.14」巻頭グラビアを飾ることができる投票企画も進行中。発売1週間後にはランキング速報も発表され、ますますの盛り上がりを見せている。

2025年7月15日には、本誌を編集しながら活動するメンズアイドル「楽遊BOYS編集部MEID」のブロマイドも同じくファミマプリントから発売。こちらは当たりが出たら直筆サインが貰えるという、ファン心理をくすぐる仕様となっている。

様々な展開を見せる「楽遊BOYS PASS」から、今後も目が離せない！

【「楽遊BOYS PASS vol.13」発行記念ランダムブロマイド】

≪販売スケジュール≫

7/2(水)10:00～9/30(火)23:59

≪価格≫

L判：500円/枚

2L判：800円/枚

≪対象モデル≫

●愛一郎（少年秘密倶楽部）

●JUNPEI（B2takes!!）

●庭瀬 風葵（BLVCKBERRY）

●YOCCHI（RUSH300）

●三村 杏樹（PANBE）

●大塚 琉司（Protea*）

●AKIRA（ON FLEEK）

●西野 太人（MEY:DAY）

●伊藤 純平（BREAK THROUGH）

●タツキ（少年秘密俱楽部）

●Kazutaka（PantherBOX）

●HIROKI（NO X OVER）

●まさひと（Place Order）

●YUTO（ToPDoG）

●井野 利治（mic-alone）

●KOKI（GOODLUXX）

●稀輝（SAWAGE）

●水越 翼（AiOU）

●山本 直（Aroma Fancy）

●桜田 俊介（ジャンクロップ）

≪公式サイト≫

https://famima-print.family.co.jp/talent/boyspass

【「楽遊BOYS編集部MEID」ランダムブロマイド】

≪販売スケジュール≫

7/15(火)10:00～9/30(火)23:59

≪価格≫

L判：400円/枚

2L判：700円/枚

≪公式サイト≫

https://famima-print.family.co.jp/talent/meid

≪MeseMoa.・滝かなた（ReLIT）の撮りおろしブロマイドが手に入るのは、公式通販だけ！≫

［楽遊公式通販サイト］

https://luckyou.theshop.jp/

【生写真について】

ご希望のユニットをご選択いただき、ご注文ください。

●MeseMoa.：個人・集合を含む全25種

●滝かなた（ReLIT）：全10種

1冊ご購入につき、選択したモデルの生写真が1枚ランダムで封入されます。

≪7/22(火)「楽遊BOYSフェス」開催！≫

『楽遊BOYSフェス』

【日程】2025年7月22日(火)

【会場】YOKOHAMA COAST garage+

【時間】開場15:00 / 開演15:30

【料金】

◆最前席：7,000円 (限定10席)

◆前方エリア：5,000円 (限定50名)

◆一般エリア：3,000円

※当日別途1D ※再入場1D

※最前席のみ椅子のご用意がございます。ライブ中はご起立いただけますが、ミクチャ生配信番組『楽遊のさきどり☆BOYS』放送中のみ着席のご協力をお願いいたします。

【出演者】

MEID / LYS BLACK / 千慄レベリオ / 統弌エゴイズム / HANA+KAZE -teamKAZE- / LandScape / AMBIX / 幻覚Re:code / 美熱のメルトピア

【イベント詳細・ご予約はコチラから】

https://tiget.net/events/414295

≪楽遊BOYS PASS公式X≫

https://x.com/boys_pass